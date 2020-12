Până să fie antrenorul care a redresat Bacăul, Sandu Iacob a fost antrenorul pe care l-a așteptat Bacăul. L-a așteptat câțiva ani buni. Plus încă patru luni: de la finalul lui iulie până la începutul lui decembrie. „S-au dovedit luni complicate. În vară, pentru o zi, lucrurile au fost OK. Ajunsesem la un acord cu comandantul clubului Steaua și eram ca și antrenorul Bacăului, post vacant după plecarea lui Adi Petrea. A doua zi, totul s-a întors la 180 de grade, comisia care dă acceptul pentru rezilierea contractulelor decizând că eu trebuie să rămân la Steaua”, își amintește tehnicianul în vârstă de 43 de ani, care adaugă: „Îi mulțumesc directorului CSM Bacău Adrian Gavriliu care a avut răbdare și a așteptat. M-a așteptat. De altfel, Adi a dorit să lucreze cu mine încă de când a devenit, prin concurs, directorul clubului băcăuan. Din varii motive, acest lucru nu s-a putut realiza decât acum”. Așadar, așteptarea a fost lungă. Dar a meritat. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre unul dintre cei mai iubiți tehnicieni de câtre publicul băcăuan. Iar cu Sandu Iacob antrenor, CSM Bacău a renăscut peste noapte. Patru victorii din patru, cireașa de de tort dovedindu-se succesul cu CSM București din finalul turului.

-Sandule, Moș Crăciun a venit mai repede la voi. Pe 23 decembrie.

-Așa este, însă în contextul în care ne gândim la profesie, l-am și forțat puțin să vină. Prin munca noastră, prin profesionalismul nostru și prin dorința de a arăta că locul CSM Bacău este mult mai sus în clasamentul Ligii Zimbrilor.

-Cât de sus?

-Asta rămâne de văzut. Cu fiecare antrenament știm însă din ce în mai bine ce avem de făcut, iar cu fiecare victorie căpătăm tot mai multă încredere, element esențial în progresul unei echipe. Avem capacitatea de a prinde plutonul dar, la ora la care vorbim, suntem încă în partea de jos. De aici plecăm.

-Dar plecați și de la două victorii care au schimbat ierarhia de final a turului. Hai să vorbim puțin despre ele, cu atât mai mult cu cât le-ați obținut în condiții speciale.

-Așa este, ne-au lipsit jucători importanți, în frunte cu Crnoglavac și Tîrzioru. Meciul cu Reșița era unul capital. Pur și simplu, nu aveam voie să nu-l câștigăm. Cu CSM București a fost doar o dorință imensă de a arăta că putem ține pasul cu ei. După primele 15 minute, în care jucasem de la egal la egal cu adversarii noștri, eu am simțit că se poate mai mult. Au simțit asta și jucătorii, iar pe final- de ce să nu admitem ?- am fost mai norocoși decât Bucureștiul.

-Dincolo de doza de șansă, care ar fi secretul acestei victorii?

-Având oamenii numărați, am avut puține scheme la dispoziție, dar am arătat exact așa cum trebuie să arate și să funcționeze o echipă în astfel de situații. Sigur, Sretenovic, Serhel și Saldatsenka au ieșit în evidență pentru că și-au asumat responsabilități, dar trebuie remarcat și aportul fantastic al apărării. Am fost un grup, ne-am concentrat în mod deosebit, iar în ultimele minute, când Sretenovic, Coric sau Serhel păreau că nu mai au energie, le-am reamintit un lucru important, și anume că un campion se regăsește întotdeauna pe final. Poți să faci lucruri mari doar dacă ți le propui și crezi în ele. Auto-sugestia și stima de sine sunt fundamentale.

– Într-un sport precum handbalul, fundamental este și rolul publicului. Chiar, ce sentiment îți dă o sală goală, fără spectatori?

-Sportul în general pierde enorm prin lipsa spectatorilor, însă este o perioadă specială în care cu toții am încercat să ne adaptăm. De exemplu, am insistat asupra faptului că orice încurajare venită de pe bancă poate aduce un suport important celui din teren. Ca să mă refer strict la profesia mea, cea de antrenor, într-o sală goală mă pot face mai bine auzit de jucători. Mai ales că, în anumite momente, nici nu folosim multe fraze. Pentru transmiterea unui cadru tactic, uneori sunt suficiente două-trei cuvinte și un gest, iar într-o sală fără spectatori o indicație de acest gen este mai ușor de receptat. În plan sportiv însă este clar că lucrurile nu pot funcționa așa pe termen lung. Handbalul are nevoie de spectatori, iar CSM Bacău duce dorul publicului său, un public minunat, care s-a dovedit mereu un atu important.

-Ți-ai dorit foarte mult să te întorci acasă, la Bacău. Poate că nu întâmplător îți închei întotdeauna mesajele cu „ÎMPREUNĂ pentru Bacău”.

-În primăvară, la începutul pandemiei, când s-au sistat activitățile sportive, am revenit în Bacău și, pentru câteva luni, am trăit efectiv acasă, alături de familie. Atunci am pus foarte serios în balanță performanța sportivă pe un taler, iar pe celălalt taler, adevăratele trofee, cu ghilimelele de rigoare și cu importanța cuvântului, adică emoțiile pe care le împărtășești cu familia. Mi-am spus că, pentru mine, ca părinte, locul nu poate fi decât alături de copii. Iar când, prin plecarea lui Adi Petrea de la CSM Bacău, a apărut oportunitatea de a munci acasă, nu am stat pe gânduri. Le-am spus și celor de la Steaua că pentru mine nu există decât un drum. În plus, îmi doream foarte mult să antrenez echipa Bacăului. Șansa mea a fost că și Adrian Gavriliu își dorea să lucreze cu mine. Avem o relație foarte bună. Chiar dacă e contestat în anumite medii, Adi Gavriliu e un profesionist desăvârșit, care-și respectă colaboratorii, cuvântul și principiile și a cărui logică mi se pare pertinentă. „ÎMPREUNĂ pentru Bacău” e mai mult decât un slogan, este un crez.

-Unde petreci Revelionul?

-Acasă, în familie, ca fiecare dintre noi. Parcurgem o perioadă delicată, în care avem obligația morală de a ne gândim la regulile pe care trebuie să le respectăm pentru a preveni răspândirea virusului. Asta ca să ne poată fi bine mai târziu.

-Trei dorințe la final de an?

-Înainte de toate, să fim cu toții sănătoși. Apoi îmi doresc ca, deși polul de putere s-a schimbat, administrația locală să sprijine în continuare echipa de handbal masculin a Bacăului, având în vedere și multitudinea de factori care sunt implicați în această activitate: antrenori, sportivi, familii și, nu în ultimul rând, publicul băcăuan pasionat de handbal. Iar a treia dorință se îndreaptă fix către public. Prin urmare, sper ca în 2021 să ne bucurăm alături de suporterii noștri la victorii, iar în momentele dificile, să fim împreună, contând pe sprijinul și pasiunea lor.

„La finalul victoriei cu CSM București, fostul jucător al Bacăului, Alex Tărîță ne-a felicitat, mesajul său demonstrând un mare simț al educației și al fair-play-ului.”

Sandu Iacob, antrenor CSM Bacău

Întăriri de iarnă

Handbaliștii CSM Bacău își va relua pregătirile pe 11 ianuarie, primul meci de campionat fiind programat pe 3 februarie, contra Dobrogii Sud. În această iarnă, lotul băcăuan va cunoaște o serie de întăriri, principalele ținte fiind repatrierea gemenilor Gabriel și Mihai Bujor și a portarului Vlăduț Rusu, toți de la Dunărea Călărași, echipa pregătită în acest sezon de Gabriel Armanu fiind în colaps financiar.