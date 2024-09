Handbal feminin/ Divizia A, Seria B: Știința Bacău sparge gheața!

După ce sezonul trecut a înregistrat înfrângeri pe linie, foarte tânăra echipă antrenată de Georgiana Vântu și Costel Oprea a obținut primul punct stagional în runda a doua a actualei ediții de campionat, remizând sâmbătă, la București, cu Spartac, 26-26 (13-16), la capătul unui meci în care a condus în mai multe rânduri cu cinci goluri

Nu aduce anul ce aduce ceasul! Zicala se potrivește la fix divizionarei A de handbal feminin Știința Bacău. După ce sezonul trecut a pierdut toate jocurile de campionat, acum, în a doua etapă a sezonului 2024-2205, foarte tânăra echipă băcăuană a reușit să spargă gheața și să remizeze, 26-26 (13-16), sâmbătă, pe terenul Spartacului București.

E drept, remiza a fost obținută grație loviturii de la șapte metri transformată, cu 14 secunde înainte de final, de Estela Georgescu. Dar la fel de drept este că rezultatul de egalitate reprezintă o haină strâmtă pentru Știința, în condițiile în care echipa antrenată de Georgiana Vântu și Costel Oprea a controlat autoritar jocul de la București.

De altfel, Știința, care s-a distanțat și la cinci goluri (8-13 în minutul 21, 11-16 în min. 29, 13-18 în min. 33) s-a aflat în avantaj până în minutul 58, atunci când Spartac a egalat la 25.

„Înfrângerea ar fi fost total nemeritată, în condițiile în care noi regretăm și acum că nu am câștigat. Meritam să ne impunem, fetele făcând un meci foarte bun, în ciuda diferenței de vârstă dintre cele două formații și, mai ales, a condițiilor improprii ale sălii ce a găzduit partida. Adevărul este că nu am jucat într-o sală, ci într-un veritabil hangar, în care, concomitent cu meciul nostru, se desfășura și un turneu de mini-volei. Era un du-te vino permanent și un praf de ni se înroșiseră ochii: de-abia mai vedeam. În fine, important este că am reușit, după o foarte lungă așteptare, să spargem gheața. Sperăm ca acest punct obținut la București să fie unul de… pornire și de moral pentru jucătoarele noastre, majoritatea fiind încă junioare 2”, a declarat antrenoarea Științei, Georgiana Vântu, care a avut la dispoziție următorul lot: Andreea Floroiu, Iulia Ștefana Tite- Estela Georgescu 7 goluri, Florentina Motriuc 5, Ioana Petrișor 4, Ioana Gabriela Ariton 3, Denisa Săndulachi 2, Sara Cancel 2, Codrina Maria Buculei 2, Ioana Daria Burlacu 1 și Ana Maria Postolachi, Denisa Ciobănașu, Ioana Cocu și Briana Voicilă. Vineri, în uvertura rundei, cealaltă echipă băcăuană din Seria B a Diviziei A, CSM a cedat cu scorul de 40 -22 (22-13) în fieful favoritei CSM Galați.

CSM Bacău a evoluat în următoarea alcătuire: Alexandra Ioana Albu- Andreea Poiană-Țârdea 6 goluri, Ioana Manoliă 4, Maria Alexandra Hermeziu 3, Nicoleta Vlad 2, Andreea Solonțanu 2, Gabriela Iustina Butnariu 2, Ioana Todeilă 1, Lorena Verdeș 1, Daniela Măgirescu 1.

Rezultatele etapei a doua : CSM Galați- CSM Bacău 40-22 (22-13), Neptun Constanța- CSM Roman 24-42 (10-21), CSM Unirea Slobozia- CSU Știința București 38-38 (19-19), Unirea Dobroești- HCF Piatra Neamț 26-27 (13-12), Spartac București- CS Știința Bacău 26-26 (13-16).

Programul etapei a treia/ sâmbătă, 5 octombrie : Știința București- Spartac București, Știința Bacău- Unirea Dobroești, HCF Piatra Neamț- Neptun Constanța, CSM Roman- CSM Galați, CSM Bacău- CSM Unirea Slobozia.

Clasamentul Seriei B

1 CSM Roman 2 2 0 0 82-49 6p.

2 CSM Galați 2 2 0 0 72-50 6p.

3 HCF Piatra Neamț 2 2 0 0 54-44 6p.

4 CSU Știința București 2 1 1 0 85-61 4p.

5 CSU Neptun Constanța 2 1 0 1 55-71 3p.

6 CSM Unirea Slobozia 2 0 1 1 66-70 1p.

7 Spartac București 2 0 1 1 44-53 1p.

8 CS Știința Bacău 2 0 1 1 49-73 1p.

9 Unirea Dobroești 2 0 0 2 51-66 0p.

10 CSM Bacău 2 0 0 2 51-71 0p.