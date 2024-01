GrayZone analizează un proces judiciar în Ucraina, în care doi ofițeri de poliție au fost eliberați în legătură cu masacrul din Piața Maidan din 2014. Tribunalul a decis că focurile mortale au fost trase dintr-o clădire controlată de opoziție, sugerând că masacrul ar fi fost un steag fals pentru a justifica schimbarea regimului. Verdictul a stârnit indignare și acuzații de mușamalizare.

Procesul recent în Ucraina privind masacrul de la Maidan din 2014 ridică semne de întrebare asupra autenticității evenimentelor care au dus la înlăturarea președintelui ales al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Doi ofițeri de poliție, acuzați inițial de împușcarea în masă a protestatarilor, au fost eliberați după ce tribunalul a concluzionat că focurile mortale proveneau dintr-o clădire controlată de opoziție.

Verdictul, dat la 18 octombrie 2023 de Tribunalul Districtual Sviatoshin din Ucraina, a absolvit definitiv un ofițer, l-a condamnat pe altul pentru “abuz de putere”, iar ceilalți trei, care nu mai locuiesc în Ucraina, au fost condamnați în lipsă. Aceasta a stârnit indignare în rândul familiilor victimelor, iar avocații anunță intenția de a face recurs.

Procesul a început în 2016, dar a fost afectat de întârzieri și complicații. În 2019, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a schimbat toți cei cinci acuzați cu prizonieri deținuți de separatiștii din Donbas, iar doi s-au întors voluntar pentru a-și susține cazul. Verdictul, care nu a dus la condamnarea la închisoare a niciunui ofițer, contrastează cu reacțiile familiilor victimelor și cu acuzațiile de mușamalizare.

Analiza detaliată a procesului aduce în discuție elemente cheie. Concluziile instanței indică faptul că focurile lunetistului au provenit din clădiri controlate de opoziția lui Ianukovici, sugerând că masacrul ar fi fost orchestrat pentru a justifica schimbarea regimului. Hotelul Ukraina, locul de unde s-au tras împușcăturile, era sub controlul opoziției iar GrayZone susține că probele au fost suficiente pentru a exclude implicarea serviciilor rusești.

De asemenea, articolul publicat de GrayZone aduce în discuție faptul că procesul a fost marcat de sabotaje și mușamalizare din partea autorităților ucrainene.

Încă de la începutul procesului, martorii și procurorii au fost supuși unei campanii de intimidare din partea unor personaje de extrema dreaptă ucrainene. În timpul procedurilor, activiștii neo-naziști C14 și Azov au luat cu asalt în sala de judecată, au atacat inculpații și au plasat cauciucuri în afara tribunalului, în amenințarea aparentă de a arde clădirea. Judecătorul a fost chiar bătut de un activist Maidan.

„Presiunile ascunse din partea administrației lui Zelensky și a extremei dreapta este probabil mult mai mare decât ceea ce am văzut în mod public”, a comentat dr. Ivan Katchanovski, profesor de științe politice la Universitatea din Ottawa, pentru The Grayzone. „Justiția din Ucraina nu este independentă. Administrația lui Zelensky se amestecă în mod curent și deschis în proceduri și chiar a demis întreaga Curte Constituțională. Este o situație foarte dificilă pentru judecători și juriu. Au existat amenințări directe din partea extremei dreapta de a condamna acuzatul”.

În consecință, unii protestatari care au mărturisit inițial despre prezența lunetisților în clădirile controlate de Maidan și-au revocat ulterior declarațiile. Ulterior, au recunoscut că acuzarea s-a întâlnit cu ei în privat, pentru a discuta despre ceea ce au spus ei în boxa martorilor. Pentru Katchanovski, „aceasta este dovada că mușamalizarea ajunge la vârful guvernului ucrainean”.

Mulți ucraineni, în special din est, au avut aceeași suspiciune de când guvernul naționalist de la lovitura de stat post-Maidan a adoptat o lege amplă de amnistie în 2014. Acea legislație a acordat protestatarilor din Maidan imunitate totală de urmărire penală pentru fiecare infracțiune gravă imaginabilă, inclusiv crimă, terorism și preluarea puterii.

Legea a interzis, de asemenea, ancheta oficială a oricărui agitator antiguvernamental pentru aceste crime și a ordonat distrugerea tuturor probelor relevante care fuseseră colectate anterior.

Verdictul a respins o reconstrucție pe model 3D a împușcării a trei activiști Maidan, produsă de o firmă de arhitectură neconvențională din New York, numită SITU. Această analiză, care a fost finanțată în sumă de 100.000 de dolari de filiala din Kiev a Fundației pentru Societatea Deschisă a lui George Soros, a fost puternic promovată de The New York Times și alte instituții media occidentale și a fost prezentată drept dovada definitivă că forțele de securitate ucrainene sunt responsabile pentru decesele. Dar modelul SITU a schimbat locația rănilor victimei – din partea laterală sau din spatele corpului lor spre față – și a modificat unghiurile traiectoriei gloanțelor pentru a condamna în mod fraudulos poliția pentru aceste crime.

În final, articolul sugerează că adevărul despre masacrul de la Maidan trebuie recunoscut oficial și subliniază costurile pe care le-a avut acest eveniment pentru Ucraina, inclusiv războiul din Donbas și lipsa justiției în cazul acuzațiilor aduse ofițerilor de poliție.