Ghid de plecat în vacanță cu cel mic – ce să îi pui în bagaj?

Afară bate un vânt timid, soarele e la fel de darnic cu razele lui, iar dacă te uiți în calendar, o să vezi că vara a luat deja sfârșit. Așa că automat îți trece prin minte o întrebare, de altfel foarte pertinentă. Te întrebi dacă oare mai merită să pleci în vacanță la mare, la munte sau oriunde? Stai și te gândești dacă să iei oferta aia de concediu la mare sau dacă să mai aștepți. Noi putem să îți dăm un sfat, există și ceva numit extrasezon. În plus, la cât de mult te-ai agitat la muncă, parcă meriți o vacanță. Așa că, intră pe mail și ia cazarea aia cu preț bun pentru tine și familia ta, o să vezi că merită.

Ai stabilit că mergi în concediu în extrasezon, acum intervine altceva în ecuație. Bagajul. Da, acest coșmar numit bagaj, bagă în sperieți pe oricine vrea să plece într-o vacanță. De ce apare această problemă cu bagajele și care e mai exact? Parcă nu știi ce să iei, și nu pentru că te hotărăști tu greu, ci pentru că îți vine să iei cu tine tot șifonierul și să te muți acolo, la soare și la relaxare. Dar te convingi destul de repede că trebuie să te întorci și nu ai nevoie de atât de multe lucruri în bagaj, dar ce faci cu cel mic? Parcă vrei să îi pui de toate în bagaj. Te gândești că atunci când vine seara și se lasă frigul, așa că ai vrea să mai strecori vreo duzină de bluze groase și altă duzină de perechi de pantaloni lungi, just in case. Sau ai plănuit mai multe plimbări și vrei să pui în bagaj toate tipurile de încălțăminte copii, chiar dacă nu are nevoie de atât de multe.

Dacă te-ai decis să iei oferta aia pe care ai primit-o pe mail cu vacanța la mare în extrasezon, ar trebui să începi să te gândești la ce pui în bagajul tău, dar și al celui mic. Așa că, în articolul de astăzi o să te lăsăm să te descurci cu bagajul tău. Dar o să îți spunem ce să pui în bagajul copilului, pentru că asta este mai greu.

Fă o selecție a hăinuțelor și a încălțărilor

Începem acest mic top cu articolele de îmbrăcăminte și de încălțăminte. Chiar dacă pleci la mare sau la munte, prichindelul are nevoie de încălțăminte copii pentru orice fel de vreme sau activități, și de și mai multe articole de îmbrăcăminte.

Probabil că te-am bulversat puțin și tot ai ajuns la gândul că trebuie să pui totul în bagajul celui mic. Așa că, o luăm încet și vorbim despre articolele de îmbrăcăminte. Printre cele mai importante sunt tricourile cu mânecă scurtă, pantalonii scurți, o pereche de pantaloni lungi, în caz că este frig și un set de tricou și pantaloni pentru pijamale. Cam astea sunt principalele articole care ar trebui să fie în bagajul celui mic. Deși vara este pe terminate, căldura încă nu a dispărut, iar nopțile sunt mai răcoroase, așa că, fă loc și de treninguri copii. Și ai grijă ca majoritatea articolelor de îmbrăcăminte să fie din materiale lejere și care să îi lase celui mic pielea să respire. Cum ar fi bumbacul.

Am ajuns și la ce încălțăminte să alegi pentru cel mic. Având în vedere că a noastră căldură nu ne-a lăsat, o pereche de sandale fete sau băieți este o variantă ideală. Marele avantaj al sandalelor fete sau băieți este că sunt comode și se potrivesc cam cu orice ținută. Chiar dacă pleci la mare sau la munte, perechea de sandale fete sau băieți are grijă ca piciorul celui mic să respire și să pășească în siguranță, având în vedere modul de prindere al lor.

Medicamente pentru orice situație neprevăzută

Hainele le-ai pus, încălțările pentru copii sunt și ele. Mai lipsește ceva? Exact, o trusă cu medicamente care dacă se poate, să țină loc de farmacie. Glumim, nu trebuie să îndeși mai multe medicamente decât haine. Așa că, ia o foaie de hârtie și gândește-te la ce alergii are cel mic și la câteva medicamente de răceală.

Hai să vorbim despre un exemplu concret. Poate pleci cu cel mic într-o țară exotică. În cazul ăsta, ar trebui să iei niște creme pentru alergii și eventual niște pastile. Sau dacă mergi la mare, ar fi nevoie de ceva pentru arsuri, insolație sau o cremă cu SPF.

Acum că ți-am expus cazurile excepționale, o trusă de bază de medicamente ar trebui să conțină pastile pentru durere de stomac, pentru că niciodată nu știi de ce mâncare dai, pastile de rău de mișcare sau pastile de răceală. Contează la ce e mai sensibil cel mic, iar în funcție de asta, o să alegi și medicamentele de care ai nevoie.