Gazdele băcăuane au luat din nou fața

Cea de-a 38-a ediție a Cupei Bistriței- Memorialul Nicolae Mihalache, competiție ce a deschis anul atletic pe plan intern, fiind găzduită de Sala de Atletism „Doina Melinte”, weekendul trecut, a fost dominat de gazdele băcăuane. Cumulat, CS Știința, SCM Bacău, CSM Bacău și CSM Onești și-au adjudecat 11 din cele 24 de probe masculine și feminine, cu precizarea că grupările din județ, incluzând aici și CSȘ Bacău, au cucerit, în total, nu mai puțin de 25 de medalii. Mai mult, la 200 m am avut un podium în întregime băcăuan, reprezentat de cele trei eleve ale antrenorului Cristi Nemțeanu: Adnana Vrânceanu (SCM Bacău), sora sa, Daria Vrânceanu, legitimată la CSȘ și Ștefi Zediu (SCM Bacău). Și în acest an, Cupa Bistriței/ Memorialul Nicolae Mihalache a fost organizată de Direcția Județeană pentru Sport Bacău, în colaborare cu Asociația Județeană de Atletism, concursul fiind rezervat în special sportivilor de la Seniori și Tineret, dar lăsând poarta deschisă și juniorilor. Următoarea reuniune atletică de impact pe care o va găzdui Bacăul va fi finala Campionatului Național Under 16, programată pe 18-19 martie.

Rezultatele sportivilor băcăuani

Locul 1 : Adelina Panaet (CS Știința Bacău)- 1500 m feminin/ 4:42,62; Georgian Dinu (CS Știința Bacău)- 1500 m masculin/ 4:10,29 și 800 m/ 1:58,35; Ștefania Zediu (SCM Bacău)- 400 m/ 59,65; SCM Bacău A (Ștefania Zediu, Adnana Vrânceanu, Daria Vrânceanu, Andra Stănică)- 4×200 m/ 1:53,82; Adnana Vrânceanu (SCM Bacău)- triplusalt/ 12,57 m și 200m/ 25.50; Sorin Ionescu (CSM Onești)- înălțime/ 1,90m; Alin Anton (CSM Onești)- 600 m garduri/ 7,94; Lucian Ștefu (CS Știința Bacău)- 3000m/ 9:09,75; Federica Apostol (CSM Bacău)- înălțime/ 1,75m.

Locul 2 : Adnana Vrânceanu (SCM Bacău)- 60m feminin/ 7,80; Alin Anton (CSM Onești)- 60 m masculin/ 6,84; CSM Bacău A (Diana Aștefănoaie, Andra Ichim, Mihaela Munteanu, Carina Cojan)- 4×200 m/ 2:00, 31; Daria Vrânceanu (CSȘ Bacău)- triplusalt/ 12,17m; Lara Pădure (CSM Onești)- greutate 3kg/ 11,68m; Mario Cojbuc (CSM Onești)- 60m garduri/ 8,08; Gabriel Ștefu (CS Știința Bacău)- 3000m/ 9:12,24; Daria Vrânceanu (CSȘ Bacău)- 200m/ 26,04; Ramona Verman (SCM Bacău)- lungime/ 6,17m.

Locul 3 : Mihaela Munteanu (CSM Bacău)- 800m/ 2:28,80; Ștefania Zediu (SCM Bacău)- 200m/ 27,29; Bianca Coșerariu (CSM Onești)- înălțime/ 1,60m; Daria Vrânceanu (CSȘ Bacău)- lungime/ 5,42m; Alesia Burcă (CSȘ Bacău)- 60m garduri Junioare 3/ 10,32.