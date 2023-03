Gauss se distanțează, Sportul face pană, iar Curița depășește

Weekendul trecut s-a reluat campionatul Ligii a IV-a la nivelul Seriei 1. Prima etapă din retur a confirmat supremația primei clasate ACS Gauss, care s-a impus cu 2-0 în fața celor de la AS Negri prin golurile marcate de George Patriche (min. 45) și Bogdan Lupu (89). În urma acestui succes, Gauss s-a distanțat la șase puncte față de a doua clasată, AS Filipești, surclasată cu 5-0 în deplasare, de CS Faraoani.

În Seria 2 s-a disputat a doua rundă a returului, care a înregistrat o nouă lideră: Viitorul Curița, echipă care din vară va deveni Viitorul Onești. În etapa a 13-a, Viitorul a câștigat cu 4-0 la Măgura Cașin și a depășit-o în clasament pe Sportul Onești, care, după surprinzătoarea remiză din runda inaugurală (1-1 acasă, cu Voința Oituz), nu s-a prezentat la Dărmănești, invocând o pană de microbuz.

Seria 1

Rezultatele etapei a zecea : ACS Gauss Bacău- AS Negri 2-0, Unirea Bacău- Siretu Săucești 1-1, CS Faraoani- AS Filipești 5-0. Partida AS Rapid Bacău- Flamura Roșie Sascut a fost amânată, iar Viitorul Nicolae Bălcescu a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 25 martie, ora 11.00 : AS Filipești- Rapid Bacău. Ora 13.00 : Siretu Săucești- CS Faraoani. Ora 15.00 : Flamura Roșie Sascut- AS Negri. Duminică, 26 martie, ora 11.00 : Viitorul Nicolae Bălcescu- Gauss Bacău.

Clasament

1 ACS Gauss Bacău 9 8 1 0 33-13 25p.

2 AS Filipești 9 6 1 2 26-15 19p.

3 CS Faraoani 9 6 1 2 23-14 19p.

4 Viitorul Nicolae Bălcescu 8 4 1 3 22-9 13p.

5 Siretu Săucești 9 4 1 4 16-17 13p.

6 AS Negri 9 4 0 5 17-20 12p.

7 Unirea Bacău 9 3 1 5 13-14 10p.

8 Fl. Roșie Sascut 8 1 0 7 7-30 3p.

9 AS Rapid Bacău 8 0 0 8 4-29 0p.

Seria 2

Rezultatele etapei a 13-a : Măgura Târgu-Ocna- AS Bârsănești 0-3, CS Dofteana- CSM Moinești 4-2, AS Măgura Cașin- Viitorul Curița 0-4, Voința Brătești- Viitorul Curița 0-4, Voința Brătești- Viitorul Căiuți 5-1, Bradul Mânăstirea Cașin- Voința Oituz 0-2. Partida UZU Dărmănești- Sportul Onești nu s-a disputat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 25 martie, ora 11.00 : CSM Moinești- Sportul Onești, UZU Dărmănești- AS Bârsănești. Duminică, 26 martie, ora 11.00 : CS Dofteana- Viitorul Curița, AS Măgura Cașin- Voința Oituz, Voința Brătești- Bradul Mânăstirea Cașin. Ora 16.30 : Măgura Târgu-Ocna- Viitorul Căiuți.

Clasament

1 Viitorul Curița 13 12 0 1 67-7 36p.

2 Sportul Onești 12 11 1 0 67-9 34p.

3 CSM Moinești 13 9 0 4 49-19 27p.

4 UZU Dărmănești 12 8 1 3 23-12 25p.

5 AS Bârsănești 13 6 2 5 20-16 20p.

6 CS Dofteana 13 5 2 6 20-26 17p.

7 AS Măgura Cașin 13 5 2 6 13-29 17p.

8 Voința Oituz 13 4 2 7 25-47 14p.

9 Voința Brătești 13 3 2 8 23-43 11p.

10 Bradul Mânăstirea Cașin 13 3 2 8 13-36 11p.

11 Viitorul Căiuți 13 3 0 10 11-52 9p.

12 Măgura Târgu-Ocna 13 0 2 11 6-41 2p.