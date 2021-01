Locuitorii din Gârleni se plâng că edilul localității a dărâmat un pod peste pârâul Racila, despărțind, astfel, coumuna în două. Potrivit localnicilor, o firmă de construcții tocmită, în primăvara anului trecut, de către primarul Eusebiu Tancău „a stricat podul și dusă a fost”.

„A rupt comuna în două, prin distrugerea podului peste pârâu. Două sate la stânga, două sate la dreapta apei au rămas despărțite. Practic, satul Gârlenii de Sus este rupt în două, după dărâmarea podului, de restul lumii”, reclamă localnicii. Aceștia mai spun că, din cauza asta, copiii care mergeau la școală (și poate vor mai merge în curând, dacă se redeschid unitățile de învățământ) sunt nevoiți să ocolească toată comuna, la fel și muncitorii care lucrează în Bacău sau în Buhuși. „Acum, trebuie să ocolească trei kilometri. Pe aici, treceau căruțele cu lemne, cu legume, fructe sau ce mai culegea omul de pe terenul lui. Tot pe podul ăsta mergeau oamenii cu utilajele cu care munceau câmpul”, strigă sătenii. Oamenii mai spun că au făcut numeroase adrese la Primăria Gârleni pentru a înlătura acest neajuns, mai ales că apele ce au venit în urma ploilor repetate au rupt malurile pârâului.

„La mine, pe alocuri, gardul care închide proprietatea a rămas suspendat, stând să cadă. Nu mai este mult și apa va săpa și îmi va dărâma și casa. Eu știu că atunci când strici un pod care leagă o localitate îl refaci în câteva zile, nu în ani. Din 15 octombrie, când am făcut sesizarea, nu am primit niciun răspuns de la primărie, nici după cele 30 de zile legale. Să se formeze o comisie, să vină la fața locului și să analizeze problema!”, strigă și Florin David, unul dintre localnicii din Gârleni, cel mai afectat de problemă.

Natura schimbă planurile

De cealaltă parte, primarul comunei spune că situația a apărut după ce constructorul care trebuia să facă un pod modern, stabil, destinat traficului greu, în locul celui din tablă, nesigur, a constatat că structura terenului este alta decât s-a crezut inițial.

„Prima dată, a fost făcut un studiu geo, dar firma care a câștigat lucrarea a concluzionat că nu se mai poate merge pe soluția inițială. Acolo, este un teren mlăștinos, la subteran. Lucru dovedit și de al doilea studiu geo care a indicat că marna, terenul tare, se află la 14 metri jumate, și nu la 6 metri, cum se aștepta toată lumea. Nu puteam continua cu vechea soluție, pentru ca, mai apoi, să intre lumea la pușcărie, pentru că nu s-au acționat conform legii”, ne-a declarat Eusebiu Tancău, edilul comunei Gârleni.

În aceste condiții, se impunea schimbarea soluției de lucru, în baza celui de-al doilea studiu geotehnic, variantă care implică forarea mai în adâncime, introducerea unor piloni și betonarea acestora etc. Or, acest lucru va presupune costuri în plus și, din păcate, un termen prelungit de lucru, legislația impunând organizarea unei noi licitații, pe o altă sumă, mai mare cu 340.000 de lei.

„Nici eu nu sunt fericit, luptăm din toate puterile. Am luat legătura cu proiectanții, cu consultanții, cu constructorul, ca să demarăm lucrările la pod, atunci când o să ne lase vremea. Din păcate, acel pârâu este plin, din cauza ploilor, și nu se poate intra deloc. Plus că, știți foarte bine, licitațiile durează cel mai mult. Până acum, am făcut trei licitații, și nici la ultima, câștigată de o firmă din Roman, nu e totul în regulă. Dar, sper ca în 5-6 luni să pornim lucrul, iar lumea să înțeleagă că nu batem din palme și umflăm un pod”, a mai arătat primarul Tancău.

Aventura nu se termină aici

Lucrurile sunt certe, lucrarea care a presupus dărâmarea vechiului pod și construirea altuia nou a creat un adevărat hău pe toată bucata de stradă. Groapa rezultată în urma excavării se întinde pe toată lățimea străzii. Grav este că, apele rezultate de la precipitațiile din această perioadă au săpat încontinuu, surpând malul de pământ până sub gardurile sătenilor. Pe de altă parte, cel mai probabil, unii dintre localnicii afectați vor rămâne, un timp, și fără curent la prize, cât timp constructorul va lucra la foraje, cablurile subterane de alimentare cu energie electrică trecând prin zona de lucru.