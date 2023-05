Mobilizare de nota 10 pe AUTOSTRADA A7!

Cum lucrează angajatii lui Umbrarescu pe Autostrada A7, lot 4, Mandresti Munteni – Focsani Nord? Sambata, la ora 17, circuland pe E85, am numarat in doar 28 km , peste 30 de basculante care trebaluiau dus-intors pe lotul 4 al Autoastrazii A7, in zona Focsani-Vrancea.

Sursa: Calinescu Marian