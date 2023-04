Funcționarii și digitalizarea

O importantă instituție comunitară (aș spune chiar ultracomunitară!) mă somează, în aceste zile, pentru plata unor taxe anuale. Taxe pe care eu le-am achitat încă de la jumătatea lunii februarie prin SNEP – Sistemul Național Electronic de Plată, cunoscut și ca „Ghiseul.ro”. Comod, elegant, aș putea spune chiar sigur și foarte rapid și îl folosesc din anul 2015.

Dacă faci o astfel de plată prin așa instrument, îți vine, pe mail, confirmarea că plata s-a înregistrat și a ajuns la beneficiarul ei.

Pentru prima dată, însă, constat că plata mea nu a fost văzută sau nimeni nu a verificat dacă s-a făcut sau nu. Iar pe Ghisul.ro, în dreptul meu, scrie că sunt dator pe acest an… cu zero lei. Prin urmare, am dat banii de pe cardul bancar, Ghiseul.ro mi-a mulțumit, deci puteam să-mi văd liniștit de treabă, doar mi-am mai îndeplinit o obligație către comunitate.

Ei, lucrurile, în acest an zis și „al digitalizării”, nu stau chiar așa. Un funcționar de la amintita instituție probabil nu și-a găsit timp să verifice pe calculator unde trebuie, dar a avut timp să printeze două pagini ale unei „Decizii de impunere anuală”, pe care să mi le trimită prin poșta clasică. Totul, evident, pe banii noștri, ai comunității, adică și ai mei, poate chiar din taxele deja plătite de mine acum vreo două luni.

Mi s-a solicitat, totuși, să trimit online dovada plății, dacă am făcut așa ceva. Am făcut-o și am cerut să mi se confirme, pe mail, dacă acum e totul ok, deși în somație mi s-a precizat: „dacă ați achitat deja aceste debite, nu este necesar un alt demers”.

Numai cine nu muncește nu greșește, dar cu stresul meu cum rămâne? Dar cu timpul pierdut? Așadar, aștept confirmarea. Poate și niscaiva scuze, pentru că de, nu-i așa, sunt măria-sa contribuabilul corect!