Fotbal/ Liga a IV-a: Unii în Cupă, alții în campionat

Campionatul Ligii a IV-a s-a întrerupt în Seria 1, urmând să se reia în martie 2024. Formațiile din această serie nu au luat însă pauză, continuându-și activitatea cu jocurile din prima etapă a Cupei României.

Disputată weekendul trecut, etapa inaugurală din Cupă a consemnat următoarele rezultate: AFC Bubu- AS Negri 5-3, CS Faroani- Voința Cleja 5-3, Viitorul Dămienești- Unirea Bacău 1-4. Joi, 16 noiembrie e programat meciul de la Răcăciuni, dintre Bamirom Dumbrăveni și Flamura Roșie Sascut.

Gauss a stat. Spre deosebire de Seria 1 a campionatului județean, Seria 2 nu și-a încheiat, pentru moment, conturile cu 2023, continuând cu ultimele două etape ale turului. Prima dintre acestea, cea cu numărul 12 a avut loc la finalul săptămânii trecute și a înregistrat rezultatele: Sportul Onești- Viitorul Berești-Tazlău 7-0, UZU Dărmănești- Vulturul Măgirești 1-0, Măgura Târgu-Ocna- Voința Oituz 1-1, AS Bârsănești- Bradul Mânăstirea Cașin 4-2, AS Măgura Cașin- Viitorul Căiuți 3-0. CS Dofteana și Gloria Zemeș au stat. Programul etapei viitoare, duminică, 19 noiembrie, ora 11.00: Vulturul Măgirești- Măgura Târgu-Ocna (se joacă sâmbătă, de la ora 11.00), Viitorul Căiuți- CS Dofteana, Bradul Mânăstirea Cașin- AS Măgura Cașin, Voința Oituz- AS Bârsănești, Viitorul Berești Tazlău- UZU Dărmănești, Gloria Zemeș, Sportul Onești.

Clasament Seria 2

1 Sportul Onești 10 10 0 0 78-6 30p.

2 AS Măgura Cașin 10 8 0 2 30-12 24p.

3 CS Dofteana 10 8 0 2 27-13 24p.

4 Voința Oituz 10 5 1 4 34-23 16p.

5 Viitorul Căiuți 10 5 1 4 19-27 16p.

6 UZU Dărmănești 10 5 0 5 16-17 15p.

7 Gloria Zemeș 10 4 2 4 22-14 14p.

8 Vulturul Măgirești 10 4 0 6 19-17 12p.

9 CS Măgura Târgu-Ocna 10 2 3 5 10-28 9p.

10 AS Bârsănești 10 3 0 7 11-33 9p.

11 Bradul Mânăstirea Cașin 10 1 2 7 12-44 5p.

12 Viitorul Berești-Tazlău 10 0 1 9 9-53 1p.