Fotbal/ Liga a IV-a: La CSM Moinești s-a făcut lumină! – VIDEO

La inaugurarea instalației de nocturnă a stadionului moineștean, gruparea antrenată de Sorin Trofin a făcut spectacol, câștigând cu 3-0 contra Voinței Bacău

Primul meci susținut de CSM Moinești în nocturnă, pe teren propriu, nu se putea încheia altfel decât cu o victorie. Și victorie a fost! Vineri, în deschiderea etapei a cincea din Seria 1 a Ligii a IV-a, moineștenii au făcut spectacol la partida cu Voința Bacău, care a marcat inaugurarea instalației de nocturnă a stadionului „CSM Moinești”. Fiica antrenorului Sorin Trofin, Medeea a dat lovitura de începere, după care echipa gazdă s-a pus serios pe treabă, impunându-se cu scorul de 3-0 grație golurilor înscrise de Dumbravă, Tănasă și Mocanu. Acest al doilea succes stagional răsplătește foarte tănăra formație moineșteană, care are în Gabriel Radu, portarul de rezervă în vârstă de numai 14 ani (!), mezinul lotului.

„Într-adevăr, respectăm tradiția, dând credit total tinerilor jucători”, a declarat antrenorul Sorin Trofin, care, în ciuda formei fizice de invidiat etalată la cei 48 de ani ai săi, a decis să pună ghetele în cui, pentru a debloca astfel locul în teren junilor din lot. „Puteam să continui fără niciun fel de problemă, dar de ce să ocup locul unui fotbalist mai tânăr? În plus, în felul acesta îmi responsabilizez și mai mult echipa. E drept, nu am renunțat în totalitate la jucătorii cu experiență deoarece ei dau un anumit echilibru și un plus de siguranță și permit elementelor foarte tinere să se dezvolte altfel, dar cert este că, și în aceste condiții, efectivul nostru are o medie de vârstă foarte scăzută”, a mărturisit fostul mijlocaș al FCM Bacău și al naționalei divizionare a României, care privește spre viitor:

„Avem potențial și, lucru foarte important, avem și sprijinul autorităților locale, în frunte cu primarul Moineștiului. Ținând cont și de pasul înainte făcut la nivel de infrastructură, sezonul viitor putem să ne propunem un obiectiv ambițios. Și apropo de viitor, țin să anunț un nume care, am toată convingerea, va ajunge sus: Gabriel Constantinescu. Este un stoper de numai 18 ani, cu calități certe. Și nu e singurul jucător pe care CSM Moinești îl prezintă ca o promisiune ce merită urmărită”. Runda viitoare, CSM Moinești va juca tot acasă, cu Viitorul Nicolae Bălcescu. Și, evident, tot în nocturnă. Așadar, să fie lumină în continuare!

Seria 1

Rezultatele etapei a cincea : CSM Moinești- ACS Voința Bacău 3-0, Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Faraoani 1-2, CS Siretu Săucești- AS Negri 2-4, AFC Bubu- Viitorul Dămienești 13-0, AFC Unirea Bacău- ACS Gauss Bacău 2-5, ACS Bamirom Dumbrăveni- Flamura Roșie Sascut 2-0.

Clasament : 1) AFC Bubu 13p. (golaveraj 23-3), 2) ACS Gauss Bacău 13p. (14-5), 3) CS Faraoani 12p., 4) Bamirom Dumbrăveni 9p., 5) AS Negri 7p. (16-8), 6) CSM Moinești 7p. (12-7), 7) Siretu Săucești 7p. (10-10), 8) Viitorul Nicolae Bălcescu 6p., 9) Flamura Roșie Sascut 4p., 10) Voința Bacău 3p., 11) Unirea Bacău 0p. (8-19), 12) Viitorul Dămienești 0p. (9-36).

Programul etapei viitoare/ vineri, 11 octombrie, ora 19.00 : CSM Moinești- Viitorul Nicolae Bălcescu. Sâmbătă, 12 octombrie, ora 11.00 : AS Negri- AFC Bubu. Ora 15.00: ACS Gauss- Bamirom Dumbrăveni (teren Răcăciuni). Duminică, 13 octombrie, ora 11.00 : Voința Bacău- Flamura Roșie Sascut (teren Baza Nautică, Șerbănești). Ora 12.00: Viitorul Dămienești- AFC Unirea Bacău. Ora 15.00 : CS Faraoani- Siretu Săucești.

Seria 2

Rezultatele etapei a cincea : UZU Dărmănești- CS Dofteana 0-4, Voința Oituz- Vulturul Măgirești 2-3, Gloria Zemeș- AS Bârsănești 1-2, Bradul Mânăstirea cașin- Măgura Târgu-Ocna 3-1. AS Măgura Cașin a stat.

Clasament : 1) AS Bârsănești 15p., 2) CS Dofteana 9p. (golaveraj 14-6), 3) Vulturul Măgirești 9p. (16-14), 4) UZU Dărmănești 9p. (12-10), 5) Gloria Zemeș 6p., 6) Bradul Mânăstirea Cașin 4p., 7) AS Măgura Cașin 3p., 8) Voința Oituz 1p., 9) Măgura Târgu-Ocna 0p.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 12 octombrie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- UZU Dărmănești. Duminică, 13 octombrie, ora 11.00 : AS Bârsănești- Bradul Mânăstirea Cașin (teren Helegiu), CS Dofteana- Gloria Zemeș, AS Măgura Cașin- Voința Oituz. Măgura Târgu-Ocna stă.