Fotbal/ Liga a IV-a: Final de sezon regulat, start de play-off

Punct și de la capăt. Campionatul Ligii a IV-a la fotbal și-a încheiat, weekendul trecut, conturile cu sezonul regulat, pentru ca de astăzi să continue cu cele șase etape din play-off. Echipele care se vor lupta pentru titlul de campioană județeană și, implicit, pentru dreptul de a reprezenta Bacăul la barajul de promovare în Liga a III-a din iunie, contra campioanei Neamțului sunt cele două fruntașe din Seriile 1 și 2 la finalul sezonului regulat: Gauss Bacău, Siretul Săucești, Viitorul Curița/ Onești și Sportul Onești. Pe lângă reușita sportivă, fruntașele sezonului regulat au trebuit să prezinte cu titlul de obligativitate pentru a accede în play-off atât Certificat de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Sportului, cât și faptul că dispun de grupe de juniori, conform cerințelor în vigoare. De notat că, având în vedere faptul că Seria 1 a numărat doar nouă echipe, în timp ce Seria 2 a avut 12, cele patru formații calificate în play-off intră în această a doua fază a competiției cu punctele adunate cu adversarele clasate până pe locul 9 (inclusiv) în timpul sezonului regulat. În aceste condiții, lupta pentru titlu se anunță mai degrabă una în trei: Gauss, Curița și Sportul Onești.

Programul primei etape a play-off-ului (astăzi, ora 18.00) : Viitorul Curița/ Onești- ACS Gauss Bacău (stadion Filipești, comuna Bogdănești/ Onești), Siretul Săucești- Sportul Onești (teren Siretul, Săucești).

Sezonul regulat, Seria 1

Rezultatele ultimei etape : Siretul Săucești- Viitorul Nicolae Bălcescu 4-2, AS Filipești- Unirea Bacău 1-3, AS Negri- AS Rapid Bacău 8-2, Flamura Roșie Sascut- CS Faraoani 1-9. Gauss Bacău a stat.

Clasament final : 1) Gauss Bacău 44p., 2-3) CS Faraoani și Siretul Săucești- câte 30p., 4) Unirea Bacău 25p., 5) AS Negri 24p., 6) AS Filipești 23p., 7) Viitorul Nicolae Bălcescu 18p., 8) Rapid Bacău 5p., 9) Flamura Roșie Sascut 3p.

Sezonul regulat, Seria 2

Rezultatele ultimei etape : AS Măgura Cașin- CSM Moinești 1-5, Sportul Onești- CS Dofteana 7-2, CS Măgura Târgu-Ocna- UZU Dărmănești 0-3, Bradul Mânăstirea Cașin- Viitorul Curița/ Onești 0-9, Voința Brătești- AS Bârsănești 2-1, Voința Oituz- Viitorul Căiuți 4-2.

Clasament final : 1) Viitorul Curița/ Onești 63p., 2) Sportul Onești 61p., 3) CSM Moinești 45p., 4) UZU Dărmănești 44p., 5) AS Bârsănești 33p., 6-7) Voința Oituz și AS Măgura Cașin- câte 29p., 8-9) CS Dofteana și Voința Brătești – câte 23p., 10) Viitorul Căiuți 16p., 11) Bradul Mânăstirea Cașin 11p., 12) Măgura Târgu-Ocna 6p.