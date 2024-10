Fotbal/ Liga a III-a: Seria 2 continuă fără Voința Limpeziș?

Adversara de sâmbătă a Viitorului Onești și-a anunțat retragerea din campionat, dând vina pe sancțiunile dictate de FRF, arbitraje ostile și probleme financiare. Aflată pe ultimul loc în clasament înainte de ultima etapă a turului, gruparea buzoiană, care a fost surprinsă utilizând jucători pe fals (motiv pentru care a și primit șase puncte suspendare din partea Federației), a pierdut cu 4-0 ultimele două jocuri

Cum se spune? Hoțul strigă „Hoții!”. Și apoi își anunță abandonul. Dând vina pe toată lumea din jur: adversari, arbitri, Federație. Așa ar suna, pe scurt, povestea divizionarei C Voința Limpeziș, care evoluează în Seria 2, din care fac parte și două grupări băcăuane, Aerostar și Viitorul Onești.

După înfrângerea cu 0-4 (a doua la rând la acest scor), suferită sâmbătă, pe terenul Daciei Unirea Brăila, Voința Limpeziș, ocupanta ultimului loc din clasament, și-a anunțat retragerea din campionatul Ligii a III-a. În cazul în care retragerea se va materializa oficial, rezultatele echipei din primele opt etape vor fi anulate, iar Seria 2 va continua cu doar nouă formații. Comunicatul referitor la retragerea Limpezișului, postat pe pagina de facebook a clubului care, la început de sezon, a fost prins utilizând jucători pe fals, are tonuri hilare:

„Dragi susținători și prieteni ai clubului Voința Limpeziș, după multe deliberări, am luat o decizie dificilă: ne retragem din Liga 3. Nu a fost o decizie ușoară dar a venit momentul să o anunțăm. Imediat după partida de la Liești (n.r. pierdută cu 0-4 acum două etape), conducerea clubului a hotârât retragerea echipei din campionatul Liga 3 la fotbal. Am avut un arbitraj considerat răuvoitor la adresa clubului nostru, arbitraj care nu doar că a stricat spectacolul sportiv, dar a dus și la sancțiuni pe care clubul nostru nu le înțelege. Probleme (n.r. sic) financiare cu care se confruntă clubul dar și sancțiunile fără precedent primite după <tentativa> de contestație făcută de cei de la Adjud nu ne-au făcut decât să credem că cea mai bună soluție este retragerea. Imediat după primirea <sentinței> am contactat un avocat și am inițiat apel către FRF, dar cei competenți pentru a soluționa apelul nici măcar nu ne-au fixat un termen de judecată. Noi atât am putut, dacă altcineva crede că poate face mai mult aici la Limpeziș îl așteptăm. Mult succes tuturor! Președintele clubului ACS Voința Limpeziș, Dedu Ioniță”.

Reamintim că „sentința” la care face referire președintele Voinței Limpeziș are la bază un caz halucinant. Concret, în jocul din prima etapă, cu CSM CSM Adjud 1946, câștigat de Voința Limpeziș cu 1-0, echipa din comuna aflată în județul Buzău a utilizat, pe carnetul unui jucător român Under 19, un fotbalist străin, cu fizionomie sud-americană.

În urma contestației făcute de cei de la Adjud, fotbalistul trimis pe teren „pe fals” a refuzat să se identifice, pretextând că este surdo-mut. În momentul în care i s-a cerut să-și scrie numele pe o foaie de hârtie, impostorul a refuzat din nou, susținând că este analfabet! Întrunită pe 23 septembrie, Comisia de Disciplină și Etică a FRF a decis în Dosarul 399/ CD 2024:

„În conformitate cu prevederile art. 26/1 și 4 din ROAF, admite contestația clubului CSM Adjud 1946. În temeiul art. 83/13 din RD cu aplicarea art .34 din RD, clubul ACS Voința Limpeziș se sancționează cu Forfait (pierderea jocului cu 3-0), scăderea a 6 (șase) puncte și aplică penalitate sportivă de 2200 lei. Clubul ACS Voința Limpeziș se sancționează cu interzicerea dreptului de a efectua transferuri de jucători pentru una perioadă de transfer”. Cât despre „arbitrajul considerat răuvoitor” din urmă cu două etape, comunicatul buzoienilor a fost taxat în mod oficial chiar de adversara din acel joc, Sporting Liești. Iată mesajul transmis de Sporting Liești celor de la Voința Limpeziș:

„Cu tot respectul pentru clubul dumneavoastră și pentru oamenii care au depus eforturi pentru a ține o echipă în viață, dar neputința voastră și felul în care dvs alegeți să conduceți echipa nu o puneți pe seama altora, în cauză meciul de la Liești de care amintiți în postare. Un meci în care ați refuzat confruntarea dinaintea meciului, un meci în care fotbalistic nu a existat abslout nicio problemă de arbitraj, la 4-0 nu cred că este ceva de comentat, mai ales că primul șut pe poartă și singurul l-ați avut prin min. 70 (pentru cei interesați vă putem pune înregistrarea meciului la dispoziție), singura problemă a fost doar de organizare a echipei dvs. Vă înțelegem și regretăm problemele pe care le întâmpinați, dar vă rugăm nu includeți clubul din Liești pentr a acoperi neputința și alegerile greșite pe care le luați/ le-ați luat înainte de fiecare meci, inclusiv la început de sezon”.

Rămâne de văzut dacă anunțul referitor la retragerea Voinței Limpeziș (în al cărei lot s-au regăsit, în acest sezon, o mulțime de jucători din străinătate), va fi urmat și de un act oficial în acest sens, trimis către FRF. În caz contrar, există două variante: fie echipa va continua competiția, iar amenințarea cu retragerea a fost doar o „sperietoare”, fie echipa nu se va mai prezenta la meciuri- fără a anunța Federația- și va fi exclusă din campionat după două forfait-uri. Sâmbătă, în ultima etapă a turului, buzoienii ar urma să evolueze pe teren propriu, contra Viitorului Onești. Se va juca sau nu?