Fotbal/ Liga a III-a: Cristi Popovici (CSM Bacău): „Îmi doresc să promovăm”

CSM Bacău a încheiat maxi-turul Ligii a III-a pe locul 2 în Seria 1. Loc de play-off. Și, a la long, de… baraj. Până la play-off și până la barajul de promovare în eșalonul secund, „CSMeii” vor încerca să-și consolideze lotul în această pauză de iarnă. „Asta este marea mea dorință pe plan profesional pentru 2024: să ne întărim efectivul de jucători în așa măsură încât să ne batem cu șanse reale pentru promovare. Vreau să să facem pasul către liga secundă la finalul acestui sezon, la fel de mult cum îmi doresc ca, până voi ieși din fotbal, să antrenez din nou în primul eșalon”, a declarat antrenorul CSM Bacău, Cristi Popovici.

-Domnule Popovici, cum ați caracteriza acest maxi-tur de campionat?

-Noi am încheiat anul pe locul 2, în condițiile în care obiectivul fixat pentru întreg sezonul este ocuparea locului 5. Nu cred că se aștepta cineva ca înainte cu o etapă de finalul maxi-turului să fim pe primul loc și să stăm la mâna noastră pentru a termina 2023 pe această poziție. Din acest punct de vedere, evident că mă declar mulțumit.

-Nu cred însă că aveați aceeași stare de spirit și în vară.

-Hotărât, nu. A fost o vară complicată și asta pentru că lucrurile s-au schimbat la 180 de grade practic de la o zi la alta. S-a vorbit clar de promovare, așa că am construit un lot pliat pe un astfel de obiectiv. În primă fază mi s-a zis că se poate, apoi că nu este buget. Ca atare, am fost nevoit să renunț, cu mare părere de rău, la 10-11 jucători, ceea ce a făcut să ne aflăm într-o situație similară cu vara lui 2022, cu un lot subțire și numeric, și valoric. Nu am beneficiat de cantonament, nu am putut efectua nici măcar un semi-cantonament, motiv pentru care pregătirea a fost una deficitară.

– Debutul competițional a fost în Cupa României, acolo unde…

-Acolo unde, în primul tur ne-am deplasat la Târgu-Secuiesc cu o formulă improprie de echipă, contând ca portar pe un jucător de câmp: Vlad Mocanu. Ne-am calificat chiar și în aceste condiții, pentru ca în turul următor să vină acel meci pierdut cu 9-1 cu FC Bacău. În acel moment eram, am mai spus-o, ca o barcă în derivă. Nu știam ce vom face.

-Și totuși, beneficiind și de o rectificare bugetară, barca și-a revenit.

-Au fost făcute și unele transferuri, sigur, nu la nivelul jucătorilor pe care îi adusesem inițial, însă implanturile ne-au ajutat inclusiv numeric. Mă refer la Moroșanu, la Taciuc, la Catău, acesta din urmă, din postura de eternă rezervă la Piatra Neamț, unde jucase într-un singur meci, chiar împotriva noastră, a ajuns titular la CSM Bacău. Într-adevăr, ne-am pus ușor-ușor pe picioare, astfel încât după ce am luat doar un punct în primele două etape să urmeze cinci victorii la rând fără gol primit și ocuparea locului întâi în clasament.

-Loc întâi pe care puteați încheia anul dacă nu erau sincopele cu concitadinele FC Bacău și Aerostar și înfrângerea de final de la Fălticeni. Cum explicați acest final de stagiune la un nivel mai redus?

-Explicația e simplă. Având în vedere că pe toată durata campionatului am mizat pe același nuculeu de 10-12 jucători, pe final ne-a mers ceva mai greu și din punct de vedere fizic.

-Nu credeți însă că a contat și faptul că vorbim de o serie în care aproape fiecare etapă a adus câte o surpriză? O serie echilibrată, în care oricine poate bate pe oricine.

-E adevărat și acest aspect. Anul trecut, de exemplu, Miercurea-Ciuc era echipa pe care o bătea oricine, iar Brodocul, la fel, aproape că nu conta. Sezonul acesta, altele au fost datele problemei. Dovadă și faptul că, de exemplu, anul trecut noi am pierdut doar două partide, pe când acum numărul înfrângerilor este de patru. Sigur, aici ar mai fi o explicație: am spus-o clar băieților în vestiar că remizele nu mă interesează sub nicio formă. Trebuie să faci trei meciuri egale pentru a le echivala cu un joc câștigat. Prin urmare, noi am mers numai și numai pe atac. Am ieșit mereu la bătaie, care pe care, am jucat deschis indiferent de adversar și situație.

-Fiindcă tot vorbim de serii, cum vi se pare raportul de forțe între Seria 1 și Seria 2? Asta și prin prisma viitoarelor semifinale de baraj.

-Per ansamblu, Seria 1 este mai puternică decât Seria 2. În ceea ce privește echipele de la vârf, consider însă că Seria 2 stă ceva mai bine. Buzăul și Focșaniul sunt, la nivel de lot, peste noi și Foresta. Anul trecut am pronosticat că echipa care va promova în Liga a II-a va fi din seria noastră. Acum, Seria 2 pornește cu un avantaj. Dacă aș fi avut lotul pe care-l formasem în vară, spuneam clar că noi suntem principala favorită la promovare. Consider că am fi defilat. Acesta este marele meu regret, că nu am reușit să păstrez acel efectiv de jucători.

-Asta nu înseamnă totuși că…

-Asta nu înseamnă că nu privim în sus. Personal, îmi doresc să promovăm. Mai ales dacă vom reuși să operăm unele transferuri.

-Chiar, există posibilitatea să vă întăriți în această iarnă?

-Această posibilitate depinde de… posibilitățile financiare. Noi sperăm, chiar dacă timpul trece și nu știm încă exact ce putem face în mod concret în această direcție.

-Ce posturi vizați?

-Simplu de spus: întreg axul central să aibă dublaj la nivel de titulari. Dacă se vrea cu adevărat promovarea, ar trebui să operăm cam șase transferuri. Iarna trecută, Ceahlăul și-a adus șapte transferuri și, din postura de echipă care avea șanse minime de a prinde play-off-ul a ajuns formația care a reușit promovarea.

-Să punem răul în față și să zicem că nu veți reuși să vă întăriți în această iarnă. Excludeți varianta promovării?

-Nu că nu o exclud, dar chiar cred în ea. Da, chiar și cu acest lot s-ar putea promova, doar că ne-ar fi mult mai greu. În cazul în care nu vom reuși să aducem dubluri pe anumite posturi vom fi condiționați atât de accidentări, cât și de cartonașe. Iar play-off-ul nu se anunță deloc ușor, mai ales că Foresta și Rădăuțiul au, la rândul lor, pretenții. Să vedem ce va fi.

-O dorință pentru 2024 în plan profesional?

-Categoric, să beneficiez de un lot cu are să mă pot bate cu șanse reale la promovare. Îmi doresc să promovăm, așa cum îmi doresc foarte mult ca, la un moment dat, să antrenez din nou în prima ligă. Consider că am această capacitate.