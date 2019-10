Aerostar este singura formație din primele trei eșaloane cu punctaj maxim. Recordul nu e întâmplător. Vă explicăm de ce

Șase din 49? Doar la Loto. La fotbal, câștigătoare este una singură. Una din…124. Iar norocoasa e divizionara C băcăuană Aerostar. Gruparea „aviatorilor” constituie unica formație cu punctaj maxim din totalul de 124 ce activează în primele trei eșaloane. Un adevărat record! Până sâmbătă, Aerostar împărțea recordul cu o altă echipă de Liga a III-a, lidera Seriei 4, U Craiova 1948. Numai că, în timp ce băcăuanii triumfau și în etapa a șaptea, câștigând la scor, 7-0, pe terenul Pașcaniului, Craiova lui Mititelu se poticnea pe teren propriu: 1-1 cu Gloria Lunca Teuz Cermei. Spre deosebire de olteni, Vraciu și compania sunt chitiți să nu piardă prea curând puncte. Mai ales că vineri, în etapa a opta vor evolua acasă, cu KSE Târgu-Secuiesc. Opt din opt pentru lidera Seriei 1? Ba bine că nu. Așa cum înfrângerile aduc înfrângeri, victoriile atrag alte victorii. Cu precizarea că, în cazul Aerostarului, în spatele victoriilor se află și alte argumente câștigătoare. Să le descoperim.

Antrenor ales pe bază de CV. În vară, după retrogradarea în Liga a III-a, CS Aerostar a decis să-și aleagă antrenorul într-un mod original. Conducerea a anunțat pe pagina de facebook a clubului că antrenorii interesați de preluarea echipei sunt invitați să-și depună CV-urile. Din cei 11 doritori, clubul a optat pentru un nume-surpriză: oneșteanul de 41 de ani, Daniel Munteanu. Surpriza venea ca urmare a faptului că fostul fundaș al Oțelului, al Unirii Urziceni și al Universității Cluj nu mai antrenase până atunci la seniori. „Acest lucru nu constituie un impediment. Dimpotrivă, considerăm ca domnul Daniel George Munteanu răspunde cel mai bine profilului de antrenor de care are nevoie clubul”, explica la vremea respectivă presedintele CS Aerostar, Doru Damaschin. „S-a tot spus că nu am mai antrenat la seniori, dar întotdeauna trebuie să începi de undeva. Am în spate câțiva ani buni la școala mea de fotbal, iar venirea la Aerostar este o bună oportunitate. Având în vedere condițiile oferite de Aerostar, am încredere că aici voi putea pune cu succes în practică toate cunoștințele mele fotbalistice”, declara în vară cel care zboară în momentul de față, în campionat, cu echipa „aviatorilor”.

Fără „vocalize” și gesturi precipitate. Pe lângă faptul că a fost ales în baza CV-ului, Daniel Munteanu se mai poate lăuda cu o particularitate. Este unul dintre puținii, foarte puținii antrenori români (și nu numai) care nu se agită pe margine în timpul jocurilor. Concret, nu aruncă nici cu indicațiile și nici cu…mâinile în stânga și-n dreapta. Urmăriți-l pe durata unui meci și veți rămâne surprinși! „Ce am de comunicat jucătorilor mei o fac înainte de meci, la ședințele de pregătire și în pauză, în vestiar”, a mărturisit, pentru „Deșteptarea”, Daniel Munteanu, care, în caz de extremă de necesitate, poate apela la…vocea puternică, de fost portar, a „secundului” său, Andrei Vatră: „Foarte rar, recurg la astfel de indicații in timpul unei partide. Nu-mi place nici să-mi dăscălesc, nici să-mi cert jucătorii. Dacă unul greșește o pasă, credeți că va pasa mai bine data următoare doar pentru că țip eu la el? Uneori, jucătorii nici nu aud ce le strigă cei de pe margine, mai ales dacă se află pe partea opusă a terenului. Așadar, nu sunt genul antrenorului care strigă doar pentru a fi remarcat de cei din tribună”.

O echipă reconstruită din temelii. În inter-sezon, Aerostar și-a primenit lotul în proporție de 80 la sută. Puțini supraviețuitori. Puțini, dar de calitate: Mihălăchioae, Vraciu, Horia Ilie, Chirilă, Vișinar, Florescu. În rest, s-a mers pe un mix interesant. Și de succes. Jucători crescuți în propria pepinieră (C. Ardei, Tilibașa), tineri de viitor aduși sub formă de împrumut (Axinte, Danale) sau reveniți de la echipele la care fuseseră împrumutați (Zaharia), achiziții fără nume sonore, dar care s-au integrat perfect în mecanism (Tăcuțanu, D. Botezatu, Nemțeanu, Copoț-Barb) și, în final, provocarea de a relansa cariera unor talente marca Gorovei și Artenie. „Spre deosebire de sezonul trecut, de data aceasta, toți jucătorii au fost aduși în urma unor analize judicioase. Am apelat doar la elemente despre care am fost siguri că ne pot ajuta”, a subliniat vice-președintele Aerostarului, Valerian Voicu. „Bineînțeles că dacă vom promova- și noi asta ne dorim, să promovăm- va trebui să ne întărim. Dar pentru a opera respectivele întăriri, avem nevoie de o susținere financiară puternică din partea autorităților locale deoarece Aerostar reprezintă vârful de lance al fotbalului băcăuan. Din păcate, pentru moment, ne bazăm doar pe resursele proprii. Rezultatele obținute certifică însă că am gestionat cât se poate de corect aceste resurse”, a punctat presedintele Doru Damaschin.

Apetit pentru gol. Acum două sezoane, când a promovat în B, Aerostar a avut cel mai prolific atac al Seriei I: 80 de goluri marcate. Anul trecut, în eșalonul secund, „aviatorii” au punctat din nou la capitolul eficacitate. De data aceasta, cu o premieră: deși au retrogradat, au dat golgheterul Ligii a II-a în persoana lui Valentin Buhăcianu. Autor a 25 de goluri în 2018-2019, „Buhă” își confirmă apetitul pentru gol și în actuala stagiune, aflându-se, sub cuorile celor de la UTA, pe primul lolc în ierarhia marcatorilor din Liga a II-a, cu opt reușite. În ciuda faptului că s-a despărțit de Buhăcianu, Aerostar își păstrează, la rândul său, statutul de echipă cu un atac-mitralieră. După șapte etape, „aviatorii” au cel mai tare atac din Seria 1: 21 de goluri. Mai mult, băcăuanii se pregătesc să dea, pentru al treilea sezon la rând, golgheterul campionatului. În 2018, în C, a fost Cătălin Vraciu, cu 29 de reușite, sezonul trecut, așa cum aminteam, a fost Valentin Buhăcianu, cu 25 de goluri, iar acum, Vraciu, care și-a trecut deja de nouă ori numele pe lista marcatorilor este pregătit să realizeze „dubla”. Ba chiar „tripla” dacă luăm în considerare faptul că și în 2011, pe când evolua la FCM Bacău, a fost cel mai prolific atacant al Ligii a a III-a, cu 22 de goluri. Cum să nu zbori când ai astfel de aripi?