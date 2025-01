Fotbal/ Liga a III-a: Aerostar, din nou pe pista de zbor. Destinație: play-off

„Aviatorii” s-au reunit miercuri, sub comanda antrenorului Andrei Vatră, care are un nou „secund”, în persoana lui Dan Bolfă. Marți a pornit la drum lidera Seriei 1, FC Bacău, iar joi va începe antrenamentele și colega sa de serie, CSM Bacău

FC Bacău ieri, Aerostar azi, CSM Bacău mâine. Divizionarele C băcăuane își reiau pregătirile în etape diferite. FC Bacău și-a respectat statutul de lideră a Seriei 1, fiind și prima care a sunat adunarea.

„Alb-roșii” pregătiți de Costel Enache s-au reunit marți, 14 ianuarie, la Ruși Ciutea, cu o noutate sonoră de lot: aripa stângă în vârstă de 30 de ani, Răzvan Gorovei. Ultima oară la CSM Focșani 2007, Gorovei are în palmares nu mai puțin de șase promovări: patru în Liga 1 și două în Liga a II-a! Și țintește încă una.

De data aceasta, cu FC Bacău. Chiar la finalul sezonului în curs. Miercuri, 15 ianuarie a venit rândul Aerostarului să sune goarna. „Aviatorii” s-au reunit la baza proprie, sub comanda antrenorului principal Andrei Vatră, care, începând din această iarnă, are un nou „secund”: Dan Bolfă. Fostul prim-divizionar al FCM Bacău îl înlocuiește astfel pe Mihai Voicu, care va continua să lucreze însă în cadrul clubului, ca antrenor al formației Aerostar Under 17.

Deocamdată, Aerostar nu prezintă noutăți de lot, excepție făcând doar promovarea juniorului Andrei Solomon, de la formația U16 a „aviatorilor”. La antrenamentele de săptămâna aceasta conduse de Vatră și Bolfă figurează și doi absenți, ambii motivați: Bălășel și Aeroaiei, care au fost învoiți de club pentru a participa la cursurile universitare. În ceea ce privește jocurile de verificare, Aerostar va susține șase meciuri-test în pauza competițională.

Primul va avea loc pe 24 ianuarie, la Moinești, în compania liderei Seriei 2 din eșalonul al patrulea: AS Bârsănești. În următoarele cinci amicale, Prențu și colegii săi vor întâlni doar adversare din Seria 1 a Ligii a III-a: Ceahlăul Piatra Neamț 2 (pe 31 ianuarie acasă și pe 14 februarie, în deplasare), CSM Bacău (7 februarie, acasă) și Știința Miroslava (pe 19 februarie în deplasare și pe 22 februarie acasă).

În intervalul 7- 15 februarie, „aviatorii” vor efectua un stagiu de pregătire centralizată la baza proprie. Clasată pe locul 3 în Seria 2 la finalul maxi-turului, Aerostar va „decola” în mod oficial în sezonul de primăvară pe 1 martie, pe terenul Adjudului, în etapa cu numărul 16, antepenultima a sezonului regulat.

Obiectivul „aviatorilor”? Play-off-ul. Un obiectiv perfect realizabil în condițiile în care, cu nouă puncte rămase în joc până la finalul sezonului regulat, trupa lui Vatră se află la +6 de linia care separă zona play-off de play-out. Tot miercuri ar fi trebuit să reînceapă pregătirile și cea de-a treia divizionară C a orașului, CSM Bacău. „CSMeii” au decis însă să-și amâne cu o zi reluarea antrenamentelor, astfel încât ei se vor reuni joi, 16 ianuarie. Echipa antrenată de Andrei Întuneric și Claudiu Filip nu anunță, momentan, modificări de lot, ci doar în ceea ce privește jocurile de verificare.

Astfel, au rămas în picioare primele patru teste: cu Unirea Braniștea (15 ianuarie), CSM Vaslui (31 ianuarie), Aerostar (7 februarie) și Viitorul Curița (12 februarie). Ultimele două amicale, în schimb, programate inițial cu Șoimii Gura Humorului (pe 15 februarie) și Bucovina Rădăuți (pe 22 februarie) au picat. Ele au fost înlocuite, la aceleași date, cu meciuri contra celor de la SR Brașov, respectiv Gloria Ultra.