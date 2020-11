Aerostar a reușit surpriza rundei a zecea, remizând, 0-0, marți seara, pe terenul liderei. Vă prezentăm fundalul care a permis penultimei clasate să țină în șah cea mai în formă echipă a campionatului.

„Exact ca și voi”

Înainte de a ieși din vestiar și de a se îndrepta spre teren le-a mai spus un lucru. Special l-a lăsat la urmă: „Trebuie să vă mai amintesc ceva. OK, o fi Craiova pe primul loc, o fi având cel mai bun atac și n-o fi știind ce înseamnă să pierzi puncte pe teren propriu, dar nu uitați că sezonul trecut juca în Liga a III-a, exact ca și voi. Așa că…”.

Așa că, după ce a ascultat cuvintele antrenorului său, Daniel Munteanu, echipa Aerostarului a ieșit de la vestiare pentru a juca de la egal la egal cu U Craiova 1948. Și, în ciuda tuturor pronosticurilor și a statisticilor, penultima clasată a reușit să țină în șah lidera la Turnu Severin: 0-0! Primele puncte pierdute acasă de lidera Craiova. Și primul luat în deplasare de „aviatori”. Primul meci în care oltenii, cu cel mai prolific atac al campionatului, nu marchează. Dar și primul în care băcăuanii nu primesc gol. Pe scurt, surpriza-surprizelor. Cum de a fost ea posibilă?

Șanse irosite

Până să fie mari cu Craiova lui Mititelu, băcăuanii au fost mici. Mici în etapa a opta, la Slatina, unde deși au condus cu 1-0, au pierdut cu 1-2. Stoperul Yabre s-a făcut vinovat de penalty-ul ce a dus la 1-1, pentru ca pe final să vadă cartonașul roșu după un fault violent și inutil la mijlocul terenului, portarul Anca-Trip a luat un gol de cascadorii râsului, iar Chelaru, în ciuda faptului că a deschis scorul, a evoluat catastrofal. Mici au fost „aviatorii” și acasă, cu Fotbal Comuna Recea, în etapa a noua.

Și de această dată, băcăuanii au condus cu 1-0, și de această dată au pierdut. Cu 2-3. Suspendat, Yabre a lipsit de pe teren, iar înlocuitorul său, Moisi, deși a marcat pentru 1-0, a gafat în mai multe rânduri. Așa cum a gafat și supraponderalul Chelaru, care, printre altele, le-a pus pe tavă oaspeților mingea din care s-a născut penalty-ul lui 1-2. Cât despre Anca-Trip, portarul a avut din nou pe conștiință cel puțin un gol, dacă nu chiar două.

Curățenie în ogradă

Condiționați de criza sportivă, dar și de cea de ordin financiar, Aerostar a trecut la măsuri. I-a pus pe liber pe Anca-Trip, Yabre, Moisi și Chelaru. Lista putea fi chiar mai lungă, dar subțirimea lotului băcăuan a făcut ca seria excluderilor să se oprească aici. Semnalul a fost însă dat! „Prefer să merg pe mâna unor tineri cu marje de progres decât să continui cu jucători care nu-mi oferă nicio garanție”, a declarat pentru Deșteptarea antrenorul Daniel Munteanu.Tehnicianul a mai avut un mesaj. De data aceasta, către proprii jucători:

„Să știți că, paradoxal, un meci cu Craiova poate fi mai ușor decât unul cu Recea. Și asta pentru că presiunea e pe Craiova, nu pe voi. Tot ceea ce avem de făcut este ca în faza de non-posesie să nu ne precipităm și să nu oferim spații centrale adversarului. Respectați zonele, obligați-i pe craioveni să scoată mingea la margine și veți vedea că nu vor marca. Oricum, noi nu avem nimic de pierdut”.

Cebotari, de neînvins

Aerostar s-a prezentat la Turnu Severin cu o formulă de joc revoluționară. Lucian Cebotari a fost titularizat în premieră în poarta „aviatorilor”. Iar basarabeanul de 22 de ani care a fost a doua opțiune pentru postul de portar și sezonul trecut, când a avut de înfruntat concurența ieșeanului Axinte, și sezonul acesta, când i-a fost preferat plusul de experiență al lui Anca-Trip, s-a dovedit imbatabil contra Craiovei.

A boxat curajos în finalul primei părți o minge ce-l căuta pe căpitanul Claudiu Bălan, a respins în corner un șut periculos, la colțul scurt, expediat de Răducanu, în min. 54 și a neutralizat miraculos, în doi timp, un cap al aceluiași Răducanu cu cinci minute înainte de final. „Cebotari s-a pregătit exemplar înaintea acestui meci.

Am totală încredere în el ca poate închide poarta”, i-a spus antrenorul cu portarii, Florin Anton „principalului” băcăuan Daniel Munteanu cu o zi înainte de meci. „La cât este de montat și dornic de a apăra, sigur nu ia gol la Turnu-Severin”, a sunat și verdictul „secundului” Andrei Vatră. Și Cebotari nu a luat gol.

Mutări reușite

O mână de ajutor i-au dat însă și fundașii centrali. O pereche de stoperi inedită. Cornel Ardei- Ionuț Chirilă. La doar 18 ani, Ardei, un produs sută la sută al Aerostarului, a demonstrat că se poate conta pe el și în centrul defensivei, nu doar în bandă. Iar mijlocașul la închidere Chirilă, coborât în premieră ca stoper, a fost de netrecut.

Providențială interveția sa din minutul 70, când a respins de pe linia porții capul lui Răducanu la centrarea trimisă de Anghelina. Interesantă și componența liniei mediane. Una în care „aviatorii” au mizat pe calitate tehnică, viteză de deplasare și viteză de execuție: Corban, Vraciu, Patrick Popescu, Gavrilă, Manole. O adevărată placă turnantă pentru țâșnirile lui Horia Ilie. De altfel, servit foarte bine de Darius Mureșan (benzile defensive fiind singurele zone în care Aerostar nu a produs schimbări, Alecsandru evoluând pe dreapta, iar Mureșan pe stânga), Horia Ilie a avut o acțiune de contraatac foarte frumoasă in min. 58, când șutul său a ocolit însă poarta lui Popa.

Să nu-l mâniem pe Cel de Sus!

Ca un spirit de glumă, să notăm că o singură predicție a antrenorului Daniel Munteanu nu s-a adeverit: „Important este să nu mai greșim în apărare pentru că de marcat putem să o facem contra oricărui adversar”. Ei bine, la Turnu Severin, Aerostar a jucat ceas în apărare. Dar nu a mai marcat! Am fi cerut prea mult? „Oportunități am avut și noi, dar prioritară a fost faza defensivă. Dacă ne deschideam prea mult în fața unei echipe precum Craiova care a bătut-o cu 5-0 pe Rapid, consider că ne-ar fi fost fatal”, a explicat Munteanu. La urma-urmei, calculul tehnicianului a fost corect.

Importanța unui punct luat pe terenul liderei ( în planul clasamentului, al moralului și al imaginii), lipsa de prospețime cauzată de o deplasare de 12 ore, dar și de subțirimea lotului (dovadă stau cele numai trei schimbări operate: Burlacu, Zaharia și Mihalcea) au obligat Aerostarul să se concentreze pe ideea remizei. „Un egal cât o victorie” s-ar potrivi foarte bine rezultatului de la Turnu-Severin. Cu condiția ca el să nu rămână singular. Weekend-ul acesta, „aviatorii” stau, după care vor avea parte de alte două confruntări tari: la Ploiești, cu Petrolul, și acasă, cu Rapid. Două echipe mari. Dar parcă nici noi nu mai suntem chiar așa mici!

Clasament Liga a II-a: 1) U Craiova 1948 21 p., 2-3) Metaloglobus și Poli Timișoara câte 19p., 4-6) „U” Cluj, Dunărea Călărași și Farul câte 17p., 7) Turris 15p., 8-10) Petrolul, CS Mioveni și Unirea Slobozia câte 14p., 11) Rapid 13p., 12-13) Gloria Buzău și Ripensia câte 12p., 14-15) Csikszereda și Viitorul Pandurii câte 10p., 16) Concordia 9p., 17-18) Comuna Recea și CSM Reșița căte 8p, 19) CSM Slatina 7p., 20) Aerostar 4p., 21) Pandurii Lignitul 3p.