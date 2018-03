* Actor cu o carieră de invidiat, a jucat pe marile scene ale ţării, în roluri care au rămas în istorie – a absolvit Liceul „Bacovia”, fiind atras de arta plastică, a fost pentru puţin timp elevul lui George Apostu * a ales teatrul, la sugestia unei mari regizoare, care-i va deveni apoi soţie – Zoe Anghel-Stanca * intră în conflict cu fostul regim şi i se interzice să mai urce pe scenă n revine în forţă, pe scena Teatrului Naţional Bucureşti * devine profesor de vorbire, rostire şi dicţie la Institutul de Teatru * după 50 de ani se întoarce în Bacău, pe scena tinereţii, într-un rol, Polonius, care-i pune în valoare calităţile de excepţie * Ştefan Hagimă iubeşte cu pasiune teatrul, publicul şi oraşul unde a debutat ca tânăr aspirant la graţiile Thaliei

– Mă surprindeţi, nici nu am urcat bine pe scena „municipalului” şi doriţi un interviu de la un bătrân actor. E un fel de a spune, actorii nu îmbătrânesc niciodată. Să stabilim de la început, spuneaţi că subiecţii interviurilor dumeavoastră sunt persoane, personaje şi personalităţi. Eu nu sunt o personalitate, eu sunt un personaj. Sunt două lucruri legate de mine: sunt singurul actor din ţara asta, care a avut curajul, cândva, cu mulţi ani în urmă, pe scena unui teatru, la Giurgiu se întâmpla, cu sala plină, să spună că nu-i de acord cu politica partidului, legată de situaţia teatrului, starea teatrului de atunci. Ceauşescu mutase Teatrul „Ion Vasilescu” la Giurgiu. Am ieşit pe scenă, în timpul spectacolului, se juca o comedie de mare succes, „Bunica se mărită”, a avut peste 300 de reprezentaţii. Juca şi Sorin Postelnicu, băcăuanul nostru.

A îngheţat sala, după care spectatorii s-au ridicat în picioare şi au început să aplaude. A doua zi a apărut un tip de la Securitate, care se ocupa de instituţiile de cultură, nu m-au împuşcat, nu m-au arestat, eram destul de cunoscut, o vedetă în devenire, dar au făcut altceva, eram şi membru de partid: mi-au desfiinţat postul, au găsit o chichiţă în lege. M-au dat afară, am rămas şomer. Am făcut un memoriu la Consiliul Culturii, însă Tamara Dobrin, care era şefa politică a culturii din România, instituţie de temut, a decretat: Cât trăiesc eu, acest individ nu va mai juca în niciun teatru din România!

Al doilea, care cred că nu interesează, dar…Mai am o chestie pentru care nu m-au agreat mulţi în teatru. Când am terminat institutul, la 23 de ani, m-am căsătorit cu profesoara mea, Zoe Stanca-Anghel, un nume mare, greu, în teatrul românesc, cu care am rămas până acum trei ani, când a închis ochii. 42 de ani… Nimeni nu a crezut că va rezista. Ca urmare, eu am intrat într-o lume foarte specială. Ea a făcut parte din celebrul grup de intelectuali, scriitori, de la Sibiu. „Cercul de la Sibiu”: Radu Stanca, Augustin Doinaş, Negoiţescu, Nicolae Balotă. Eu am fost primit în acest grup, seara ne adunam la Ovidiu Constantinescu, scriitor, pe Uranus, la două săptămâni, acolo erau tot felul de oameni, de la pictori, regizori, cântăreţi, actori, scriitori, poeţi. Din grupul acela am mai rămas foarte puţini, s-ar putea să mai trăiască Mircea Burzuca, care este custodele Margaretei Sterian. V-am spus acestea de la început pentru a intra în atmosfera acelor ani. Acum aştept întrebările.