Forțe proaspete la secția „Chirurgie și Ortopedie Pediatrică” din cadrul SJU

Secția de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a Spitalului Județean de Urgență Bacău are un nou profesionist în echipa de medici specialiști. Astfel, de puțin timp, doctorul Diana Zanfir, medic primar ORL, s-a alăturat colectivului medical de excepție care profesează la „Chirurgie Pediatrică”.

Diana Zanfir, originară din Bacău, unde a urmat cursurile Liceului „George Bacovia”, ulterior absolvind și Facultatea de Medicină „Carol Davila” din București, este doctor în științe medicale, cu o experiență de peste 20 de ani în practica medicală ORL, activând mult timp la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, cea mai mare unitate medicală de pediatrie din țară.

„Suntem foarte bucuroși că am reușim să atragem în echipa noastră, dedicată îngrijirii afecțiunilor chirurgicale pediatrice, un profesionist cu peste 20 de ani de experiență și practică medicală în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor ORL ale copilului. Noi aveam un deficit, pentru că doctorii care fac în spital, fac și în Policlinică și ne cam dădea cu virgulă, la doi doctori. Era foarte rău. Era greu și perioada concediilor. Dar, cel mai important este că noua noastră colegă este foarte bună pe segmentul ăsta. Am și observat-o operând, la microscop, inclusiv pe timpan sau făcând chirurgie endotraheală etc. O să mai vină un doctor, pe BMF, mai ales că sunt o mulțime de copii amărâți care au mari probleme și trebuie operați cu anestezie generală”, ne-a declarat dr. Mihai Galinescu, șeful secției de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din cadrul SJU Bacău.

Astfel, odată cu mărirea echipei de medici specialiști, la secția de chirurgie pediatrică vor putea fi asigurate soluții terapeutice în chirurgia ORL a copiilor (de la adenoidectomii, reducții amigdaliene, amigdalectomiii la recalibrarea foselor nazale, septoplastii, tratamentul otitelor seroase cronice, traumatismelor membranei timpanice, rezolvarea chirurgicală a traumatismelor și colecțiilor din sfera ORL). Până acum, colectivul medical număra doi medici primari cu specialitatea chirurgie și ortopedie pediatrică, un medic primar și un medic specialist cu specialitatea chirurgie pediatrică, un medic primar în specialitatea ortopedie pediatrică, precum și doi medici în specialitatea ORL. În plus, în cadrul secției, se asigură servicii de kinetoterapie pentru pacienții internați pre și post operator de către un kinetoterapeut specializat.

O secție de elită

De reținut că, deocamdată, în cadrul Secției de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, sunt asigurate 23 de paturi (cu tot cu cele destinate mamelor care-i însoțesc pe minori) pentru copiii cu vârste între 0-18 ani, având o patologie chirurgicală, ortopedică și din sfera ORL (de ex. malformații digestive ale nou-născuților și sugarilor, megacolon congenital, hernie inghinală, testicul necoborât congenital, apendicită cronică, hidronefroză, reflux vezico-ureteral, fimoză etc.).

De altfel, potrivit unor statistici mai vechi, numai în 2019, aici au fost internați și tratați peste 2.000 de pacienți, efectuându-se peste 650 de operații laparoscopice și peste 300 de intervenții chirurgicale ortopedice minim invazive.

În sfera ORL, în aceași perioadă menționată, au fost făcute 149 de intervenții chirurgicale, în special operații de polipi, amigdalectomii și patologie traumatică ORL.