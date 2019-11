Directorul CCD Bacău, Gabriel Leahu, și formatorii Oana-Andreea Bărbuț și Iuliana-Maria Caraghin au participat în perioada 3.XI.2019-9.XI.2019 la cursul structurat „Reaching, teaching and keeping our learners: Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners” din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st Century Students” 2018-EY-PMIP-R1-0004, implementat de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău. Acesta a avut loc în Borgarnes, Islanda, fiind organizat de Asociația InterCultural Iceland și având în prim-plan identificarea celor mai pertinente soluții pentru păstrarea elevilor în școală.

Fiecare zi din săptămâna dedicată căutării de modalități pentru a face actul didactic mai activ și mai atractiv a devenit o piesă dintr-un puzzle semnificativ numit retenție (retention). Formatoarea Gudrun Petursdottir a livrat cu profesionalism fiecare element din acest puzzle, astfel încât să îi determine pe cursanți să înțeleagă rolul major al tuturor aspectelor ce țin de procesul educațional și de impactul acestora asupra elevilor. S-a plecat de la prezentarea în mod comparativ a sistemelor de învățământ din România, Germania, Spania, Croația, Slovenia, Finlanda, insistându-se asupra vârstei până la care învățământul este obligatoriu și asupra modalităților de reintegrare a celor care au abandonat școala. S-au purtat discuții despre cauzele și efectele abandonului școlar în contextul intercultural al secolului XXI, despre modalitățile de relaționare elev-elev și elev-profesor, despre importanța unui climat educațional propice dezvoltării elevului. S-au căutat soluții pentru păstrarea în sistemul educațional a elevului aflat în risc de abandon.

În timpul formării au existat numeroase dezbateri privind metodele de învățare bazate pe cooperare și modul în care acestea ar putea fi folosite în cazul elevilor în risc de abandon. A fost pusă în discuție și reţeaua complexă de relaţii sociale care îi reunește pe elevi în mediul școlar, precum și importanța rolului și a statusului. Au fost evidențiate metodele simple și metodele complexe de învățare prin cooperare. Au fost create diverse scenarii didactice folosind aceste strategii. Aplicarea metodei Jigsaw i-a determinat pe cursanți să înțeleagă importanța unor sarcini de lucru clare care să conducă la răspunsuri de succes. Dezbaterea privind metodele de evaluare a condus la conștientizarea de către profesor a nevoii de a-i încuraja și de a le acorda timp formabililor predispuși la abandon, pentru ca aceștia să revină asupra deciziei și pentru a se întoarce în sistem. Totodată a fost subliniată importanța oferirii unui feedback pozitiv, realist și prompt care să sprijine activitatea de învățare.

Experiența de formare a fost o reală oază de energie, de conectare la tot ceea ce înseamnă lucrul eficient și orientat către elevii care să identifice în școală o rampă necesară de pregătire a viitorului și nu un spațiu conjunctural la care să renunțe prematur.

Oana-Andreea Bărbuț