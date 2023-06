Fonduri europene pentru distracție, sport și dans. Visul pe role al Ioanei e sus, la Luceafărul!

Totul a început în studenția de la Academia de studii Economice – ASE – celebra școală de economiști și contabili din București, unde Ioana era în anul II. Deșteaptă și hărnicuță la carte, băcăuanca a urmat un curs de antrepenoriat care avea ca premii subvenții pentru o afacere din fonduri europene pentru primii 20 de absolvenți. Iar Ioana Pătrașcu a fost printre cei mai buni și a primit șansa de a investi în ceea ce a crezut ea că e afacere de viitor. Și unde să se ducă altundeva decât în orașul unde s-a născut, a crescut și a învățat? Așa că a transformat în realitate visul unei săli de roller skate, adică o pistă pentru iubitorii de mișcare, întreceri sau dans pe role. Iar locul cel mai potrivit și convenabil a fost la etajul IV de la ”Luceafărul”, acolo unde proprietarii clădirii i-au oferit condiții decente de închiriere. Euphoria Roller Skate – așa cum și-a botezat Ioana investiția – s-a deschis, deja are clienți și se poate transforma într-o adevărată atracție pentru Bacăul ce duce o tristă lipsă de locuri interesante pentru relaxarea tuturor vârstelor.

Trebuie să fie loc cu suflet, pentru suflet, acolo unde vrei să te întorci

Încă de când învăța la Colegiul ”Ferdinand”, se gândea ”să-și deschidă ceva”, dar nu îndrăznea să se gândească la o așa rapidă postură de manager. Adică la doar un an după ce-a terminat facultatea. Așa cum ieșea în liceu cu colegii prin două-trei locuri unde se simțeau, la fel cum a găsit în studenția bucureșteană altele cu vino-încoace, și-a dorit să creeze așa ceva și în Bacău. ”Fiecare loc trebuie să aibă suflet, sufletul tău și al celor care vin acolo. Nu poți să vopsești și să mobilezi un spațiu fără a-i da ceva din tine, din dorințele tale, din nevoia ta de a te simți bine. Abia atunci îi câștigi pe oameni, abia atunci ei simt că primesc un dar frumos!” – crede Ioana Pătrașcu.

Unic în România, nemaivăzut în Bacău

Toată munca a meritat, deoarece rezultatul este de top. În primul rând, vorbim despre pista de role, care poate primi 80 de patinatori deoadată, fiind acoperită cu un material special, care asigură o alunecare plăcută și sigură. Bineînțeles că toată lumea – de la copii (vreo 30 într-o singură tură), la părinți și bunici – primește role și echipament de protecție! Foarte popular în SUA prin anii 70-80, Roller Skate – adică datul cu rolele – a revenit ca trend peste tot în lume și e pe toate gusturile indiferent de vârstă pentru distracție, relaxare sau sport.

”Ochitorii” de la darts și îndemânaticii biliardului au loul ideal

Ioana Pătrașcu chiar are ”nas” pentru afaceri și nu a pus toate ouăle într-un coș. Pe lângă pista de role, ea oferă și alte alternative. De exemplu, panourile de darts, cele mai moderne de pe piață, care permit inclusiv ținerea scorului pe o tabletă. Și de aceea, echipa de darts a Bacăului (care are în componență și campioni naționali!) și-a ales ca loc de ”catonament” acest loc pentru pregătire și relaxare. Iar cei ce s-au săturat de jalnicele oferte de prin Bacău au la dispoziție mese de biliard nou-nouțe, care le vor permite să-și etaleze măiestria.

Ca patron, am învățat într-un an cât nu învățam în 10 ca angajat

”Când am început, aici era o hală mare, cu pereți, podele și tavan din beton, care trebuia transformată într-un loc frumos, cu personalitate. A trebuit să învăț totul, de la materiale de construcții, la instalații electrice, la corpuri de iluminat și mobilier. Chiar le spuneam și părinților, mai bine că n-am știut de la început ce înseamnă asemenea efort, că dacă știam… cine știe dacă aș mai fi fost aici! Dar nu m-am lăsat și aa învățat, iar dorința de a crea un loc cu bun-gust mi-a pus și bidineau în mână. După ce-au plecat zugravii, mi-am dat seama că nu-i potrivită culoarea pereților, așa că m-am apucat să vopsesc, iar în două zile de muncă am schimbat aerul de la Euphoria Roller Skate.”

Ioana Pătrașcu, manager