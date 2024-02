Fondatorul „Zilelor Culturii Călinesciene” aniversat la Onești

La împlinirea a 85 de ani de viață și a 60 de ani de activitate culturală, profesorul și poetul Constantin Th. Ciobanu a fost sărbătorit, pe 19 februarie, cu o festivitate organizată de Fundația Națională „G. Călinescu” și de Rotary Club din Onești. Constantin Th. Ciobanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR), este fondatorul Fundației „G. Călinescu”, pe care a condus-o în calitate de președinte.

Reuniunea aniversară și omagială a avut un caracter restrâns, pentru că sărbătoritul nu a putut fi prezent, nevoit să-și protejeze sănătatea pe un anotimp capricios. Dar, a trimis celor prezenți un mesaj filmat în propria sa bibliotecă.

„Vârsta la care am ajuns – a spus Constantin Th. Ciobanu – îmi impune datoria de a vă adresa câteva cuvinte, deocamdată în ipostaza aceasta de suferind cu unele inevitabile încercări ale vârstei și ale timpului, dar și ale… timpurilor. Îndatorirea mea se îndreaptă în primul rând către cei care au avut curajul, responsabilitatea, puterea de speranță să fie continuatori ai modestelor mele inițiative. Și, în felul acesta datoria mea este dublată de speranța că ne vom găsi și vă veți găsi, mai ales, într-o adevărată bucurie, satisfacție a un ei împliniri. Doamna profesor doctor Emilia Boghiu, președinte executiv al Fundației, a alcătuit un substanțial discurs bibliografic despre mine și am văzut acolo că a făcut-o ca un adevărat continuator. Distinsul profesor și coleg Gabriel Fornica-Livada, cu care colaborăm și ne sfătuim, uneori ne și contrazicem, dar ajungem la un rezultat comun, a avut amabilitatea să-mi prezinte câteva poeme din primele cărți la formula foarte atractivă și originală, în același timp, intitulată «Poemul de vineri», lucru pe care l-am urmărit cu mare interes științific și am rămas încântat și bucuros, până la urmă, de realitatea existenței împreună și apartenența la o familie intelectuală. În prezent, domnia sa conduce și instituția atât de valoroasă și de plină de realizări Asociația Clubul Rotary Onești, unde sunt oameni nu numai înțelepți, dar în primul rând sensibili și chiar înzestrați cu ceea ce se numește talent, creativitate culturală. Cu speranța unei apropiate revederi, vă strâng mâinile și vă mulțumesc cordial.”

Reuniunea a fost deschisă de Gabriel Fornica-Livada, secretarul Fundației „G. Călinescu” și președinte în exercițiu al Rotary Club Onești, iar despre personalitatea profesorului, poetului și președintelui fondator al Societății „G. Călinescu” din Onești – așa cum s-a numit inițial Fundația –, precum și despre însemnătatea activității sale culturale dăruită Oneștiului a vorbit președintele executiv de acum al Fundației „G. Călinescu”, prof. dr. Emilia Boghiu. De asemenea, elevi de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” au citit din poezia lui Constantin Th. Ciobanu, iar elevul Victor Plutașu a făcut un scurt istoric al existenței orașului Onești și al activității culturale de aici.

Filiala „Marius Mircu” din Bacău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a fost partener media al festivității aniversare și a publicat deja un articol omagial scris de Emilia Boghiu.

Poetul, profesorul, animatorul cultural, președinte fondator al Societății Culturale «G. Călinescu», oneșteanul Constantin Th. CIOBANU (n. 19 februarie 1939, Tisa-Sănduleni) a debutat în literatură acum mai bine de cinci decenii. Licențiat în Litere al Universității „Alex. I .Cuza” din Iași, a fost profesor de literatură inclusiv la Colegiul și „Dimitrie Cantemir” din Onești, președinte al Comitetului Municipal de Cultură și Artă, președinte fondator al Societății Culturale „G. Călinescu” și al Fundației Naționale „G. Călinescu”. A inițiat și conduce Colocviile anuale Zilele Culturii Călinesciene și este redactor șef al revistei „Jurnalul Literar” și director al Editurii Aristarc.

A debutat cu versuri în 1956 și a semnat numeroase poeme, articole, cronici literare și muzicale și eseuri.

