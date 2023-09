Fomiștii și flămânzii

E foame de bani. Așa a fost mereu. Doar că, acum, pare mai ceva ca niciodată. Vremurile astea amintesc, din ce în ce mai mult, de cele din anii ’80, când dictatorul a vrut (și a reușit) să impună austeritate fără margini, întregului popor. Mai mult sau mai puțin, întregului popor, dacă-i dăm deoparte pe îmbuibații de partid care se hrăneau din lanul de porumb, în vreme ce pe țăranii înfometați îi băgau la pușcărie, pentru un amărât de știulete. Din păcate, trăim momente dificile (ferească-ne Dumnezeu de mai greu!), dacă ne uităm la sacoșa de cumpărături, pe jumătate goală, dar și la portofelele, secate pe jumătate. Mulți dintre noi și-au luat măsuri, cu mult înainte de a se apropia năpasta, încercând să-și chivernisească puținul ban scăpat teafăr de gura inflației. Mai puțin politicienii și cei care trăiesc pe lângă gașca lor. Niște fomiști, cu toții.

Oricum, lor nu le va fi greu, orice s-ar întâmpla. Balta lor va fi mereu plină de pește. Salarii, privilegii de tot felul … Barosăneală. Povara o vor duce, ca-ntotdeauna, tot românii simpli, flămânziții de serviciu. Și pătura micilor afaceriști care se străduie să țină sus steagul supraviețuirii. În rest, japcă totală. Chiar și acum, când gluma se îngroașă și suntem puși la dietă forțată, ei sunt tot pe făcut averi prin hoție și înșelătorie. Altfel, cum să-mi explic, de exemplu, faptul că o firmă cu un singur angajat va moderniza, cu 90 de milioane de euro, Gara de Nord. Or fi bani europeni, dar … totuși …

Dar, vedem mai limpede cum stau lucrurile, privind în curtea noastră, răvășită de lucrări, de-ți vine să-i tot înjuri. De când au dat ghioceii, stau dalele stivuite lângă trotuarele neterminate, în vreme ce, sub ochii nepăsători ai primarului, bătrânele cad, de-a dreptul, în gropile neastupate de nemernicii plătiți regește. Păi, cu o duzină de nevoiași, le puneam și le scoteam de o sută de ori, până acum. Dă-le la …, Doamne iartă-mă, că-s niște bucăți din beton așezate pe un pat de nisip, nu-s poduri suspendate sau tuneluri submarine! Stai să vezi că vine toamna și începe marea nămolire. În fine, nici cu pensiile speciale ale nesimțiților, care încă din 2022 trebuiau reformate, nu s-antâmplat nimic, au rămas la fel, ca-n tren.

Măcar de-ar fi muncit pentru ele. Evaziunea fiscală, a doua mare bortă din bugert, e cam de 16 miliarde de euro, iar acum, nepricepuții din Guvern nu mai știu cum să ne usuce pe noi la buzunare. De s-ar pune, de-a binelea, pe evazioniștii de tot felul care găuresc trezoreria satului. Păi, ce, i-ați văzut pe ăi din târguri (mai ales cele itinerante), din piețe și din bazaruri, din centrele comerciale (staduri) că vă dau bon fiscal, sau că la stomatologie vă taie chitanță? Ori la coafor, la reparații tv, la meditatorul copilului, la vânzătoarea de lumânări de la biserică? Or fi câțiva dintre ei, mai cu frica lui Dumnezeu, care se mai conformează, nu zic ba. Dar grosul … tot îngroașă pătura „subteranilor”. Nu știu ce-o mai fi prin vămi, în porturi, că acolo-s … șancărul și buba neagră. Sau pe la firmele care țin registre contabile nereale, sau care-și distrug voluntar documentele fiscale, care emit documente de plată fictive etc. etc.

N-am nimic dacă pun taxe pe mașini și case scumpe, nici dacă elimină nedreptatea impozitând agricultura, construcțiile și IT-ul. Greul trebuie dus de toți. Mă mir că s-au gândit, până la urmă (de s-ar ține de promisiune), să-i taxeze pe cămătarii cu gulere albe (băncile) și pe negustorii străini care fug cu profiturile în țara de origine. Să facă ordine și printre buteliile de GPL, acolo unde, de zeci de ani, de când ne-a invadat moda carburantului mai ieftin, s-au dat „tunuri” grele, fără ca vreun cerber public să-i deranjeze măcar cu un „bună ziua”. Vorba zănatecului de „Ceaușescu” (nu fostul dictator, ci ăl de-i beștelește pe toți penalii): „Bani, doar bani … Nu vă mai săturați, bă. ‘Ți’ai dracului de criminali!”.