  Focoasele nucleare din baza NATO de la Incirlik şi cutremurele din Turcia

Nu cred în coincidenţe. Numai Dumnezeu creează coincidenţe, iar acelea nu pot fi decât fericite. De aceea înfloreşte o teorie a conspiraţiei şi proliferează vertiginos.

În anul 2012 existau peste 19.000 de focoase nucleare, şi de atunci au trecut deja 10 ani de zile: „La nivelul anului 2012 pe plan mondial existau circa 19.000 de focoase nucleare din care 4.400 sunt menținute în stare operațională, gata oricând pentru a fi utilizate„1 .

Nu văd nici un Klaus Schwab siderat, nici o Greta Thunberg dându-se cu dosul de pământ pentru faptul că există atâtea focoase nucleare la nivel mondial, în schimb se dau de ceasul morţii că noi mai avem nevoie să mâncăm: carne de pasăre, de porc, că mai avem nevoie de lapte de la vaci, de ouă de la păsări şi sunt negri la faţă, supăraţi foc şi pară că refuzăm ostentativ să băgăm în gură: râmele, gândacii, larvele, greierii.

Ipoteza 1.

Turcia acuză Statele Unite ale Americii că au coordonat tentativa de lovitură de stat din anul 20162 – data 15 iulie. În 15 iulie 2016, a avut loc tentativa de a-l răsturna pe preşedintele Turciei3 , Recep Tayyip Erdoğan, de către un grup de militari turci, educaţi şi pregătiţi în Occident, cu precădere în Statele Unite ale Americii, creierul operaţiunii fiind acuzat a fi Fethullah Gülen, „un promotor al dialogului interconfesional (a inițiat dialogul cu Vaticanul și cu unele organizații evreiești)„4 .

Ce alte importante evenimente au avut loc în anul 2016 în această zonă a lumii?”Cel mai important eveniment al ortodoxiei din anul 2016 a fost Sfântul și Marele Sinod din Creta. Acesta a avut loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16 – 26 iunie 2016, sub președinția Sanctității sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. Delegația Patriarhiei Române, condusă de Preafericitul Părinte Daniel a participat la toate lucrările Sinodului„5 .

Acest Sinod Ecumenic a avut loc cu doar o lună înainte de tentativa de lovitură de stat din Turcia.

Din DEX ecumenic, ecumenică adjectiv

1. Învestit cu autoritate extinsă asupra întregii Biserici creștine.

1.1. Mișcare ecumenică = mișcare religioasă care urmărește reuniunea tuturor bisericilor creștine într-una singură.

sinonime: ecumenism

Ecumenism

Unul din simbolurile comune ale ecumenismului prezintă biserica creștină ca un vas maritim purtând o cruce masivă „peste mări și țări”.

Ecumenismul este o mișcare religioasă care urmărește reuniunea tuturor bisericilor creștine într-una singură (din franceză, oecuménique, latină, oecumenicus, greacă, oikumenike).

„ecumenist”

Mondialist, universalist, internaţionalist, globalist – apostat. Persoană al cărei scop este împrăştierea ereziilor în toată lumea. Expert în răspândirea hulelor împotriva lui Hristos, a Bisericii şi a Sfinţilor pe tot globul, făcând din amăgirile tuturor „credinţelor”, „religiilor”, „cultelor”, „confesiunilor”, „spiritualităţilor” şi „bisericilor” înşelate şi înşelătoare normă şi valoare universală, spunând tuturor că toţi rostesc adevărul, toţi au dreptate, ori că nimeni nu spune adevărul, că nimeni nu are dreptate. Persoană care doreşte ca adunarea tuturor religiilor, „ecumenismul” să aducă o dictatură religioasă peste toată suflarea şi peste toate ţările. Om pentru care nu contează adevărul ori înşelarea „credinţei”, „religiei”, „bisericii” de care aparţine, ci singurul fapt important pentru el e să fie (să fim) adunaţi toţi la un loc: vrăjitori, magi, descântători, şarlatani, nebuni, înşelaţi, ocultişti, vraci, preoţi, şamani, vindecători, iluminaţi, guru, maeştri, închinători la zei şi ape, la pietre şi fulgere, papi, rabini, muftii, imami, episcopi, patriarhi etc., un ghiveci de superstiţii, „credinţe” şi „credincioşi”, strânse şi stăpânite de o babilonică grupare numită „Consiliul Mondial al Bisericilor” 6.

Pe axa timpului, tentativa de lovitură de stat din Turcia a fost drastic pedepsită7 de către preşedintele Recep Tayyip Erdoğan şi peste 50.000 de persoane, din cele mai înalte sfere ale societăţii militare şi civile din Turcia, au fost suspendate din funcţii sau arestate8 .

Ipoteza 2.

În calitate de membră NATO, Turcia găzduieşte un număr necunoscut de focoase nucleare, unii susţin că un număr de 50, alţii că ar depăşi 100, iar aceste focoase nucleare, cu toata baza NATO de la Incirlik9 au devenit un măr nuclear al discordiei dintre Turcia şi SUA10 . Nu se ştie exact nici numărul de focoase nucleare aduse de către SUA în Europa, dar un cataclism nuclear poate lovi din plin în inima Europei, provocată chiar de către aceste bombe cu care a cotropit SUA întreaga Europă, sub pretextul că o apără de Federaţia Rusă11 , dar înainte de ataca Rusia cu torpile nucleare Europa, aceasta se va autodistruge, cântându-şi ultimul cântec de sirenă.

Prima măsură luată de Recep Tayyip Erdoğan, după tentativa de lovitură de stat din 15 iulie 2016, a fost să le întrerupă curentul electric din baza NATO de la Incirlik timp de o săptămână şi să îi ţină captivi pe soldaţii din armata SUA, în jur de circa 3000 la număr, actualmente. Asta înseamnă că armata turcă nu controlează baza NATO, ci SUA o controlează.

Nu putem face abstracţie de faptul că trupele americane staţionate în baza NATO de la Incirlik doar se făceau că luptă împotriva teroriştilor din Statul Islamic: „Autoritățile pun la îndoială valoarea misiunilor de luptă ale avioanelor americane, care decolează de la Incirlik pentru a ataca ținte ale Statului Islamic din Siria şi Irak, şi se întreabă de ce nu se acordă sprijin forțelor turce care luptă cu jihadiştii pentru recucerirea oraşului Al-Bab, de la granița turco-siriană„12 .

Supăraţi foarte pe preşedintele Erdoğan, americanii ameninţă permanent că vor să îşi ia jucăriile din Incirlik, deja Germania a părăsit definitiv baza NATO din Turcia: „În septembrie 2017, germanii au părăsit în cele din urmă Turcia și au fost redistribuiți la o bază aeriană de lângă Azraq, în Iordania„13 şi să le mute prin România14 – gura lumii deja vorbeşte că au şi fost mutate15 ; prin Polonia: „În aprilie, liderul de facto al Poloniei, Jaroslaw Kaczynski, care conduce Partidul Lege și Justiție, aflat la putere, a declarat pentru ziarul german Welt am Sontag că Polonia este „deschisă” la găzduirea armelor nucleare americane”16; prin Kosovo: „Întrebat recent de EURACTIV ce ar însemna dacă bombele nucleare americane de la Incirlik ar fi mutate la baza americană Camp Bondsteel din Kosovo, deoarece există astfel de zvonuri în regiune, trimisul Rusiei la UE, Vladimir Chizhov, a spus că o astfel de mișcare ar echivala cu „brută”. încălcarea” obligațiilor internaționale existente privind neproliferarea nucleară„17 sau prin Italia18.

Turcia nu vrea să se alăture sancţiunile împotriva Federaţiei Ruse determinate de operaţiunea specială din Ucraina.19 Preşedintele Erdoğan nu îşi uită prietenii, pe Vladimir Putin, care l-a avertizat cu câteva minute înainte de a fi lovit, că Palatul Prezidenţial va fi torpilat în iulie 2016.20

Ipoteza 3.

Al treilea măr al discordiei este conducta turcă de petrol care aprovizionează acum toată Europa21 în lipsa gazului rusesc, acum când şi motorina rusă le pute europenilor:”România și celelalte țări UE nu mai pot importa motorină din Rusia începând de duminică, zi în care a intrat în vigoare și plafonul de 100 de dolari pe baril pentru produsele premium din țiței vândut către țările non-occidentale„22 şi motorina rusă este sub interdicţie definitivă începând cu data de 1 februarie 2023.

Cât de credibil poate fi argumentul că nu mai avem nevoie de gaz rusesc, ca motiv principal fiind atacarea Ucrainei, dacă Europa îşi punea aceste probleme chiar cu mult timp înainte de anul 2016? „Această lucrare realizează un studiu istoric al tranzacțiilor energetice bilaterale din timpul Războiului Rece și din primii ani ai perioadei post-Război Rece pentru a descoperi originile politicii actuale ale conductelor dintre Europa și Rusia. Gazoductele din Rusia către Europa sunt de două ori percepute ca un simbol al statutului Rusiei de superputere energetică și al dependenței Europei de aprovizionarea Rusiei. Temerile de o „armă energetică” sovietică/rusă datează de la începutul tranzacțiilor energetice Est-Vest, dar conceptul a fost întotdeauna de utilitate limitată. O analiză istorică a tranzacțiilor energetice Est-Vest dezvăluie că arma energetică a Rusiei este un fenomen complicat și cu mai multe fațete. Proiectele de conducte din Războiul Rece au fost instituții care reflectau interesele economice aliniate ale factorilor politici sovietici și europeni, precum și normele lor comune privind modul în care ar trebui organizate și menținute fluxurile internaționale de energie. Perioada post-Război Rece a fost marcată atât de continuitate, cât și de divergență. Tehnologia și capitalul occidental au rămas un factor crucial în susținerea și extinderea infrastructurii energetice rusești, dar noul peisaj geopolitic a dezlănțuit probleme adânc înrădăcinate de prețuri, tranzit și proprietate în fostele țări CMEA. Încercările de reprogramare a guvernării conductelor pe baza Tratatului Cartei Energiei nu au avut succes”23 .

Ipoteza 4.

Al patrulea măr al discordiei sunt relaţii dintre Turcia şi Iran şi modificarea lumii unipolare dominată de către SUA şi Occident, într-o lume multipolară cu interese divergente: Erdogan a participat împreună cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la cea de-a șaptea reuniune tripartită la nivel înalt în format Astana care a fost găzduită de președintele Iranului în calitate de preşedinte24 .

La summit-ul a avut loc la Astana-Kazahstan unde, la începutul anului 2022, a avut loc o tentativă de lovitură de stat: „Grupuri de combatanţi înarmaţi, care aşteptau momentul, au intrat în acţiune. Obiectivul lor principal s-a manifestat clar. Este vorba de o tentativă de lovitură de stat”, a indicat Tokaev în cursul unei reuniuni în format de videoconferinţă cu şefii de stat ai ţărilor membre din Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), între care şi preşedintele rus Vladimir Putin. Trupele din cadrul Forţelor colective de menţinere a păcii ale OTSC – dintre care cea mai mare parte aparţin Rusiei – pe care Tokaev le-a chemat în ajutor în data de 5 ianuarie pe fondul revoltelor izbucnite la 2 ianuarie în vestul ţării şi care s-au extins apoi în alte regiuni, în special la Almatî„25, prezidat de președintele Ebrahim Raisi al Republicii Islamice Iran, alt stat în care s-a încercat o răsturnare de regim în anul 2022: „Şeful serviciilor de informaţii militare ale Israelului, Aharon Haliva, a declarat luni că protestele care au loc în Iran de mai bine de două luni încep să semene cu o revoltă populară, dar în acest moment nu vede încă „niciun pericol real” pentru supravieţuirea regimului de la Teheran”26, au participat la cel de-al șaselea summit al Conferinței privind interacțiunea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia (CICA), în perioada 12-13 octombrie, 11 președinți din Azerbaidjan, Irak, Iran, Qatar, Kârgâzstan, Palestina, Rusia, Tadjikistan, Turcia și Uzbekistan.

Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a participat în calitate de observator la cel de-al șaselea summit CICA, împreună cu vicepreședinți ai Vietnamului și Chinei27 .

Deşi Zhu Min28 este legătura Chinei29 cu ambele întruniri, summit-ul de la Astana dă fiori reci Summit-ului de la Davos30 .

Ipoteza 5.

Este imposibil de crezut, dacă nu ar fi chiar realitate cruntă şi dramatică, că ambele baze NATO de pe teritoriul Turciei se află exact în zona seismică unde s-au produs cele două cutremure devastatoare din fatidica zi de 6 februarie 2023, respectiv atât baza NATO Incirlik: „Baza Aeriană Incirlik este o bază aeriană turcească de puțin peste 3320 ac (1335 ha, situată în cartierul İncirlik al orașului Adana, Turcia. Baza se află într-o zonă urbană de 1,7 milioane de locuitori, la 10 km (6 mile) est de centrul orașului și la 32 km (20 mile) în interior de Marea Mediterană. Forțele Aeriene ale Statelor Unite și Forțele Aeriene Turce sunt utilizatorii principali ai bazei aeriene, deși uneori este folosită și de Royal Air Force și Royal Saudi Air Force. Baza este, de asemenea, casa celui de-al 74-lea Regiment de Artilerie Antiaeriană (unitatea Patriot) al Armatei Spaniole”31, cât şi baza NATO Kürecik: „Stația radar Kürecik este o instalație militară situată în orașul Kürecik din provincia Malatya, sud-estul Turciei. A fost înființat în 2012 pentru a fi folosit de NATO ca radar de avertizare timpurie împotriva atacurilor cu rachete balistice. Locuitorii din Kürecik și mulți alții din regiune și-au exprimat opoziția și au organizat proteste imediat după anunțul site-ului radar. În septembrie 2011, Iranul a criticat Turcia pentru instituirea unui radar de avertizare timpurie în sud-estul Turciei, temându-se că acesta ar servi la protejarea Israelului de atacurile iraniene cu rachete în caz de război„32 .

Ipoteza 6.

Şi mai greu este de crezut că NATO şi-ar fi instalat bazele militare din Turcia, cu tot cu focoasele nucleare, fără număr precizat, într-o zonă seismică periculoasă, chiar şi în România, le-a construit statul român baza militară la Deveselu, unde riscul seismic este aproape inexistent33 , şi nu în Munţii Buzăului, în zona seismică Vrancea, care este monitorizată de o companie israeliană din anul 2020, de parcă statul Israel este lovit de cutremure devastatoare frecvente: „Profesorul Nathan Blaunstein, șeful echipei de cercetare, spune că ideea acestui sistem a fost lansată în anii ’80, însă abia anul trecut a putut fi testată cu succes. Noua tehnologie reușește să decodifice date din ionosfera pământului, o parte atmosferei care este influențată major de modificările produse la nivelul scoarței terestre, modificări care au loc cu mult timp înainte de seism”34 .

Cineva minte de stinge, ori se pot prevedea cutremurele din anii 1980, cum susţine profesorul Nathan Blaunstein, ori nu se pot prevedea deloc: „Prestigiosul US Geological Survey (USGS) spune cât se poate de clar că NU putem prezice cutremurele și că niciun cutremur nu a putut fi până acum detectat precis, cu excepția unui caz cu totul special din China, de acum câteva decenii. USGS mai spune că o predicție trebuie să conțină trei elemente exacte: data și ora, magnitudinea și locul exact al producerii seismului„.35

Pe 3 februarie 2023 scrie Frank Hoogerbeets „cercetătorul care a prezis cutremurele din Turcia şi Siria. Presa vorbește, la nici 24 de ore de la dezastrul produs de cele două cutremure, de cercetătorul care a prezis cutremurele din Turcia și Siria. Conform acestora, cercetătorul olandez, Frank Hoogerbeets, a prezis vinerea trecută că un cutremur va avea loc în Turcia și Siria. „Mai devreme sau mai târziu va avea loc un #seism ~M 7,5 #earthquake în această regiune (sudul și centrul Turciei, Iordania, Siria, Liban)”, a scris Frank Hoogerbeets pe Twitter vinerea trecută„36 , şi devine celebru peste noapte prin cele aproape 80 de milioane de vizualizări până la această oră.

Ipoteza 7.

Toţi conspiraţioniştii strigă sus şi tare: HAARP37 , folosind un video înregistrat de Ana Haber, CNNTurkTV, înregistrat la cutremurul din data de 23.11.2022 din Turcia: „Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 a avut loc, miercuri dimineața, în vestul Turciei, potrivit Agerpres, care citează CNN Turk. Autoritățile au anunțat că numărul persoanelor rănite a ajuns la 50, după ce inițial au anunțat că este vorba de 22 de victime”38 . Este ceva ridicol, este ca şi cum Mihai Gâdea de la Antena3 CNN, ar fi devenit fanatic anti-american şi pro-iranian, şi s-ar fi apucat de strigat pe post, la „Sinteza Zilei”: Marg bar Amrika!

Bun, dar care HAARP39 ? „Programul de cercetare aurorală activă de înaltă frecvență (HAARP) a fost inițiat ca un program de cercetare ionosferică finanțat în comun de Forțele Aeriene ale SUA, Marina S.U.A., Universitatea din Alaska Fairbanks și Agenția de Proiecte de Cercetare Avansată a Apărării (DARPA). A fost proiectat și construit de BAE Advanced Technologies. Scopul său inițial a fost să analizeze ionosfera și să investigheze potențialul de dezvoltare a tehnologiei de îmbunătățire a ionosferei pentru comunicații radio și supraveghere. Din 2015 este operat de Universitatea din Alaska Fairbanks. Facilități aferente În Statele Unite, au existat două instalații de încălzire ionosferică conexe: HIPAS, lângă Fairbanks, Alaska, care a fost demontat în 2009, și una la Observatorul Arecibo din Puerto Rico, care s-a prăbușit în 2020. The European Incoherent Scatter Asociația științifică (EISCAT) operează o instalație de încălzire ionosferică capabilă să transmită o putere radiată efectivă (ERP) de peste 1 GW, lângă Tromsø, Norvegia. Instalația de încălzire ionosferică Sura, din Vasilsursk, Rusia, lângă Nizhniy Novgorod, este capabilă să transmită 190 MW ERP„40 .

Cea mai apropiată staţie HAARP faţă de Turcia este cea din Rusia, nu cea din Alaska, care a fost demontată în 2009 sau cea din Puerto Rico, care s-a prăbuşit în anul 2020.

Este indubitabil că există filmări cu cutremure, lumini la orizont, întreruperi de curent electric, zgomotele sinistre, dar acele lumini nu sunt neapărat „producţii” şi efecte HAARP.

Orice cutremur major este însoţit de astfel de fenomene: „Când un cutremur cu magnitudinea 8,1 a lovit Mexicul în 2017, pe rețelele de socializare au apărut imagini ciudate cu lumini verzi și albastre pe cer. Așa-numitele lumini de cutremur din Mexic au fost încă un exemplu misterios al unui fenomen care i-a nedumerit pe experți de sute de ani. La fel ca fulgerele cu minge, luminile cutremurelor sunt relativ rare – captivante, dar greu de explicat pentru oamenii de știință. Complicând lucrurile, cazurile de luminozitate din jurul cutremurelor nu arată toate la fel, declanșând teorii care variază de la fulgere vechi până la OZN-uri și apariții de altă lume. Ce ar putea provoca lumini de cutremur? Analizând 65 de incidente luminoase de cutremur pentru modele în studiul din 2014, Freund și colegii au teoretizat că luminile sunt cauzate de sarcini electrice activate în anumite tipuri de roci în timpul activității seismice, „ca și cum ai porni o baterie din scoarța terestră”. Un studiu anterior a propus că stresul tectonic a creat un așa-numit efect piezoelectric, în care rocile purtătoare de cuarț produc câmpuri electrice puternice atunci când sunt comprimate într-un anumit mod. Dar una dintre complicațiile studierii luminilor de cutremur este, desigur, că acestea sunt imprevizibile și de scurtă durată. În încercarea de a rezolva acest lucru, unii oameni de știință au încercat să recreeze fenomenul în laborator„41 .

Ipoteza 8.

Ar fi HAARP atât de periculos încât să întârzie reacţia de salvare a autorităţilor turce sau se tem aceşti salvatori de cu totul altceva, de exemplu de efectul radiaţiilor nucleare, în afară de zăpadă şi de vremea extrem de rece, ca o iarnă atomică, care a ajuns în Turcia tot pe data de 6 februarie 2023, iar Grecia este lovită crunt de „Furtuna BARBARA” care în limba corsicană înseamnă „Destin Crud”?:” În ciuda situației critice, nici o echipă de salvare nu ajunsese în orașul Gaziantep în primele 12 ore de la dezastru, așa că apropiații victimelor și polițiștii locali începuseră să caute singuri, printre ruine, au declarat martorii pentru AFP. Când salvatorii au venit în cele din urmă luni seara, au lucrat doar câteva ore înainte de a se retrage pentru noapte” şi cei mai supăraţi sunt oamenii americanilor „Sunt atât de supărat”, a declarat analistul Gönül Tol, de la Middle East Institute, un think-tank din Washington” 42.

De altfel, întreaga presă este cu camerele pe umăr, în loc să sape după supravieţuitori prin moloz, mult mai preocupaţi să arate şi să imortalizeze dezastrul, în loc să îi preocupe viaţa oamenilor. Nu înţeleg de ce nu au mers aşa şi în teritoriile cucerite de Statul Islamic pentru a filma realitatea de la faţa locului.

În zona seismică est anatoliană a Turciei – Adana, Kahramanmaras, Gaziantep – pe falia anatoliană estică43 niciodată, de când au fost consemnate primele cutremure, nu s-a produs un cutremur peste 7 grade pe Richter44 , nici în toată istoria cutremurelor din Turcia nu mai fost înregistrată magnitudinea de 7.8 grade pe Richter, cu excepţia cutremurului Erzincan de 7.8 grade Richter din anul 1939, dar şi acela pe falia nord anatoliană45 : „Există o șansă de 1 din 15 ca un anumit cutremur să fie un „șoc premergător” premergător unui cutremur mai mare, conform USGS. Este puțin probabil în acest caz, dar se întâmplă ocazional. (Luați în considerare secvența cutremurului din 4-6 iulie 2019, Ridgecrest, California, când un șoc principal cu magnitudinea 6,4 a fost urmat de un șoc de 7,1 două zile mai târziu). La aproximativ nouă ore după cutremurul inițial cu magnitudinea de 7,8 în Turcia, care a lovit luni în apropiere de Nurdagi, la ora locală 4:15 a.m., un al doilea cutremur puternic – un temut de 7,5 grade – s-a produs la 60 de mile spre nord. De obicei, acest lucru ar putea fi considerat cu ușurință o replică (deși unul de intensitate neobișnuită), dar este mai complicat în acest caz. De ce? Dacă ne uităm la o hartă a seismicității din regiune și adnotăm atât cutremurele noastre cu magnitudinea 7,8, cât și cele ulterioare de 7,5, observăm două grupuri distincte de activitate. Aceasta înseamnă că cutremurul de 7,5 magnitudine nu a fost o replică la aceeași falie, ci mai degrabă un șoc principal secundar pe o altă falie, declanșată de cutremurul inițial de 7,8 magnitudine din sud. Există loc de dezbatere. Aș putea considera al doilea cutremur un al doilea șoc principal, având în vedere amploarea sa”, a scris Judith Hubbard, seismolog și cercetător, într-un mesaj pentru The Post. „Replicile nu trebuie să fie pe defectul inițial, dar, deoarece al doilea cutremur a fost aproape de primul ca mărime, iese în evidență și nu este un replică tipică. Turcia este foarte susceptibilă la cutremure – rezultatul așezării pe o joncțiune a trei plăci tectonice, ceea ce o face o regiune cu tulburări seismice mari. Totuși, ambele cutremure se remarcă prin intensitatea lor. „Din 1970, doar trei cutremure cu magnitudinea 6 sau mai mare au fost înregistrate în această regiune”, a scris USGS. „Cea mai mare a fost o magnitudinea de 6,7 care a avut loc pe 24 ianuarie 2020.”Ce a declanșat primul cutremur? După fiecare cutremur, USGS publică informații despre mecanismul care a declanșat un cutremur. S-a ajuns la concluzia că cutremurul de 7,8 a fost declanșat de două părţi care se mișcau lateral una față de cealaltă sau de o alunecare. În acest caz, a fost o alunecare „laterală stânga”, deoarece ambele mase ale scoarței terestre s-au deplasat la stânga în raport cu cealaltă. Diagrama cutremurului „minge de plajă” de mai jos reprezintă o vedere a mișcărilor solului și a forțelor implicate atunci când priviți în jos de sus„.46

Şi specialistul român, Gheorghe Mărmureanu susţine că aceste cutremure care au lovit Turcia şi Siria, în 6 februarie 2023, sunt „neobişnuite„: „Specialistii au analizat si spun ca seismele care au avut loc in Turcia sunt atipice. Profesorul Gheorghe Marmureanu a precizat ca un al doilea cutremur atât de puternic este neobişnuit. „Sincer să vă spun, nu am avut situația asta până acum, ca după un cutremur foarte mare să avem altul tot la fel de mare în decurs de câteva ore. Eu am lucrat foarte mult cu colegii din Turcia și nu am înțeles filosofia lor de gândire, pentru că aceste cutremure de suprafață produc deplasări mari. Propagarea de la est la vest merge până aproape de Spania, după ce traversează toată Marea Mediterană“, a spus Gheorghe Mărmureanu„47 .

De ce ar vrea cineva să ne convingă că există cutremure produse de către HAARP, inclusiv CNN Turcia? Doar din cauza luminilor strălucitoare care însoţesc cutremurele majore? Eu ştiu că exploziile bombelor nucleare produc astfel de lumini şi pot provoca cutremure, chiar de la Serviciul Geologic al Statelor Unite ale Americii: „Pot exploziile nucleare să provoace cutremure? O explozie nucleară poate provoca un cutremur și chiar o secvență de replici. Cu toate acestea, cutremurele induse de explozii au fost mult mai mici decât explozia, iar secvența de replici produce mai puține și mai mici replici decât un cutremur de dimensiuni similare. Nu toate exploziile au provocat cutremure. Raza de acțiune a unui posibil cutremur declanșat de o explozie este limitată la câteva zeci de kilometri de punctul de explozie. Posibilitatea ca exploziile nucleare mari ale site-ului de testare din Nevada să declanșeze cutremure dăunătoare în California a fost ridicată public în 1969. Ca un test al acestei posibilități, rata de producere a cutremurului în nordul Californiei (magnitudinea 3,5 și mai mare) și timpii cunoscuți ai celor mai mari șase termonucleare. Au fost trasate teste (1965-1969) şi a fost evident că nu se produc vârfuri de seismicitate în momentul exploziilor. Cele mai mari teste termonucleare subterane efectuate de SUA au fost detonate la capătul vestic al Insulelor Aleutine în Amchitka. Cel mai mare dintre acestea a fost un test de cinci megatone (nume de cod Cannikin) care a avut loc pe 6 noiembrie 1971 cu o eliberare de energie echivalentă cu un cutremur cu magnitudinea 6,9. Nu a declanșat niciun cutremur în Insulele Aleutine activă din punct de vedere seismic„48 .

Dar şi: „Uniunea Sovietică a testat, în octombrie 1961, cea mai puternică bombă nucleară din istorie, denumită „Ţar”, deasupra unei insule izolate de dincolo de Cercul Arctic, iar imagini de la acest test nuclear au fost desecretizate de Rusia, transmite luni Live Science.

Deşi bomba a explodat la altitudinea de 4 kilometri deasupra pământului, unda de şoc rezultată a nivelat practic insula. În 1963, URSS şi Marea Britanie semnau Tratatul de Interzicere a Testelor Nucleare Limitate, tratat care a interzis desfăşurarea de teste nucleare aeriene. De atunci, astfel de teste s-au desfăşurat în facilităţi subterane”49 .

Şi România a desfăşurat astfel de teste şi se spune că şi cutremurul din 4 martie 1977 a fost declanşat în urma unor astfel de teste50 :”Experimentele nucleare de la Piteşti. Totuşi, România a desfăşurat şi unele activităţi care au intrat în contradicţie directă cu angajamentele internaţionale asumate de ţara noastră, semnatară a Tratatului privind Neproliferarea Armelor Nucleare (NPT) din 1 iulie 1968. Pe 30 ianuarie 1970, România comunistă a ratificat NPT, un acord global, care se bazează pe trei „piloni“ principali: dezarmarea nucleară, prevenirea proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare şi promovarea cooperării în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare. În decembrie 1985, regimul Ceauşescu a autorizat realizarea unor experimente nucleare secrete la Piteşti. Aceste acţiuni au fost devoalate abia în anul 1992 de către noile autorităţi române Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică – organizaţie înfiinţată sub egida ONU în 1957, cu sediul la Viena„51 .

Urmările estimative minime ale dezastrului cutremurului din 6 februarie 2023 care a afectat Turcia şi Siria, după Reuters, 08.02.2023 ora 15:00 :

Decese – 11.104 persoane

Răniţi – 42.654 de persoane

Strămutaţi – 298.000 de oameni

Persoane afectate – 13 milioane de oameni

Clădiri distruse – 6.400

Magnitudinea – 7.8

Să îi fi arătat NATO pisica lui Erdogan, cu ajutorul focoaselor nucleare din Incirlik şi cu ajutorul radarului de la baza NATO de la Kürecik? Să fi distrus NATO focoasele nucleare în subteran intenţionat sau accidental? Nimic rău nu li s-a întâmplat celor din bazele NATO din Turcia şi nici echipamentelor deşi, în jurul lor, totul este aproape distrus:”Trupele staționate la Baza Aeriană Incirlik din Turcia au fost toate verificate luni dimineață și nu au existat victime sau pagube majore la instalație, potrivit oficialilor bazei, după ce un cutremur mortal a lovit țara peste noapte, cauzând mii de oameni morți„52 .

Să fi fost atât de supărat NATO pe ministrul de interne turc care a îndrăznit să ridice vocea? De ce a dat SUA alerte de călătorie în Turcia şi de ce a recomandat părăsirea Turciei de către americani, cât mai urgent posibil, cu doar trei zile înainte de data de 6 februarie 2023?

Se temeau americanii de ministrul de interne că îi va prinde şi aresta pe străzile Istanbulului şi ale Ankarei? „Ministrul de interne al Turciei a răbufnit vineri împotriva ambasadorului SUA la Ankara, spunându-i să își ia „mâinile murdare de pe Turcia”. Suleyman Soylu, un critic înfocat al Statelor Unite, pe care le acuză de tentativa de lovitură de stat militară din 2016, a atacat Washingtonul de când acestea au emis săptămâna trecută un avertisment de călătorie pentru cetățenii lor cu privire la riscul crescut de atacuri în Turcia, notează publicația The Middle East Eye. SUA, împreună cu opt țări europene, fie au închis temporar ambasadele și consulatele din Turcia, fie au emis avertismente de călătorie după protestele de ardere a Coranului din Europa. Consulatul SUA din Istanbul, care este situat departe de centrul orașului și mai puțin vulnerabil la atacuri, a rămas deschis„53 .

Cum a rezistat timp de 2200 de ani castelul Gaziantep, aflat în Şahinbey54 , dacă se află pe falie seismică, fără să se prăbuşească ca un castel de nisip, până în data de 6 februarie 2023, ca şi majoritatea clădirilor, ca un joc de cărţi din care Turcia a extras Jokerul?

Sunt sigură ca Volodomir Zelensky este foarte necăjit pentru că războiul din Ucraina a căzut în uitare, pe plan secund, prim-planul atenţiei publice mondiale fiind ocupat acum de catastrofa seismică din Turcia şi Siria, iar Turcia cred că nu mai are nici un chef să atace Siria prea curând, căci acum sunt siameze în durerea ce le copleşeşte.

Orice cetăţean care locuieşte în România, o ţară cu amintiri seismice de neuitat, trebuie să ştie că scapă cine poate, mai ales dacă ne bazăm pe Comandantul acţiunii: „Departamentul pentru Situații de Urgență spune că nici nu va transmite notificări înaintea producerii unui seism, unul dintre motivele invocate fiind „riscul masiv de inducere a sentimentului de panică„.55

Dorina-Margareta Gaftoniuc 8 februarie 2023

1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Arm%C4%83_nuclear%C4%83.

2 https://www.digi24.ro/stiri/externe/turcia-acuza-sua-ca-a-coordonat-incercarea-de-lovitura-de-stat-din-2016-1446268.

3 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tentativa_de_lovitur%C4%83_de_stat_din_Turcia_din_2016.

4 https://ro.wikipedia.org/wiki/Fethullah_G%C3%BClen.

5 https://basilica.ro/retrospectiva-2016-sfantul-si-marele-sinod-o-pagina-din-istoria-ortodoxiei/.

6 https://stranaortodoxa.wordpress.com/2022/02/09/adevarul-despre-ecumenism-si-sinodul-din-creta-16-27-iunie-2016-urmarile-marelui-sinod-in-viata-crestinului ortodox/?fbclid=IwAR2LqIOSMeFtYbz_vBN7O1bI2TPbbXVC15BTrP2f6RO0lpadiUf7NM6UKGI.

7 https://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/lovitura-de-stat-in-turcia-esuata-265-de-morti-mii-de-arestari-538994.

8 https://www.mediafax.ro/externe/consecintele-tentativei-de-lovitura-de-stat-din-turcia-16043122.

9 https://www.incirlik.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/300814/incirlik-air-base-history/.

10 https://www.hotnews.ro/stiri-international-23426507-zeci-bombe-nucleare-americane-sunt-ostatice-baza-turca-incirlik-sua-pierd-daca-iau-daca-lasa-mana-lui-erdogan.htm.

11 https://www.mediafax.ro/externe/operatiune-periculoasa-zeci-de-arme-nucleare-ar-putea-fi-mutate-din-turcia-la-o-baza-din-italia-pe-fondul-tensiunilor-dintre-ankara-si-washington-18681450.

12 http://presamil.ro/baza-aeriana-de-la-incirlik/.

13 https://www.dw.com/en/german-military-leaves-turkeys-incirlik-airbase/a-40717584.

14 https://mytex.ro/politic/neoficial-bombe-nucleare-din-turcia-mutate-in-romania/.

15 https://www.national.ro/dezvaluiri/15-focoase-nucleare-in-romania-580080.html.

16 https://www.g4media.ro/polonia-cere-statelor-unite-arme-nucleare-pentru-a-contracara-amenintarea-rusiei.html.

17 https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/turkey-warns-it-could-kick-out-us-from-incirlik-nuclear-base/.

18 https://adevarul.ro/stiri-externe/in-lume/sua-intentioneaza-sa-si-mute-bombele-nucleare-de-1977047.html.

19 https://www.g4media.ro/erdogan-anunta-ca-turcia-nu-se-va-alatura-sanctiunilor-occidentale-impotriva-rusiei-nu-mi-pot-lasa-oamenii-sa-inghete-iarna.html.

20 https://ziare.com/international/turcia/e-oficial-erdogan-merge-in-rusia-sa-discute-cu-putin-dupa-tentativa-de-lovitura-de-stat-1429836.

21 https://www.researchgate.net/figure/Main-gas-pipelines-oriented-to-Europe-see-online-version-for-colours_fig2_326333403.

22 https://romania.europalibera.org/a/romania-plafon-motorina-ue-rusia/32256452.html.

23 https://www.kjis.org/journal/view.html?uid=175&pn=lastest&vmd=Full.

24 https://www.trt.net.tr/romana/turkiye-5/2022/07/19/presedintele-erdogan-se-afla-in-iran-1856521

25 https://www.agerpres.ro/politica-externa/2022/01/10/revolte-in-kazahstan-presedintele-tokaev-denunta-o-tentativa-de-lovitura-de-stat–844245

26 https://www.g4media.ro/seful-spionajului-israelian-protestele-din-iran-incep-sa-semene-cu-o-revolta-populara-dar-regimul-nu-este-inca-in-pericol.html

27 https://www.tehrantimes.com/news/477549/Iran-president-due-in-Astana-on-Thursday

28 https://en.wikipedia.org/wiki/Zhu_Min_(economist)

29 https://astanatimes.com/2013/06/the-caucasus-and-central-asia-the-road-ahead/

30 https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023

31 https://en.wikipedia.org/wiki/Incirlik_Air_Base#:~:text=The%20primary%20unit%20stationed%20at,to%22%2050%20B61%20nuclear%20bombs.

32 https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrecik_Radar_Station.

33 http://www.infp.ro/index.php?i=dct.

34 https://radiochisinau.md/o-companie-israeliana-va-monitoriza-zona-seismica-vrancea-cutremurele-ar-putea-fi-prezise-cu-4-ore-inainte–99781.html.

35 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-26068864-nu-putem-prevedea-exactitate-cutremurele-cateva-contradictii-despre-legatura-dintre-seismele-din-turcia-cele-produse-romania.htm.

36 https://playtech.ro/stiri/cine-este-cercetatorul-care-a-prezis-cutremurele-din-turcia-si-siria-frank-hoogerbeets-a-anuntat-inca-de-vineri-tragedia-655504.

37 https://www.youtube.com/watch?v=Gp2MUZISwUg n.n. min. 04:48 arată un video înregistrat în 23.11.2022 WED (miercuri) , dar cutremurele s-au produs în 2023 MON (luni).

38 https://www.libertatea.ro/stiri/cutremur-puternic-in-turcia-resimtit-in-mai-multe-orase-22-de-persoane-au-fost-ranite-video-4356155.

39 https://www.geo.tv/latest/469778-haarp-was-earthquake-in-turkey-created-by-united-states.

40 https://en.wikipedia.org/wiki/High-frequency_Active_Auroral_Research_Program.

41 https://www.nationalgeographic.co.uk/environment/2019/04/earthquake-lights-explained.

42 https://www.libertatea.ro/stiri/turcia-furie-salvatori-taxa-cutremur-4439744.

43 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Turkey#/media/File:Anatolian_Plate.png.

44 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Turkey#/media/File:Map_of_earthquakes_in_Turkey_1900-2020.svg.

45 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Turkey.

46 https://www.washingtonpost.com/weather/2023/02/07/earthquake-turkey-syria-causes-damage/.

47 https://www.ele.ro/monden/social/cutremurele-din-turcia-pot-afecta-zona-vrancea-ce-spune-gheorghe-marmureanu_–68402.html.

48 https://www.usgs.gov/faqs/can-nuclear-explosions-cause-earthquakes#:~:text=A%20nuclear%20explosion%20can%20cause,all%20explosions%20have%20caused%20earthquakes.

49 https://www.agerpres.ro/stiinta/2020/09/01/rusia-a-desecretizat-imagini-de-la-testarea-tar-cea-mai-puternica-bomba-nucleara-din-istorie–565340.

50 https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia_%C8%99i_armele_de_distrugere_%C3%AEn_mas%C4%83.

51 https://adevarul.ro/stiri-locale/cluj-napoca/cum-s-a-spulberat-visul-lui-ceausescu-cu-bomba-1983563.html.

52 https://www.military.com/daily-news/2023/02/06/us-reports-no-injuries-incirlik-air-base-after-massive-earthquake-turkey.html.

53 https://www.stiripesurse.ro/conflict-turcia-sua-ambasador_2776145.html.

54 https://www.libertatea.ro/stiri/castel-gaziantep-prabusit-cutremur-tucia-4437160.

55 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-25882390-nu-sunt-emise-mesaje-alert-inainte-cutremure-explicatiile-autoritatilor.htm.