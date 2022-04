Banca Națională a României (BNR) a finalizat ediția din acest an programului „Săptămâna Mondială a Banilor”, organizată în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și OECD/INFE (International Network on Financial Education).

Reprezentanții BNR din întreaga rețea teritorială – ne-a informat Agenția Bacău a Băncii Centrale – au derulat activități pe teme financiar-bancare adresate tinerilor, la care au participat peste 20.000 de elevi și studenți din 186 de instituții partenere, tematica acestui an fiind „Construiește-ți viitorul, fii înțelept cu banii tăi!”.

În anul 2022, BNR este lider de țară în acest proiect internațional, parte a campaniei globale de conștientizare a importanței banilor, la care au participat peste 170 de țări de pe toate continentele.

Demersul Băncii Centrale are rolul de a crește nivelul de educație financiară al copiilor și tinerilor, precum și cel al incluziunii financiare.

În spiritul acestui demers, seria de filme educaționale „Educație financiară cu Ana și Radu” a fost completată cu două noi episoade care abordează teme precum economisirea și cardul bancar (https://www.bnr.ro/Educatie-financiara-cu-Ana-si-Radu–22552.aspx).

Totodată, a fost lansat primul număr al unei reviste de educație financiară în limba engleză, în încercarea de conectare mai puternică a activității de educație financiară la tendințele internaționale (https://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idDocument=39733&directLink=1).

Petru Done