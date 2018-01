Anunțat cu mare tam-tam, dar pe bună dreptate, filmul „Banditul Whisky”, saga spărgătorului de bănci român, dar de origine maghiară, Ambrus Attila, rulează de astăzi, 27 ianuarie, timp de mai multe zile și în Bacău, la Cinema City, în Arena Mall. Filmul este distribuit de Taylor Projects și susținut de Institutul Balassi, iar proiecțiile vor avea loc concomitent în 17 orașe din toată țara, în peste 20 de săli de cinema, dar în luna februarie noi localități se vor adăuga listei. Ambrus Attila s-a născut în România şi a emigrat în Ungaria, unde a fost un veritabil erou popular al anilor 1990. Spărgător de bănci cu numeroase jafuri armate la activ, Ambrus era carismatic şi evita vărsările de sânge, spre deosebire de majoritatea tâlharilor cu mână înarmată, personaje mai degrabă sinistre. După această aventură a devenit unul dintre cei mai apreciați artiști olari și om de afaceri.

Ambrus Attila – ne-a informat Gloria-Mona Stroescu, consultant PR în echipa Taylors Projects – se află în România în aceasă perioadă, pentru a promova lansarea filmului. Unul dintre episoadele cel mai percutante din film este cel în care viitorul bandit este martor la o crimă – realizată de oamenii în uniformă sub apărarea legilor din Republica Socialistă România. Asta îl marchează, dar evită să omoare atunci când, înarmat, jefuieşte bănci. Este inventiv şi ambiţios, şi poate că – aşa cum îl caracterizează un inspector de poliţie – este mai dornic să capete faimă decât să se îmbogăţească. Sparge bănci, dar nu se dă la o parte nici de la o activitate cinstită – joacă hochei profesionist la o echipă de club, ba chiar face şi munca de jos fără să se simtă jignit. „Banditul Whisky arată ca un film european bun, cu dezvoltare de personaje/studii de caracter, umor și (auto)ironie. Ceva din experiența hollywoodiană, americană a cineastului s-a transmis în reușita acestei producții, care este (și) un excelent film de acțiune”.

Doinel Tronaru, critic de film 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.