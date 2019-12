„Avem o zonă de munte în care activitățile pot sta mult sub semnul ecologiei și în care se poate dezvolta mai mult serviciile ecosistemice. Prin numirea domnului Ursu Traian la conducerea organizatiei Targu Ocna si a echipei care îi este aproape (in acest moment 120 membrii), Partidul Ecologist Român – Filiala Bacău va sprijini dezvoltarea sustenabilă a orașului Târgu Ocna”.- a declarat domnul Marius Cașiș

Domnul Traian Ursu, noul președinte al organizației PER Târgu Ocna, împreuna cu echipa coordonată iși doreste incepand cu anul 2020 accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea orașului si transformarea intr-un adevărat oraș stațiune european.

PER are ca scop principal „promovarea și apărarea principiilor ecologiste pe plan politic, economic, științific și social”. Partidul a lansat de curând documentul „O direcție echitabilă pentru România”, proiect național prun care propune „punerea în dezbaterea Consiliului Suprem de Apărare a Țării a măsurilor privind combaterea schimbărilor climatice”. PER solicită consolidarea diplomației ecologiste a țării, justiția climatică și ecologică – Justiția ECO, recunoașterea și definirea „statutului de refugiat în urma dezastrelor naturale majore”, salvarea pădurilor naționale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până la zero în cel mai scurt timp, stoparea pierderii biodiversității și etichetarea corectă a produselor alimentare. De asemenea, se mai solicită gestionarea deșeurilor, măsuri imediate privind implementarea uniformă a colectări selective a deșeurilor la nivel național, măsuri ECO-City pentru administrațiile locale din orașele și municipiile României, interzicerea tăierilor haotice de păduri, protejarea ariilor naturale și a parcurilor naționale, precum și înăsprirea legislației naționale privind protecția mediului.

Până la sfârșitul anului 2019, noul președinte al filialei județene, Marius Cașiș, vrea să reorganizeze și să revigoreze activitatea și structurile acesteia, prin înființarea a inca 10 organizații in Județul Bacău.