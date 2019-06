Unul dintre cele mai frumoase şi longevive festivaluri de folclor din România a ajuns la ediţia a XXVII-a. De-a lungul anilor, pe scena Festivalului Naţional de Folclor “Ion Drăgoi” au fost invitaţi solişti vocali şi instrumentişti, grupuri folclorice şi de dansatori de renume din întreaga ţară şi din Republica Moldova, care, fiecare cu talentul lui, cu muzica şi dansurile din zona pe care o reprezintă au adus un omagiu marelui violonist, unul dintre cei mai mari lăutari din zona Moldovei.

Organizat de Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean, Primăria Bacău şi Televiziunea Română, anul acesta, Festivalul “Ion Drăgoi, s-a desfăşurat joi, 27 iunie 2019, începând cu ora 18.00, pe scena Teatrului de Vară „Radu Beligan”.

Conceput ca un proiect cultural de anvergură, festivalul şi-a asigurat, încă de la debutul din 1992, un loc distinct în calendarul manifestărilor dedicate promovării şi valorificării folclorului muzical-coregrafic băcăuan.

“Festivalul Naţional de Folclor «Ion Drăgoi» şi-a obişnuit publicul cu invitaţi de marcă şi spectacole de calitate, dar, aşa cum arătam încă de la ediţia din 2013, am avut de câteva ori senzaţia că batem pasul pe loc şi că ne îndepărtăm de filonul folcloric autentic, întrucât această tentativă de a-l integra în contemporaneitate s-a transformat uneori în reprezentaţii de genul concert-spectacol, agreat de public, însă departe de ceea ce ne doream de la cei ce urcau pe scenă. Punându-i în valoare pe interpreţii din alte zone ale ţării, am dat, de fapt, mai puţine şanse de afirmare artiştilor din arealul judeţului, aşa că de data aceasta am revenit la spectacolul folcloric de creaţie şi, pe urma memorabilelor reprezentaţii cu «Ia mai roata», «Omule-Pomule», «Anul nou cu bucurie», «La fântâna dorului», inspirate din largul evantai al obiceiurilor de peste an, am decis să acordăm o atenţie sporită zonelor etno-folclorice băcăuane, precum şi interpreţilor ce le reprezintă. Şi cum omagierea marelui violonist Ion Drăgoi are loc în preajma solstiţiului de vară, am readus în atenția publicului nostru constant obiceiurile de primăvară-vară, aşa cum sunt cele cunoscute sub denumirea de Drăgaică, SânPetru ori Sânziene în alte părţi. Dând gir pleiadei de tineri interpreţi din judeţ, spectacolul nu a avut nimic de pierdut, ci, dimpotrivă. Legătura cu inegalabilul Ion Drăgoi am făcut-o prin nepotul său, violonistul Costică Babaşa, iar cea cu folclorul din țară prin la fel de preţiosul foclorist, compozitor și dirijor Constantin Arvinte, pe care ansamblul l-a omagiat, cântându-i «Pe plaiul Bacăului». Judecând după apauze, deducem că publicul a fost încântat şi că, astfel, tradiţia poate continua. Vă așteptăm şi la anul!

Petru Vlase, managerul Ansamblului Folcloric „Busuiocul”