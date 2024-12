  Festivalul de Datini și Obiceiuri Strămoșești, Comănești 2024

În Parcul Central al orașului Comănești, va avea loc, luni, 30 decembrie 2024, cu începere de la ora 12.00, Festivalul de Datini și Obiceiuri Strămoșești, ediția a XXVII-a.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local ale orașului Comănești, în parteneriat cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Comănești, postul de televiziune ,,Acum TV” și videograful Viorel Ciric.

De la prezentările formațiilor de datini și până la impresionanta paradă a „Urșilor de la Comănești”, orașul se va transforma într-un spectacol viu al moștenirii culturale, plin de sunet și culoare, unde participanții de toate vârstele vor avea parte de momente memorabile, susținute de cete și formații din județul Bacău, dar și din alte zone ale Moldovei.

,,Dansul Urșilor” de la Comănești a devenit celebru în întreaga lume, evenimentul reunind an de an mii de vizitatori din toate colțurile țării și din străinătate, fiind promovat în publicații și la televiziuni de pe tot globul, în special în celebrele reviste ,,National Geographic” și ,,New York Times”. De asemenea, ,,Euronews”, publicaţia britanică ,,The Telegraph” şi Agenţia de presă AFP au publicat de-a lungul timpului, videoclipuri în care cete de colindători de la Comănești joacă Ursul, iar Compania aviatică ,,Air Berlin” îl promovează ca fiind una dintre principalele atracții din România.

Pentru spectacolul din 30 decembrie, cetele de urși se pregătesc cu multe luni înainte. În Comănești există zeci de familii în care toți membrii fac parte din câte o ceată, acceptarea fiind o mare onoare pentru cei care aspiră să îmbrace o blană de urs, deoarece regulile sunt foarte stricte.

Pentru originalitatea sa, ,,Dansul Urșilor”, o tradiție unică în lume, a fost înscris în Patrimoniul Mondial Cultural UNESCO.

Romulus-Dan BUSNEA