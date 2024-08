Festival cu mâncare și…de toate, la Insula de Agrement

Un nou motiv de bucurie pentru băcăuani a fost derularea la Insula de Agrement, weekend-ul trecut, a celei de-a IV-a ediții a Festivalului Gastronomic „Cătălin Scărlătescu”. Pe lângă faptul că la eveniment a participat chiar celebrul chef Scărlătescu, care a propus și de această dată preparate de calitate, proaspete și foarte gustoase, mulți alți vendori, și nu numai, au creat pentru băcăuani o atmosferă de sărbătoare.

„Este foarte frumos aici. Este unul dintre puținele festivaluri de ale mele care are continuitate, și asta pentru că oamenii sunt foarte frumoși. Oamenii au o sinceritate debordantă. Nu vin să te ridice în slăvi, nu dau cu pietre…sunt foarte sinceri. Și mă bucur că an de an mă întâlnesc cu unii dintre ei. Anul acesta am venit cu câte puțin din fiecare preparat, dar an de an adăugăm câte ceva nou.

Mi-am dat seama că, în România, cel mai bun lucru este să faci mâncare pe stradă. Street-food-ul în perioada asta a anului este ceva spectaculos. Este foarte frumos să poți să îți scoți copiii, părinții, bunicii, soția…să îi scoți în oraș, în parc. Cât despre festival, este un eveniment super pe care eu îl aștept de fiecare data, dar pe care nu aș putea să îl fac fără organizatorii de aici. Este meritul lor”, ne-a spus chef Cătălin Scărlătescu.

Pe lângă celebrii burgeri marca Scărlătescu, băcăuanii au putut savura fructe de mare gătite în mai multe rețete, homari și raci, dar și atfel de preparate, de la cârnați la preparate grecești, grătare românești și altele.

Nu au lipsit dulciurile și înghețata artizanală, cozonaci și alte produse de patiserie românească. Și așa cum îi stă bine unei sărbători, nu au lipsit băuturile, cel mai probabil bere și limonadele conducând în topul preferințelor.

Copiii s-au bucurat și ei de o atenție sporită, organizatorii invitând mai multe ONG-uri și nu numai, care s-au ocupat de partea de divertisment a celor mici. Iar cei mari au avut parte de distracția lor, discotecile în aer liber, cu muzica din alte vremuri, fiind pe inima celor care au ales să petreacă timp bun, de calitate, pe Insula de Agrement, la Festivalul „Scărlătescu”.

A fost un weekend reușit, în care cei mai mulți dintre cei care au fost prezenți la festival și-au încărcat bateriile dar și tolba cu amintiri ce le vor păstra până vara viitoare, la o nouă ediție.