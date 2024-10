Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău sărbătorește 60 de ani de activitate

Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău continuă seria de evenimente dedicate împlinirii a 60 de ani de activitate în învățământul superior, în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, la Bacău, cu o serie de evenimente științifice remarcabile.

În data de 17 octombrie 2024 va avea loc un eveniment festiv: The 60th Anniversary of Physical Education and Sports in Higher Education in Bacău, Romania.

Pe 18 octombrie 2024, ora 10.00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău va avea loc deschiderea oficială a manifestărilor dedicate aniversării de 60 de ani, urmată de Conferința Internațională de Educație fizică și Sport cu titlul: Achievements And Prospects in the Field of Physical Education and Sports Within the Interdisciplinary European Education System, ediția a IX-a.

Pe 19 octombrie 2024 va avea loc un eveniment științific dedicat studenților, respectiv Conferința Științifică Internațională Studențească ce are titlul: Interdisciplinary Research in the Training of Future Professionals in the Field: Science of Sport and Physical Education, ediția a III-a.

La evenimente vor fi prezenți peste 300 de invitați din 16 țări, cadre didactice și cercetători din Romania și străinătate, absolvenți, sportivi olimpici, cadre didactice ce au predat la facultate, reprezentanți ai unor organisme sportive naționale, precum și reprezentanți ai colaboratorilor și partenerilor Facultății de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății.

În cadrul evenimentelor aniversare se vor desfășura: Forumul decanilor de Educație Fizică și Sport din România, vor fi susținute 8 ateliere de lucru și mese rotunde, activități sportive demonstrative și manifestări artistice.

Mai multe detalii privind evenimentele pot fi accesate pe pagina: https://fsmss60.ub.ro.