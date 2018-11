Timp de cinci zile, patru profesori de la Școala Gimnazială „Miron Costin”, respectiv Liliana Adochiței (director ajunct), Irina Diaconu, Cătălina Beșa și Oana Gheorghiescu au participat la un curs de specializare în Malta și au avut un schimb de experiență cu reprezentanți din alte patru țări europene: Italia, Spania, Olanda și, bineînțeles, Malta.

Mobilitatea este inclusă în programul proiectului Erasmus+ „Sustain European Culture and Environment in an App”, scopul acestuia fiind formarea profesională a cadrelor didactice, dar și împărtășirea ideilor, practicilor și metodelor de cooperare între școlile europene. „A fost un schimb de experiență util pentru noi, profesorii din România. Pe lângă curs, am vizitat mai multe obiective din Malta, printre care și o școală privată, unde învață 15 naționalități.

În clase nu erau mai mult de zece elevi, relația profesor-copil părea mult mai apropiată și am fost asigurață că rezultatele sunt remarcabile. Am asistat la o oră în care profesorul și-a desfășurat activitatea cu doi elevi, ceea ce la noi e imposibil”, ne-a declarat prof. dr. Liliana Adochiței, coordonatorul proiectului, acum, după întoarcerea de la această întâlnire.

Următoarea mobilitate în proiect este deplasarea în Italia, anul viitor, în luna martie. De data aceasta vor merge câte șase copii din cele cinci țări partenere, fiecare grupă fiind însoțită de doi profesori.