Acum exact 83 de ani, pe 20 decembrie, se năştea, la Stănişeşti, în judeţul Bacău, George Apostu, cel care avea să devină unul dintre cei mai mari sculptori români. La fel ca Brâncuşi, zborul a fost IDEEA, zborul – visul omului, a fost, prin ciclul „Fluturi”, ridicat de la vis la artă pură. Pentru ca vocea lui ca artist, pentru ca arta lui să capete sens şi consacrare, George Apostu a fost nevoit să aleagă calea exilului. La fel ca Brâncuşi, a ales Franţa. De 27 de ani, la iniţiativa şi prin lucrarea unui alt artist, un artist al scenei de data aceasta, Geo Popa, l-a readus pe Apostu, din nou acasă, acordând numele marelui sculptor proaspătului centru de cultură, astfel că George Apostu a devenit patronul spiritual al unui lăcaş de cultură, care şi-a făcut crez şi ideal din reabilitarea şi promovarea în propria ţară, în propriul judeţ a numelui şi artei lui. Ca în fiecare an, pe 20 decembrie, băcăuanii îl sărbătoresc pe Apostu, cu un generic cât o metaforă: „Acasă cu Apostu”. „Apostu a reuşit, Apostu reuşeşete să ne adune aici în fiecare an, nu numai pentru a-l omagia, ci pentru a ne regăsi pe noi, pentru a vorbi despre ţară, despre simboluri, despre artă, trecut şi viitor. Poporul român crede în simboluri, însă, de prea multe ori, le uităm semnificaţiile, de aceea este nevoie să deschid, lada cu zestre a memoriei, aşa cum facem şi acum. În ultima sută de ani am avut parte mai multe de zgomote decât de muzică, e vremea să începem să ascultăm şi muzica, să învăţăm să ascultăm, fiecare şi toţi la un loc, marea simfonie a lumii moderne”, a spus Geo Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii, într-un vibrant omagiu adus omului şi artistului George Apostu. La un „exerciţiu de admiraţie pentru George Apostu” ne-a îndemnat şi poetul Dan Petruşcă, care l-a aşezat pe artistul născut la Stănişeşti, în galeria marilor valori băcăuane, Alecsandri, Bacovia, Tabacaru, a valorilor naţionale şi internaţionale. „Este născut aici, lângă noi, însă, din păcate, avem foarte puţine opere ale artistului George Apostu, se mândreşte Franţa, Brazilia, Japonia, Elveţia cu opere care îmbogăţesc patrimoniul mondial de valori artistice. „Cazul Apostu” ne obligă, ne îndeamnă, să ne iubim şi să ne respectăm valorile, şi dacă se poate – şi este de preferat – când sunt încă în viaţă”, a încheait prof. Petruşcă. Invitat special la In memoriam George Apostu, prof.univ.dr. Petru Bejan, de la Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, a apreciat proiectul „Apostu”, care a prins rădăcini în Bacău de 27 de ani, fiind, a spus universitarul ieşean, critic de artă, unul dintre cele mai longevive şi frumoase proiecte din România care are în centrul lui un artist. „Aici, în Bacău, se lucrează pentru a-l face cunoscut, pentru a-i reda locul pe care îl merită în conştiinţa şi inima băcăuanilor. Această expoziţie de fotografii, pe care aţi oferit-o publicului, cu Apostu în atelier, în grădina casei, alături de alţi artişti, fotografii cu unele dintre celebrele lui opere, este cel mai frumos omagiu pe care Centrul care-i poartă numele i-l putea aduce într-o zi de miercuri”. 1 of 10 Pe simezele de la Muzeul de Artă Contemporană a fost vernisată o expoziţie de fotografii, autorul lor fiind regretatul Mihai Oroveanu, fost director al Muzeului Naţional de Artă al României, remarcabil istoric de artă, fotograf profesionist, curator de expoziții, dar și un rafinat colecționar de artă. În partea a doua a manifestării de la Centrul „George Apostu”, acelaşi critic de artă, Petru Bejan, a prezentat publicului o remarcabilă realizare a doi băcăuani, generalul (r) Vasile Doroș, președintele Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” și Claudiu Doroș, albumul de maximafilie „Impresionismul. Fascinaţie şi culoare”, dedicat pictorilor impresioniști și creațiilor lor artistice, care cuprinde 330 de reproduceri ale unor tablouri semnate de un număr de 70 de pictori europeni, opere aflate în 80 de muzee și colecții private din întreaga lume, ilustratele maxime au fost realizate cu timbre emise de 50 de administrații poștale de pe toate continentele. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.