EXCLUSIV/ Fotbal. Ce lovitură: Bacăul- interzis la promovare în Liga a III-a!

Noile reglementări FRF impun ca, pentru a avea drept de participare la barajul pentru promovare în eșalonul trei, campioanele județene, pe lângă CIS-ul eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului (Agenția Națională pentru Sport), trebuie să fi obținut minimum Categoria III (Bronze), în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator. Mai mult, AJF este obligată de a deține cel puțin cinci cluburi afiliate care au obținut minim Categoria III (Bronze), în cadrul aceluiași tip de evaluare. Niciuna din pretendetele băcăuane la accederea în liga a treia nu are măcar Categoria Bronze, iar Asociația Județeană de Fotbal Bacău include o singură formațiune (și nu cinci, cum cere Federația), cu un calificativ pe măsură: Atletico Bacău. Lidera Seriei 2 din Liga a IV-a, AS Bârsănești nu renunță însă la visul numit Liga a III-a. Gruparea condusă de Daniel Munteanu speră ca dosarul său cu privire la clasificarea fotbalului amator să primească un certificat de Categoria III în 2025 și, în egală măsură, FRF să acorde o derogare în ceea ce privește criteriul legat de AJF-uri

După o „carantină” de patru ani, Bacăul privește din nou spre Liga a II-a. Și o face într-un mod cât se poate de justificat! Trei din cele patru divizionare C ale județului au încheiat 2024 pe loc de play-off: FC Bacău, Aerostar și CSM Bacău. Iar din acest trio, lidera Seriei 1, FC Bacău se prezintă drept cea mai autorizată candidată la avansarea în eșalonul secund. Dacă promovarea în eșalonul secund pare, în sfârșit, un obiectiv realizabil, în schimb accederea unei noi echipe băcăuane în Liga a III-a constituie pur și simplu un miraj. Motivul? Regulamentul privind organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga 3, campionatul ediției 2025-2026, elaborat de Federația Română de Fotbal.

Concret, Bacăul nu îndeplinește două cerințe de bază impuse de Comitetul Executiv al FRF. Dacă până în sezonul trecut, principalul criteriu care putea bloca drumul unei campioane județene spre barajul de promovare era lipsa personalității juridice și/sau Certificatul de Identitate Sportivă eliberat de MTS (mai nou, de ANS), în 2025, încă două condiții sunt esențiale din acest punct de vedere. Prima se referă la obligativitatea ca echipa laureată campioană a județului să aibă minim Categoria III (Bronze) în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator. În acest moment, niciuna din cele 21 de grupări care evoluează în cele două serii ale Ligii a IV-a din Bacăul nu întrunește acest criteriu. Nici cealaltă condiție nu este îndeplinită.

Și anume cea care prevede ca Asociația Județeană să dețină cel puțin 5 cluburi afiliate ce au obținut minim Categoria III (Bronze) în cadrul Evaluării Centrului de Copii și Juniori Fotbal Amator. La început de 2025, AJF Bacău include un singur club afiliat care corespunde acestui standard: Atletico Bacău, certificat cu Gold anul trecut. Prin urmare, Bacăul are interzis la promovare în Liga a III-a la finalul stagiunii în curs. Mai exact, nu are drept de participare la barajul de promovare. Sau, și mai precis, își ia „adio” de la visul promovării în cazul în care nu va rezolva cele două probleme de mai sus. Ce șanse sunt însă ca acestea să fie soluționate în regim de urgență? Obiectiv vorbind, mici, dacă nu chiar inexistente.

„Încă de mai mult timp am tras un semnal de alarmă, atrăgând atenția asupra noilor reglementări. Din păcate, nu s-a făcut nimic. Sincer, e greu de crezut că lucrurile se vor putea schimba, astfel încât campioana Bacăului să aibă drept de participare la barajul de promovare din vara lui 2025. Greu, dar nu neapărat imposibil. Spun asta deoarece în situația Bacăului se află mai multe AJF-uri din țară, așa că nu este de exclus în totalitate posibilitatea vreunei derogări”, a declarat președintele AJF Bacău, Cristi Sava.

Sistemul competițional la nivelul ligii a patra băcăuane prevede ca la finalul sezonului regulat, primele două clasate în cele două serii posesoare de CIS eliberat de MTS (ANS) să evolueze în play-off, iar câștigătoarea acestuia să fie desemnată campioană județeană. Campioană județeană, dar, la cum stau lucrurile în acest moment, nu și reprezentantă a Bacăului la barajul de promovare în Liga a III-a. Lidera Seriei 2 din Liga a IV-a, AS Bârsănești, singura formație din campionatul județean al Bacăului cu victorii pe linie în acest sezon nu renunță însă la ținta numită accederea în eșalonul al treilea. Reprezentantul Bârsăneștiului, fostul prim-divizionar Daniel Munteanu continuă să cate spre Liga a III-a.

„Nu renunțăm la obiectivul nostru, pe care, cu Sportul Onești, l-am urmărit și în 2022, și în 2023, și în 2024. În 2022 și 2024 am ajuns la baraj, dar nu am reușit să trecem mai departe din cauza unor probleme asupra cărora prefer să nu revin. Acum, deși au apărut alt gen de piedici, noi continuăm să luptăm pentru promovare. Vom depune dosar de clasificare în speranța că vom obține Categoria III/ Bronze și, în ceea ce privește criteriul prin care se impune ca AJF să aibă minim cinci grupări clasificate Bronze, ne gândim că FRF ar putea oferi o derogare”, a concluzionat conducătorul AS Bârsănești, Daniel Munteanu.

În ultimele patru stagiuni competiționale, câștigătoarea Ligii a IV-a băcăuane a promovat în două rânduri. Și în ambele situații la masa verde. În 2021 și 2023, FC Dinamo Bacău și Viitorul Curița au avut câștig de cauză la baraj deoarece adversarele nu întruneau cerințele FRF legate de CIS. De văzut dacă în 2025 nu va fi rândul Bacăului să arunce prosopul din cauza neîndeplinirii criteriilor regulamentare.

Clasamentul Seriei 1 din Liga a IV-a la finalul turului : 1) AS Negri 28p., 2) CS Faraoani 27p., 3) AFC Bubu 23p. (golaveraj 41-15), 4) CSM Moinești 23p. (36-14), 5) ACS Gauss Bacău 22p., 6) Siretu Săucești 16p., 7) Bamirom Dumbrăveni 15p., 8) Viitorul Nicolae Bălcescu 14p., 9) Voința Bacău 12p., 10) Flamura Roșie Sascut 7p., 11) Unirea Bacău 4p., 12) Viitorul Damienești 0p.

Clasamentul Seriei 2 din Liga a IV-a la finalul turului : 1) AS Bârsănești 24p., 2) Vulturul Măgirești 21p., 3) CS Dofteana 15p., 4) AS Măgura Cașin 13p., 5) Gloria Zemeș 9p. (golaveraj 18-18), 6) UZU Dărmănești 9p. (15-19), 7) Voința Oituz 8p., 8) Bradul Mânăstirea Cașin 4p., 9) CS Măgura Târgu-Ocna 3p.

Returul Ligii a IV-a va începe data de 15 martie.