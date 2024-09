EXCLUSIV: Bianca Ghelber se desparte de SCM Bacău, continuând, ca sportivă, doar la CSA Steaua București!

După ani de zile în care a fost o adevărată emblemă a clubului băcăuan, campioana Europei la aruncarea ciocanului din 2022 nu va mai concura pentru SCM, cu care va colabora doar în calitate de instructor sportiv. Lipsa unei oferte financiare adecvate dinspre gruparea condusă de Ion Șarban și interzicerea dublelor legitimări a făcut-o pe Bianca să ia această decizie. „Nu am avut încotro: am ales Steaua din considerente de ordin economic. Chiar și așa, însă, o bună parte din inima mea rămâne la SCM Bacău, unde am crescut și performat de la o vârstă fragedă”, a mărturisit pentru „Deșteptarea” multipla campioană națională și internațională

„Situația nu mi-a permis”

Bacăul sportiv mai pierde un pilon. Și ce pilon! Cea mai performantă aruncătoare de ciocan a României din ultimul sfert de veac, Bianca Florentina Ghelber se desparte, ca sportivă, de SCM Bacău. Sau, și mai bine spus, SCM Bacău se desparte de sportiva Bianca Ghelber, campioana Europei la Senioare din 2022 urmând să activeze la clubul condus de Ion Șarban doar în calitate de instructor sportiv. Bia va continua însă să concureze! Dar nu (și) pentru SCM Bacău, ci doar pentru CSA Steaua București, care, în condițiile unui angajament ce expira în acest an, s-a oferit să-i prelungească acordul în termeni financiari atractivi. Asta în timp ce SCM Bacău nu a venit cu nicio ofertă economică demnă de performanțele Biancăi! „Nu am avut încotro: am ales Steaua din considerente de ordin economic. Chiar și așa, însă, o bună parte din inima mea rămâne la SCM Bacău, unde am crescut și performat de la o vârstă fragedă. La SCM voi fi angajată doar ca instructor sportiv. Mi-aș fi dorit mult, foarte mult să continui la Bacău și ca sportivă, dar situația nu mi-a permis”, a declarat atleta în vârstă de 34 de ani.

Ordin și ofertă

Cum de s-a ajuns însă aici? Nodul gordian l-a constituit un ordin emis la începutul anului de președintele Agenției Naționale pentru Sport, care prevede la Articolul I, punctul 2, că „Federațiile sportive naționale pe ramură de sport elaborează norme privind încheierea exclusivă a unui singur contract de activitate sportivă pe ramură de sport/ disciplină/ departament de către sportivul de performanță senior cu structura sportivă la care acesta este legitimat și urmăresc ca acesta să nu fie legitimat simultan și la alte structuri sportive pe ceeași ramură de sport/ disciplină/ departament”. Concret, până anul acesta, Bianca Ghelber avea dublă legitimare: SCM Bacău/ CSA Steaua București. În baza ordinului ANS, dublele legitimări la nivel de seniori se suspendă. Iar Ghelber a trebuit să aleagă: SCM sau Steaua. Și a ales Steaua pentru că Steaua a venit cu o ofertă concretă, iar SCM nu!

Nimic fără familie

În condiții de normalitate, Bianca Ghelber ar fi preferat Bacăul. Așa cum a și spus-o. Din motive afective, dar și pentru că în felul acesta ar fi rămas mai aproape de casă și de familie, ea fiind stabilită în orașul natal, Roman. De altfel, în decembrie 2023, Bia lua în calcul posibilitatea de a se retrage din activitatea competițională după Olimpiada de la Paris, motivul de bază fiind chiar familia: „Cred că e timpul să mă dedic familiei, soțului meu, fiicei mele Victoria. La ce probleme medicale am avut în carieră mă puteam retrage de vreo zece ori, mai ales după ce s-a născut Victoria. Dar am tras de mine și Dumnezeu mi-a răsplătit ambiția, eforturile și sacrificiile. Titlul de campioană europeană cucerit anul trecut, la Munchen, a fost izbânda supremă. Iar faptul că aurul continental a fost obținut în fața soțului meu și a fiicei mele, prezenți în tribunele stadionului „Olympia”, a fost ceva extraordinar. De altfel, nimic din tot ce am realizat nu ar fi fost posibil fără sprijinul familiei mele”.

Uite terenul, nu e terenul!

După Paris, Bianca s-a consultat cu familia, iar decizia a fost continuarea activității: „Simt că nu mi-am spus ultimul cuvânt”. Așadar, Bia continuă să creadă în ea. La fel și Steaua, după cum s-a văzut. Nu însă și SCM Bacău. De altfel, nici în momentele de vârf ale Biancăi Ghelber, clubul băcăuan nu a rezonat decât declarativ cu performanțele cele mai bune sportive ale sale. O dovedește din plin faptul că la Bacău, Bia nu a putut dispune de un teren de aruncări la un nivel decent. Iar mai nou, ce-i drept, din motive independente de voința clubului, multipla campioană nu s-a mai putut pregăti nici măcar pe acel teren-simulacru aflat în spatele bazei de tenis a SCM Bacău. După performanța obținută de Ghelber la Olimpiada de la Tokyo (o aruncare de 74,18 m echivalentă cu recordul personal și cu locul 6 în ierarhia olimpică), conducerea SCM Bacău a anunțat că, împreună cu municipalitatea, se va da peste cap pentru realizarea a unui teren de aruncări. Promisiuni deșarte, deși ele au fost reînoite un an mai târziu, după un succes și mai mare obținut de atletă: titlul de campioană europeană.

Cu Mirela Țermure în locul Mihaelei Melinte

Poate că dacă Bianca Ghelber ar fi repetat la Paris reușita de la Tokyo, acum ar fi curs noi promisiuni. Și, mai mult ca sigur, ar fi apărut și o ofertă care să „bată” propunerea venită dinspre CSA Steaua. Dar fapul că la Olimpiada derulată în vară, la Paris, Bia nu a reușit „decât” o calificare în finală, a schimbat ordinea lucrurilor. Iar Bianca a trebuit să dea o reconfigurare a traseului său sportiv. Faptul că va activa doar la Steaua, nu și la SCM Bacău nu este singura noutate. La clubul militar, cea care a fost declarată în mai multe rânduri „cea mai bună sportivă a județului Bacău” nu va mai fi antrenată de fosta campioană mondială și europeană, Mihaela Melinte, ci de Mirela Țermure. „A fost o perioadă frumoasă alături de Bianca, perioadă care, din păcate s-a încheiat”, a comentat, scurt, Mihaela Melinte. „Eu sper să fiu sănătoasă și să pot performa în continuare la cel mai înalt nivel. Că va fi încă un an, că vor fi doi sau chiar mai mulți, asta doar Dumnezeu o va hotâri”, a concluzionat Bianca Florentina Ghelber.

34 de ani

a împlinit Bianca Florentina Ghelber pe 1 iunie

74,18 metri

este cea mai bună performanță a Biancăi, realizată la Olimpiada de la Tokyo, în 2021

20 de ani

a așteptat România un nou titlu european de seniori la atletism până la reușita din 2022, de la Munchen, a Biancăi

7 titluri mondiale și europene la aruncarea ciocanului

a cucerit în carieră Bianca Ghelber: patru de campioană a lumii la junioare (două la U18 în 2005 și 2006 și două la U20 în 2006 și 2008) și trei continentale (una la Senioare, în 2022, una la Tineret U23, în 2011 și una la junioare U20 în 2007)