– o dată cu suplimentarea numărului de funcționari în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, s-au redus și timpii de așteptare pentru candidați Șapte examinatori auto deservesc într-o zi de examen aproximativ 140 de candidați înscriși în lupta pentru obținerea unui permis de conducere. Suplimentarea numărului de examinatori se vede inclusiv în teren, la susținerea probei practice a examenului auto. Și numărul elevilor examinați în această perioadă a crescut de la 12 până la 20 de elevi pe examinator, în zilele aglomerate. Volumul de muncă este mare pentru că, în medie, unui elev i se acordă aproximativ 25 de minute pentru proba de traseu. Timpul de examinare se reduce considerabil dacă elevul greșește în mod repetat, acesta fiind declarat respins. Dacă a acumulat 21 de puncte de penalizare, candidatul este declarat respins, iar locul la volan este ocupat de următorul elev. Candidat în examen Pe Mihaela Ciuchi am surprins-o la volanul mașinii „Școală” exact în momentul în care se pregătea să plece pe traseu. „Este prima mea încercare și sper că și ultima! Mizez pe faptul că voi fi concentrată la traseu și nu voi greși!”, declară Mihaela Ciuchi. În dreapta ei, examinatorul își pregătea tableta care înregistrează proba audio/video și verifica documentele. Cei doi au schimbat câteva cuvinte pentru a spulbera emoțiile elevei și după o asigurare în detaliu, mașina a început să ruleze. În urma lor, instructorii auto au început să cârcotească. „Examinatorii sunt prea subiectivi! În loc să noteze pe ansamblu greșelile candidaților și să dea o notă finală ținând cont de îndemânare, de reflexe și de orientare în trafic, ei punctează fiecare greșeală în parte, iar în modul acesta este foarte ușor să-l pici pe elev”, declară Petrică Bordeianu, instructor auto Mai multe ghișee, mai mulți lucrători Reamintim că din 22 ianuarie 2018, la Serviciul Public Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule Bacău au fost suplimentate locurile disponibile pentru examinare – proba practică. În toate centrele de examinare (Bacău, Onești, Moinești) vor fi suplimentate 1.000 de locuri pentru persoanele aflate pe lista de așteptare, care doresc să dea mai repede traseul. De asemenea, prin ordin al prefectului județului Bacău, Maricica-Luminița Coșa, pe o perioadă de 6 luni, au fost detașați 6 lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor în vederea descongestionării aglomerației de la ghișee, cât și pentru reducerea perioadei de așteptare. Cererile depuse de solicitanți pentru cele 1.000 de locuri suplimentate vor fi soluționate în limita locurilor disponibile. Reamintim celor interesați că și anul acesta se continuă programul de lucru în ziua de sâmbătă pentru activitatea de examinare în vederea obținerii permisului de conducere. În rest, proba practică a examenului auto se ține pentru amatori în zilele de luni, marți și vineri, iar ziua de joi le este rezervată profesioniștilor. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.