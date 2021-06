Vineri, 11 iunie se dă startul celei de-a 16-a ediții a Campionatului European de fotbal. Deși amânat cu un an din cauza pandemiei, turneul final și-a păstrat denumirea de Euro 2020 și vine cu mai multe premiere. Cea mai importantă este faptul că propune 12 orașe gazdă din 12 țări diferite. Turneul va începe cu primul joc din faza grupelor, cel de vineri, 11 iunie, de la Roma, dintre Italia și Turcia și se va încheia o lună mai târziu, pe 11 iulie, la Londra, atunci când cele mai bune reprezentative continentale ale momentului își vor disputa finala. De notat că toate jocurile vor fi transmise de Pro TV și că din faza grupelor se vor califica primele două formații plus cele mai bune echipe clasate pe locul trei. Inutil să mai amintim că, deși Bucureștiul figurează printre gazdele evenimentului, naționala României nu s-a calificat la Euro.

Grupele Euro 2020

Grupa A (se joacă la Roma și Baku): Turcia, Italia, Elveția, Țara Galilor.

Grupa B (Sankt Petersburg și Copenhaga): Danemarca, Belgia, Rusia, Finlanda.

Grupa C (Amsterdam și București): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord.

Grupa D (Londa și Glasgow): Anglia, Croația, Scoția, Cehia.

Grupa E (Sevilla și Dublin): Spania, Polonia, Suedia, Slovacia.

Grupa F (Munchen și Budapesta): Ungaria, Franța, Germania, Portugalia.

Programul grupelor

Vineri, 11 iunie: Grupa A/ Italia- Turcia (ora 22.00, Roma). Sâmbătă, 12 iunie: Grupa A/ Țara Galilor- Elveția (16.00, Baku), Grupa B/ Danemarca- Finlanda (19.00, Copenhaga), Grupa B/ Belgia- Rusia (22.00, Sankt Petersburg). Duminică, 13 iunie: Grupa D/ Anglia- Croația (16.00, Londra), Grupa C/ Austria- Macedonia de Nord (19.00, București), Grupa C/ Olanda- Ucraina (22.00, Amsterdam). Luni, 14 iunie: Grupa D/ Scoția- Cehia (16.00, Glasgow). Grupa E/ Polonia- Slovacia (19.00, Sankt Petersburg), Grupa E/ Spania- Suedia (22.00, Sevilla). Marți, 15 iunie: Grupa F/ Ungaria-Portugalia (19.00, Budapesta), Grupa F/ Franța- Germania (22.00, Munchen). Miercuri, 16 iunie: Grupa B/ Finlanda- Rusia (16.00, Sankt Petersburg), Grupa A/ Turcia- Țara Galilor (19.00, Baku), Grupa A/ Italia- Elveția (22.00, Roma). Joi, 17 iunie: Grupa C/ Ucraina- Macedonia de Nord (16.00, București), Grupa B/ Danemarca- Belgia (19.00, Copenhaga), Grupa C/ Olanda –Austria (22.00, Amsterdam). Vineri, 18 iunie: Grupa E/ Suedia- Slovacia (16.00, Sankt Petersburg), Grupa D/ Croația- Cehia (19.00, Glasgow), Grupa D/ Anglia- Scoția (22.00, Londra). Sâmbătă, 19 iunie: Grupa F/ Ungaria- Franța (16.00, Budapesta), Grupa E/ Portugalia –Germania (19.00, Munchen), Grupa E/ Spania- Polinia (22.00, Sevilla). Duminică, 20 iunie: Grupa A/ Italia- Elveția (19.00, Roma), Grupa A/ Elveția- Turcia (19.00, Baku). Luni, 21 iunie: Grupa C/ Macedonia de Nord- Olanda (19.00, Amsterdam), Grupa C/ Ucraina- Austria (19.00, București), Grupa B/ Rusia- Danemarca (22.00, Copenhaga), Grupa B/ Finlanda –Belgia (22.00, Sankt Petersburg). Marți, 22 iunie: Grupa D/ Cehia- Anglia (22.00, Londra), Croația- Scoția (22.00, Glasgow). Miercuri, 23 iunie: Grupa E/ Slovacia- Spania (19.00, Sevilla), Grupa E/ Suedia- Polonia (19.00, Dublin), Grupa F/ Germania- Ungaria (22.00 Munchen), Grupa F/ Portugalia- Franța (22.00, Budapesta).

Programul optimilor de finală

Sâmbătă, 26 iunie, optime 1 2A-2B (18.00, Amsterdam), optime 2 1A-2C (21.00, Londra). Duminică, 27 iunie: optime 3 1C-3 D/E/F (18.00, Budapesta), optime 4 1B- 3 A/ D/F (21.00, Bilbao). Luni, 28 iunie: optime 5 2D- 2E (18.00, Copenhaga), optime 6 1F-3 A/B/C (21.00, București). Marți, 29 iunie: optime 7 1D-2F (18.00, Dublin), optime 8 1E-3A/B/C/D (21.00 Glasgow).

Programul sferturilor

Vineri, 2 iulie, sfert 1: câștigătoarea optimii 6- câștigătoarea optimii 5 (18.00, Sankt Petersburg). Sfert 2: câștigătoarea optimii 4- câștigătoarea optimii 2 (21.00, Munchen). Sâmbătă, 3 iulie, sfert 3: câștigătoarea optimii 1- câștigătoarea optimii 3 (18.00, Baku). Sfert 4: câștigătoarea optimii 8- câștigătoarea optimii 7 (21.00, Roma).

Programul semifinalelor

Marți, 6 iulie, semifinala 1: câștigătoarea sfertului 1- câștigătoarea sfertului 2 (21.00, Londra). Miercuri, 7 iulie, semifinala 2: câștigătoarea sfertului 3- câștigătoarea sfertului 4 (21.00, Londra).

Finala Euro 2020

Duminică, 11 iulie, câștigătoarea semifinalei 1- câștigătoarea semifinalei 2 (21.00, Londra).