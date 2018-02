Băcăuanii care treceau, cu ceva timp în urmă, prin centrul Bacăului nu aveau cum să nu observe niște indivizi agasanți care se prezentau a fi de la o firmă de casting din București. Aceștia acostau adolescentele naive ori adulți creduli, prezentându-le tot felul de oferte în cariere de modeling sau în showbizz. Indivizii erau tocmiți de o firmă bucureșteană, identificată ca fiind GCA Casting Promotion. „Abordau copii, vârstnici și le promiteau ședințe foto sau că le găsesc contracte de reprezentare și astfel vor câștiga mulți bani, pentru că anumite firme, chipurile, le va folosi imaginea în diferite spoturi publicitare ș.a.m.d. Am avut multe plângeri din partea unor băcăuani care au plătit bani grei în schimbul acestor ședinte foto, de la câteva sute de lei la câteva sute de euro”, a declarat Alin Năstasă, șeful Protecției Consumatorilor Bacău. Cariere de succes, doar în vis Din păcate, până să le fie dovedită escrocheria, indivizii au reușit să-i păcălească pe numeroși băcăuani cu sume importante de bani. „Am reușit să-i identificăm și, astfel, să le aplicăm mai multe sancțiuni cu amendă, pentru afectarea gravă a intereselor economice ale consumatorilor. În total, au fost amenzi de 100.000 de lei. De altfel, această firmă a fost și cea mai aspru sancționată de noi, anul trecut”, a mai spus Alin Năstasă. În aceste condiții, în care firma cu pricina a continuat să înșele oamenii pe stradă, Protecția Consumatorilor a fost nevoită să emită o decizie de încetare a activității operatorului economic. În plus, au fost făcute demersuri și pe lângă organele de cercetare penală, întrucât fapta depășise demult limita unei simple contravenții. Din păcate, deși firma bucureșteană nu mai desfășoară, oficial, activitate, încă mai pot fi întâlniți și în prezent astfel de escroci. Dacă înainte, aceștia puteau fi văzuți în centru, în zona magazinului ADAL, acum, ei pot fi zăriți în Pasajul Revoluției, evident, recurgând la aceleași metode de înșelare a credulilor. Se pare că afacerea este deținută de aceiași indivizi care derulau activitățile incriminate prin firma închisă de Protecția Consumatorilor. Prezența țeparilor castingului în continuare în oraș dovedește o cronicizare a problemei. Cum merge tărășenia? Situații similare au fost întâlnite în toată țara, în special în orașele mari. Escrocii acționează pe stradă, în mall-uri, în centre comerciale, unde chiar închiriază spații. Sunt angrenați tineri foarte bine instruiți care, prin cuvinte bine ticluite, reușesc să atragă ușor naivii în tărășenie. Mecanismul este simplu: la început, viitoarei vedete i se face pe loc o poză în schimbul a 100 de lei, pentru ca, mai târziu, să fie programată o întâlnire cu un presupus director de agenție de casting. Acesta îi confirmă naivului că a fost selectat dintre mai mulți candidați la succes și că va putea câștiga, garantat, cel puțin 2.000 de lei lunar. Problema e că aspirantul la o carieră strălucită va trebui să încheie un contract de reprezentare, evident, plătind…300 de euro. Și cum mai nimeni nu citește cu atenție contractul semnat, „vedeta” abia târziu își va da seama că a cumpărat…un banal album foto. Și la noi la redacție au ajuns sesizări ale cetățenilor care întăresc spusele autorităților. Iulian Hodorog este unul dintre bacăuanii care confirmă că este vorba de aceeași societate care se plimba prin fața magazinului ADAL, iar acum se perindă prin zona Pasajului Revoluției. „Mi-aș dori ca autoritățile să-i prindă pe cei vinovați, pentru ca alți cetățenii să nu cadă în plasa lor”, ne-a spus Iulian Hodorog. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.