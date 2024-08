“Eroii în halat alb” lovesc din nou: copil luat din familie după ce medicul a anunțat că mama nu-l lasă să se joace cu telefonul

Un caz cutremurător din București scoate la lumină vulnerabilitatea unor familii în fața autorităților. O mamă a trecut printr-o adevărată dramă după ce copilul ei de doar patru ani a fost luat în plasament de urgență de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Decizia a fost luată rapid, în urma unei sesizări venite din partea medicului de familie, însă mama susține că totul a fost doar o neînțelegere.

Un conflict banal, urmat de o despărțire dureroasă

Conform Ziare.com, incidentul a avut loc într-o zi aparent obișnuită, când mama copilului, se afla la cabinetul medicului de familie împreună cu fiul ei. Băiețelul a dorit să se joace pe telefonul mobil, dar mama i-a refuzat cererea, lucru care a dus la o mică criză de nervi din partea copilului. În contextul unei discuții cu medicul, mama a fost sfătuită să nu îi dea telefonul copilului, ceea ce a provocat o scenă de plâns, firească pentru un copil de patru ani.

„Așteptam la programare și copilul meu voia să se joace cu telefonul, eu nu am vrut să plângă pe motiv că vrea telefonul, și ea mi-a zis „nu-i da telefonul, închide-l”. Și am închis telefonul, și normal că acest copil a plâns că voia să se joace. A fost o situație în care copilul era deja plictisit. Copilul nu este agresiv, are 4 ani”, a povestit mama copilului, citată de Digi24.ro.

Decizia DGASPC: prea rapidă și drastică?

Medicul de familie a raportat la DGASPC că mama ar suferi de “episoade depresive” și că ar avea nevoie de consiliere psihologică, adăugând că micuțul s-ar fi supărat excesiv atunci când nu i s-a permis să se joace pe telefon. Cu toate acestea, reacția autorităților a fost una surprinzător de rapidă și drastică. După o evaluare sumară, au decis să ia copilul în plasament de urgență, despărțindu-l de mamă în aceeași zi.

Chiar și medicul de familie, care a inițiat sesizarea, a rămas șocat de promptitudinea cu care DGASPC a acționat. Acesta a explicat că scopul său nu a fost niciodată de a despărți copilul de mamă, ci de a atrage atenția asupra nevoii de sprijin psihologic pentru aceasta.

„A fost alta ideea, chiar le-am scris. Dacă e ceva, să retrag sesizarea, eu retrag, dar dați-i copilul înapoi, pentru că ea nu a fost o mamă rea… Dar nici să-l ia așa, dintr-o dată. Puteau să îl integreze, să ducă copilul la o grădiniță. A fost cel mai ușor să ia copilul, să o debarasăm, o declarăm nebună și aia e”, a declarat medicul de familie.

Izolarea de familie și lipsa transparenței

Drama nu s-a oprit aici. După ce copilul a fost luat în plasament, nici măcar bunicul sau mătușa micuțului nu au avut voie să-l vadă în primele zile, ceea ce a adâncit și mai mult suferința familiei. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre starea copilului, însă au declarat că lucrează la o soluție pentru reintegrarea lui în familia extinsă.

DGASPC Sector 6 a transmis următorul comunicat: „Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. Pe baza acestui considerent, ne aflăm în imposibilitatea de a vă oferi informații din dosarul copilului. Starea de sănătate precară a mamei a impus adoptarea măsurii de plasament în regim de urgență. În prezent, instituția noastră face demersuri pentru reintegrarea copilului în familia extinsă.”

Această situație ridică semne de întrebare cu privire la modul în care autoritățile tratează astfel de cazuri, mai ales atunci când sunt implicate sesizări privind sănătatea mentală a părinților. Deși protecția copilului este esențială, graba cu care DGASPC a intervenit în această situație a creat o despărțire bruscă și dureroasă, lăsând o mamă în suferință și o familie întreagă în așteptarea unei soluții corecte și echitabile.