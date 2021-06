Luna mai a fost o lună plină de activități internaționale la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”. Două proiecte Erasmus+ ale colegiului, aprobate in 2019 și întrerupte datorită epidemiei de coronavirus, anume „2BSafe” 2019-1-RO01-KA229-063113_1 și „Campus Stellae for Europe” 2019-1-ES01-KA229-064905_3 au continuat cu mobilități online, în perioadele 11-12 mai, respectiv 25-27 mai.

Începute încă din 2019, proiectele Erasmus+ „2BSafe” și „Campus Stellae for Europe” continuă în varianta online, reprezentând ceea ce ar fi trebuit să fie o vizită frumoasă în Madrid și una în Lubliana, Slovenia. Situația actuală ne pune în dificultate, însă nu ne împiedică să ne revedem, să învățăm lucruri noi, de la mâncare și ceai, până la cum să comandăm o înghețată în centrul Ljubljanei. La întâlniri au participat din România 15 elevi și 9 profesori implicați în proiecte.

Un program bine structurat a fost conceput pentru a ne menține activi și a ne trezi curiozitatea de a învăța din ce în ce mai multe lucruri despre țările partenere: Luxemburg, Finlanda, Macedonia și Spania, la primul proiect și Slovenia, Spania și Portugalia la cel de-al doilea.S-au realizat activitățile specifice fiecărui proiect, cum ar fi reguli de comportament online pentru a fi în siguranță sau cum să creăm un profil pe rețele sociale, cum să pregătim activități de hiking sau să trăim o viață sănătoasă.

Peste 100 de elevi și profesori din țările partenere și-au dat întâlnire pe Google Meet și pe platforma Zoom pentru video conferințe între reprezentanți din țările partenere. Evenimentul online din primul proiect a fost găzduit de Spania, iar al doilea a fost găzduit de Slovenia, ca o continuare a primei întâlniri ce a avut loc în Bacău, în toamna anului 2019.

Pentru proiectul „Campus Stellae for Europe”, sesiunea a început cu prezentarea felului în care pandemia a afectat sistemul de învățământ din fiecare stat și a modului în care elevii și profesorii s-au adaptat acestor schimbări. Activitatea a constat în mai multe workshopuri și prezentări care au avut ca scop cunoașterea unor noțiuni de limbă și a unor elemente cheie din istoria, cultura și gastronomia slovenă, în cadrul departamentului „Cultură și Artă”. În ceea ce privește departamentul „Viață sănătoasă”, participanții au învățat cum să împacheteze eficient rucsacul pentru o drumeție de mai multe zile, au fost încurajați să adopte un stil de viață activ și să-și monitorizeze progresul pe Strava, o aplicație care conectează sportivi din întreaga lume, pregătindu-se astfel pentru pelerinajul Santiago de Compostella, care va avea loc în Spania. În ciuda situației actuale, care nu a permis deplasarea fizică în Lubliana, participanții au profitat la maxim de această oportunitate pentru a învăța lucruri noi despre diferite culturi și pentru a lega prietenii. Activitățile au continuat și pe platforma eTwinning, unde elevii au raspuns provocărilor lansate de organizatori, verificându-și cunoștințele acumulate în urma întâlnirilor online. Ultima zi a fost marcată de o petrecere cu ceai, la care fiecare țară a fost invitată să prezinte plante medicinale tradiționale folosite la prepararea ceaiului. La final, echipe mixte au compus imnul proiectului, un cântecel vesel care amintește de punctele comune și valorile europene. Proiectul promoveaza conceptul de indentitate europeană comună: deși despărțite de mii de kilometri, țările privesc spre același cer înstelat.

Fiecare zi a adus câte o noutate, învățându-ne lucuri de care nu aș fi crezut ca aveam nevoie, cum ar fi: împachetarea unui rucsac de excursie, exerciții eficiente de stretching. Implicarea fiecărei școli participante a fost admirabilă, toți, de la elevi, la profesori, dând dovadă de organizare și eficacitate, chiar și în mediul online. Cu siguranță activitățile ar fi fost mult mai interactive dacă prezența era fizică, însă, fără doar și poate, s-a făcut tot ce s-a putut pentru o întâlnire memorabilă.

Am învățat, am comunicat, am râs și cel mai important, am legat prietenii. O experiență unică în viața unui licean.

Cum au trăit această experiență elevii de la „Vrănceanu”?

„O activitatea foarte interesantă din care am învățat multe despre celelalte țări și obiceiuri, deși sunt sigură că ar fi avut un impact mult mai mare în real life.” Maria Bibire

„Activitatea mi s-a părut extrem de bine organizată, m-a încântat faptul că am putut interacționa cu ceilalți participanți și să vorbim despre tot felul de lucruri. Sunt foarte încântată de toate prezentările de până acum și abia aștept să putem pleca fizic în aceste deplasări.” Alexandra Nanu

„Deși online, proiectul Campus Stellae for Europe este în continuare una din cele mai frumoase proiecte la care am avut onoarea de a participa. Mobilitatea la Slovenia online a fost o experiență de neuitat în care am reușit să îmi fac prieteni din alte țări, în care am învățat despre Ljubljana. Aștept cu nerăbdare următoarele activități din acest proiect!” Diana Benchea

„Mă bucur că am putut lua parte la această activitate online în cadrul proiectului Erasmus, semn că lucrurile încep să revină la normal. Am avut ocazia să învăț multe despre istoria și cultura țărilor participante ,integrate foarte bine sub forma unor jocuri interactive și diverse filmulețe.” Miruna Hauca

„Chiar dacă circumstanțele ne-au împiedicat să ne întâlnim fizic, mi-a făcut mare plăcere să fac parte din acest proiect. Activitățile au fost bine structurate, interesante și am reușit să ne cunoaștem, să comunicăm și chiar să legăm prietenii. Nu doar că am învățat lucruri captivante despre țările implicate și cultura lor, dar am și cunoscut oameni noi pe care nu aș fi avut ocazia să-i cunosc altfel. Sper să reușim să ne vedem și în viața reală și să vizitez locurile minunate pe care le-am văzut virtual.” Ioana Schifirneț

„Activitatea aceasta a reprezentat un moment unic și de neuitat, având în vedere contextul actual în ceea ce privește virusul Corona. Am fost plăcut surprinsă de organizarea impecabilă, iar micile imperfecțiuni cauzate de mediul online nu au făcut decât să contribuie la atmosfera relaxată care a permis o comunicare eficientă și o apropiere între toți membrii, atât elevi cât și profesori. Am cunoscut oameni noi cu viziuni diferite, am învățat despre diverse culturi și am aflat cuvinte și saluturi în alte limbi. Aștept cu nerăbdare următoarea întâlnire, care mi-aș dori pe cât se poate să aibă loc fizic.” Anastasia Gafenco

Andreea Pașcalău și Carina Ivu

C.N.Gheorghe Vrănceanu