* Vine Dionisie oarecum contrariat:

– Bă, tu ai idee de ce le place atâta românilor să stea la cozi?

– Nu, bre. Da’ ce-ai mai pățit?

– Am fost la o farmacie. Una mică, pe colț, că mi-era lene să merg mai încolo. Înăuntru, o singură persoană se tot codea ce să ia, să nu ia. S-au târguit câteva minute până a plătit și a plecat. Dau să comand când aud o voce de afară: “Da’ nu stați la rând?”. Îi zic că tocmai stătusem la coadă. Ăla, care n-a putut spune cât am așteptat înăuntru că și el așteaptă, nu și nu; că ei așteptau afară, că acolo se stă la rând, că, ce?!, el e mai prost?! Îi zic că el nu poate fi altfel decât cum se simte și am plecat. La 50 de metri mai încolo erau două farmacii, goale, fără clienți. Mi-am luat ce am avut nevoie și, la întoarcere, îi văd pe ăia că stau tot afară, așteptând să între și să comande.

– Și nu le-ai zis că mai încolo sunt farmacii goale?

– Da’ cine-s eu să le stric plăcerea de a sta la coadă?!

*Dionisie zice: “Bă, dacă vrei să știi părerea mea, la câte prostii debitează ăștia, epidemia asta e una de nebunie, nu de altceva”…

*Dionisie, ajuns la o oarecare concluzie: «Bă, oaie, o să cer cetățenia moldovenească. M-am săturat să spună toți despre mine că-s “românul ăla prost care pune tot timpul botu’ la vrajelile Guwernerului”».

*Dionisie aude dar înțelege ce vrea.

– Adică, bă, va trebui să le cumpărăm măștile băieților șmecheri până la loc comanda?

– Cam da…

– Bine frate, n-am nimica împotriva. Da’ dacă eu îmi fac masca dintr-un material de ultima generație, așa de fin încât proștii nu pot să-l vadă, ar fi vreo problemă?…

*Zice Dionisie:

– Ba, știi cum bagi în ceață un antivaxer?

– Cum?

– Îl întrebi dacă s-ar vaccina în cazul în care s-ar descoperi un vaccin împotriva prostiei !

*Dionisie nu mai are nici o rezervă: “Bre, ăștia își bat joc și de sfânta dictatură militară…”

* Vede Dionisie la TV ca se dă ordin să învețe copiii online: “Adică, băieții care se oripilau de buda din fundu’ curții cred că romanul are acasă wifi și laptopuri fără număr pentru teleșcoală?!”