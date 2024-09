Egali pe apă și pe munte. Niciun obstacol nu-i poate opri să se bucure

Opt tinere ridică în aer, fericite, padelele cu care vâslesc pe canalele cu stuf încă verde ale deltei Bacăului. Bucuria lor vine nu doar din faptul că au învățat să stăpânească un caiac, ci și pentru că au reușit să depășească încă un obstacol.

Cele opt tinere au dizabilități care le împiedică să meargă. Dar în această zi, încă plină de soare, de final de septembrie, au lăsat pe mal scaunul cu rotile pentru a se avânta, cu curaj și bucurie, pe apă. În caiace colorate într-un amestec de culori ce sugerează speranța și frumusețea naturii.

Acțiunea a fost organizată de Asociația Door2Outdoor, în cadrul proiectului „Egal pe apă și pe munte”, care își propune să faciliteze accesul la sporturi nautice, drumeții montane, cursuri de prim-ajutor și îngrijire personală pentru persoanele cu dizabilități din județul Bacău și împrejurimi.

În total, 500 de adulți și copii beneficiază de activitățile organizate de asociație în cadrul acestui program.

Proiectul „Egal pe apă și pe munte” este unul dintre câștigătorii competiției „Susține un ONG”, desfășurat de Fundația Orange.

Jurnaliștii Deșteptarea au mers în delta Bacăului, la acțiunea organizată pe 24 septembrie de Asociația Door2Outdoor, și au discutat cu Dan Gârleanu, membru fondator al organizației, despre cum a apărut acest proiect, câți oameni au fost sprijiniți până acum și ce urmează.

Deșteptarea: La ce activități participăm astăzi?

Dan Gârleanu: Scopul proiectului realizat de asociația noastră este de a scoate persoanele cu dizabilități în natură și de a face mișcare.

Sportul care le aduce pe acestea cel mai aproape de ceea ce pot face oamenii fără dizabilități este caiacul, pentru că toți sunt astfel egali în abilități. De aceea se și numește proiectul „Egali pe apă”. Practic, aici toți am fi egali.

Care este povestea acestui proiect?

Povestea a început în 2015, când i-am cunoscut pe Marian și Ramona, la un proiect foarte mare în Italia în care persoanele cu dizabilități concurau cu persoane fără dizabilități și formau echipe.

Am învățat foarte mult despre cum se pot practica sporturile de către persoanele cu dizabilități, astfel încât să fie competitive și fiecare să se regăsească.

Sunt peste 14 sporturi în care lucrurile se desfășoară foarte bine astfel. Noi am ales caiacul pentru că, tot în 2015, cu Marian și cu Ramona (ambii cu dizabilități), am luat niște caiace de la prietenii noștri de la Centrul Regional de Ecologie (CRE) și am ieșit pe lacul de la Bicaz.

Ne-am imaginat atunci cât de frumos ar fi să avem și noi, la Bacău, posibilitatea să practicăm caiac, să avem caiacele noastre și să ieșim când vrem noi. Ni se părea un vis.

Care au fost următorii pași?

În 2021, am aflat de finanțarea oferită de Fundația Orange, prin proiectul „Susține un ONG”. Am aplicat și am câștigat. Iar din banii primiți de la fundație am achiziționat 6 caiace, 4 de dublu și 2 de simplu. Sunt caiace speciale pentru astfel de activități, caiace sit-in.

Considerăm că sunt cele mai bune pentru menținerea echilibrului, iar experiența noastră dovedește asta. Chiar persoanele cu dizabilități care le-au folosit ne-au spus că sunt cele mai bune.

Le punem gratuit la dispoziție atât persoanelor cu dizabilități, cât și aparținătorilor.

Practic, atunci a început proiectul „Egali pe apă”?

Da. Apoi, în 2024, am aplicat din nou la Fundația Orange și am câștigat un nou proiect, prin care am achiziționat o remorcă, pentru că nu puteam face transportul caiacelor. Ne bazam pe prietenii noștri de la CRE, care ne ajutau când puteau.

Tot prin Fundația Orange, am reușit să facem cursuri de salvamar, pentru a ne pregăti din toate punctele de vedere.

Eu și doi colegi am urmat cursurile, pentru a crește nivelul de siguranță, deși, din punctul meu de vedere, este mult mai ușor să ai probleme în trafic decât în caiac.

Am reușit să achiziționăm și o plută specială de salvare, pe care am primit-o ca recomandare în urma cursurilor. De asemenea, am achiziționat veste de salvare, unde eram deficitari.

Am făcut multe alte lucruri, inclusiv prima bancă de transfer din țară, pentru a facilita transferul din caiac în scaunul rulant. Deși nu a ieșit exact cum ne-am dorit, își face treaba.

Deoarece ne cunoaștem de ani de zile și am format o comunitate, oamenii se simt confortabil și acceptă să îi ajutăm noi să se transfere în caiac.

Ce trebuie făcut în acest sens pentru a ușura aceste proceduri?

Suntem în 2024, membri ai Uniunii Europene… Ce ne dorim noi este să realizăm un ponton adaptat, la Bacău. Cred că suntem aproape de această realizare, suntem în discuții cu Primăria Bacău din 2021, iar speranța noastră este ca acest an să ne găsească cu un ponton adaptat, care să fie unic în România.

Celelalte pontoane din țară nu permit transferul individual. Atunci când transferi pe cineva ca pe un sac de cartofi, îi afectezi stima de sine și încrederea.

Știu că ați avut și alte realizări cu persoanele în scaun rulant.

Da. Anul acesta am reușit să ajungem la Babele și la Sfinx, în Bucegi. A fost o muncă foarte grea, în special pentru voluntari. Am implicat mulți voluntari, inclusiv copii, ceea ce este foarte bine.

În anii trecuți, am reușit să facem și ascensiuni în Rarău, acțiuni în care persoanele în scaun rulant s-au simțit extraordinar, pentru că au realizat lucruri pe care le credeau imposibile.

Cum ați descoperit acest loc minunat, așa-numita Deltă a Bacăului?

Prin prietenii noștri de la CRE. Sunt prieten cu ei de vreo 20 de ani. Este un loc minunat, pe care l-am arătat multor oameni din țară, care au spus că suntem binecuvântați cu un asemenea loc.

Este accesibil tuturor, dar supus unui regim de protecție. Din păcate, unele regulamente nu sunt respectate pe deplin, iar unii vizitatori fac mizerie…

Ideea este că nu trebuie să ascundem aceste locuri de oameni. Nu așa le salvăm, ci prin educație.

Revenind la activitățile dumneavoastră, câți oameni participă și de când?

Vin din 2021 și a fost greu să-i aducem aici. Cea mai mare problemă nu este să înveți o persoană cu dizabilități să practice caiacul, ci să convingi aparținătorii să o lase să participe.

Nu avem un număr fix. Avem proiecte și cu DGASPC, iar uneori vin 30-40 de persoane de la ei. Sunt alți 30-40 de oameni care vin constant, inclusiv din Vaslui, Iași. Acum avem o doamnă venită tocmai din Hunedoara.

Infrastructura cu ponton adaptat ar ajuta mult ca Bacăul să devină un centru important pentru practicarea caiacului.

Pontonul ar trebui să fie la Insula de Agrement, nu în Delta Bacăului?

Da, la Insulă. Vorbim și de persoane care vin pentru recuperare după accidentări, pentru că poți practica acest sport fără să-ți periclitezi sănătatea.

Presupun că există mult mai multe persoane cu astfel de probleme în Bacău.

O statistică din 2020 a DGASPC spune că în județul Bacău sunt peste 20.000 de persoane cu dizabilități. Noi lucrăm nu doar cu persoane cu dizabilități motrice, ci și cu persoane cu deficiențe de vedere, sindrom Down, diverse forme de autism și altele.

Cum pot ajunge acești oameni la voi?

Acesta este cel mai mare proiect pe care l-aș susține. Nu avem încă toate instrumentele necesare pentru a influența aparținătorii să înțeleagă că protejarea excesivă nu este mereu benefică.

Cei care vor să vă ajute, cum pot face asta?

Noi am susținut activitatea din fonduri proprii, pentru că în cadrul asociației desfășurăm acțiuni care ne aduc și venituri, respectiv tabere pentru copii și adulți, drumeții montane. Din acești bani, susținem proiectul cu caiace.

Binențeles atât cât ne permite bugetul. Singurele finanțări pe care noi le-am avut au fost cele de la Fundația Orange.

130.000 de euro de la Fundația Orange pentru programul „Susține un ONG” 2024

Programul „Susține un ONG” este un fond care oferă finanțare pentru proiecte de filantropie propuse de angajații Orange și dezvoltate alături de o organizație non-profit, pentru ca aceștia să învețe să coordoneze un proiect, să învețe să caute resurse alternative de finanțare pentru proiectele în care cred, să învețe să comunice un proiect, să dezvolte capacitatea de identificare de soluții la probleme sociale elementare și să crească gradul de satisfacție personală.

