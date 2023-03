Economia județului Bacău, a 15-a din țară, în privința contribuției la PIB

Ponderea economiei județene în Produsul Intern Brut național este de 1,9%. În plus, 2,4 % din populația ocupată a țării este la noi. Veniturile angajaților din județ au fost de peste 86% din media națională.

Potrivit unui raport publicat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Secretariatului General al Guvernului, Bacăul se află pe locul 15 în ceea ce privește contribuția la Produsul Intern Brut al României. De reținut că PIB-ul indică puterea unei economii prin afișarea valorii de piață a bunurilor și a serviciilor produse, într-un an, în toate ramurile economiei. În 2022, PIB-ul României a fost de peste 1.27 de miliarde de lei, în creștere cu 4,9% față de anul precedent.

Fiecare dintre economiile din 28 de județe, sub 2% din PIB

Potrivit CNSP, ponderea economiei județene în Produsul Intern Brut național este de 1,9%, în vreme ce economiile a 14 județe se situează, fiecare, la peste 2 %. Lider în acest clasament este Bucureștiul, cu o contribuție a economiei sale de 24,7 % în Produsul Intern Brut al țării. Însă, Clujul este singurul județ al cărui produs intern brut are o pondere de peste 5% în economia națională. Înaintea județului Bacău, se mai clasează Timiș – 4,6%, Constanța – 3,8%, Brașov – 3,5%, Iași – 3,4% și Prahova 3,4%, toate cu procente ce depășesc 3%, dar și Argeș, Dolj, Bihor, Sibiu, Mureș și Arad, fiecare cu peste 2%. Interesant este că 28 de județe din România (inclusiv Bacăul) au economii care reprezintă, fiecare, sub 2% din PIB-ul național, iar opt județe au un PIB de sub 1% din PIB-ul României.

Anomalii: economii mici cu PIB mare pe cap de locuitor

Ciudat este că, raportat la populația din fiecare județ, PIB-ul pe cap de locuitor (barometru care indică nivelul de trai) este mai ridicat chiar și în județe cu economii relativ mici, cum ar fi, de exemplu, județul Tulcea care, deși are o contribuție de doar 0,8% la economia României (ocupând locul 39), indicatorul PIB pe cap de locuitor este de 85,4% din media națională (locul 13). Un alt exemplu este și Sibiul, situat pe locul 7, sub aspectul PIB-ului pe cap de locuitor, dar pe 12 în ceea ce privește ponderea economiei locale în economia națională. Doar județul Vaslui are un PIB pe cap de locuitor de sub 50% din media națională.

Bacăul, pe locul 16 pe piața muncii

Și analiza pieței muncii din toate județele indică diferențe majore. Bacăul, de pildă, ocupă locul 16, între județele țării. Mai exact, 2,4 % din populația ocupată a țării este la noi. În plus, veniturile angajaților din județ au fost de peste 86% din media națională. După București (cu 16,2% din populația țării), cei mai mulți angajați, erau în Cluj și în Timiș, fiecare cu câte 4,6% din totalul salariaților din toată țara. Interesant este că județul Constanța apare pe locul 4 pe țară, în privința populației ocupate și a numărul mediu de salariați, în schimb veniturile acestora au fost de doar 89% din media națională.