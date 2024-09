Echipele băcăuane, trei victorii din patru

În Seria 1, CSM Bacău s-a impus cu 2-0 în fața Bucovinei Rădăuți, în timp ce FC Bacău a remizat la Fălticeni, 0-0. În Seria 2, Viitorul Onești este lideră, cu maximum de puncte, după ce a trecut cu 1-0 și de CSM Adjud, iar Aerostar a spart gheața, câștigând cu 4-1 la Brăila

Dacă etapa inaugurală a campionatului a consemnat un procentaj de 50 la sută în ceea ce privește punctele acumulate de cele patru divizionare C băcăuane, runda a doua, derulată sâmbătă, a înregistrat un indice superior. De data aceasta, echipele băcăuane au obținut trei victorii din patru, excepția numindu-se FC Bacău, care, deși a dominat copios la Fălticeni, nu a reușit decât o remiză albă.

În formula L. Anton- Bordea, Cimbru, I., Chirilă, Coajă- R. Albu, C. Popescu, Buțechi, Cârstean- Aftanache, A. Pavel (au mai intrat Luncașu și Oasenegre), „alb-roșii” pregătiți de Costel Enache au trebuit să accepte în final rezultatul de 0-0, ce-i plasează în postura de vice-lideri ai Seriei 1. FC Bacău poate urca în fruntea clasamentului dacă se va impune vinerea viitoare, la Ruși Ciutea, în compănia actualei lidere, Gloria Ultra.

Concitadina și colega de seria a „alb-roșiilor”, CSM Bacău și-a revenit rapid după dușul rece de la Miroslava (unde capotase cu 0-4), adjudecându-și primul joc de acasă al sezonului cu 2-0 în fața Bucovinei Rădăuți. „CSMeii” au avut câștig de cauză grație golurilor marcate de stranierii Adobunu și Amaechi, câte unul pe repriză. La partida de pe „Letea”, antrenorii CSM Bacău, Andrei Întuneric și Claudiu Filip au mizat pe un „11” de start alcătuit din Frumuzache- Șt. Pavel, Popovici, Adobunu, Stroie- Adăscăliței, Banu- Gherasim, Amaechi, Colade- Neewalay, pe parcurs mai jucând Popa, Moroșanu, Lupu, Fodor și Șchiopu.

În fine, în Seria 2, Viitorul Onești a urcat pe prima poziție a clasamentului grație celor două victorii obținute împotriva singurelor echipe fără punct luat până acum. Concret, la o săptămână după ce trecuse acasă cu 2-1 de Dacia Unirea Brăila, oneștenii pregătiți de Ovidiu Dănănae au câștigat, de asemenea pe teren propriu, cu 1-0 în fața Adjudului. Utilizând garnitura de start alcătuită din Gros, Ianău, Fudulache, R. Lazăr, R. Marcu, Toader, Maftei, Romanescu, B. Neculai, Bortoș și Băciuț, „alb-verzii” s-au impus grație reușitei semnate de Bogdan Neculai.

Last but not least, Aerostar a spart gheața la cea de-a doua deplasare consecutivă a sezonului, surclasând-o cu 4-1 pe Dacia Unirea, la Brăila. Conduși de pe margine de Andrei Vatră, „aviatorii” și-au sufocat adversara, permițându-și inclusiv luxul de a rata un penalty prin Prențu în minutul 9 și de a evolua pe final în zece jucători ca urmare a eliminării lui Matei. Nicolas Constantinescu a deschis scorul în min, 20, gazdele au egalat, după care Aerostar s-a dezlănțuit, euro-golul lui Telcean din min. 53, reușita lui Catău din min. 60 și o nouă realizare a „vârfului” Constantinescu, de data aceasta în cel de-al treilea minut al prelungirilor aducând echipei băcăuane primele trei puncte din actualul campionat.

Formula câștigătoare a Aerostarului lui Andrei Vatră: Ov. Mocanu- T. Antohi, M. Prențu, Benchea, Bălășel (min. 78 Acatrinei)- Telcean (min. 89 Juncu), Matei, Aeroaei, Cătău- Padovei (min. 88 Paveliuc), N. Constantinescu.

Seria 1

Rezultatele etapei a doua : Gloria Ultra- Șoimii Gura Humorului 6-1, CSM Bacău- Bucovina Rădăuți 2-0, CSM Vaslui- Știința Miroslava 3-2, ACS USV Iași- Ceahlăul Piatra Neamț 2 0-0, Șomuz Fălticeni- FC Bacău 0-0.

Clasament : 1) Gloria Ultra 4p. (golaveraj 6-1), 2) FC Bacău 4p. (3-1), 3) Ceahlăul 2 4p. (2-1), 4) Știința Miroslava 3p. (6-3), 5) CSM Vaslui 3p. (3-30; 6) Bucovina Rădăuți 3p. (2-2), 7) CSM Bacău 3p. (2-4), 8) Șomuz Fălticeni 2p., 9) ACS USV Iași 1p., 10) Șoimii Gura Humorului 0p.

Programul etapei a treia/ vineri, 13 septembrie, ora 17.00 : FC Bacău- Gloria Ultra. Sâmbătă, 14 septembrie, ora 17.00: Ceahlăul Piatra Neamț 2- Șomuz Fălticeni, Știința Miroslava- ACS USV Iași, Bucovina Rădăuți- CSM Vaslui, Șoimii Gura Humorului- FC Bacău.

Seria 2

Rezultatele etapei a doua : Dacia Unirea Brăila- Aerostar Bacău 1-4, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- CSM Râmnicu-Sărat 1-0, Sporting Liești- KSE Târgu-Secuiesc 0-3, Voința Limpeziș- Unirea Braniștea 0-1, Viitorul Onești- CSM Adjud 1946 1-0.

Clasament : 1) Viitorul Onești 6p. (golaveraj 3-1), 2) Sepsi 2 6p. (2-0), 3) Unirea Braniștea 4p., 4) Aerostar 3p. (5-3), 5) KSE Târgu-Secuiesc 3p. (3-1), 6) CSM Râmnicu-Sărat 3p. (2-2), 7) Voința Limpeziș 3p. (1-1), 8) Sporting Liești 1p., 9) CSM Adjud 1946 0p. (0-2), 10) Dacia Unirea Brăila 0p. (2-6).

Programul etapei a treia/ vineri, 13 septembrie, ora 17.00 : Aerostar Bacău- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2. Sâmbătă, 14 septembrie, ora 17.00 : CSM Adjud 1946- Dacia Unirea Brăila, Unirea Braniștea- Viitorul Onești, KSE Târgu-Secuiesc- Voința Limpeziș, CSM Râmnicu-Sărat- Sporting Liești.