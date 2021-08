Primarul Stanciu Viziteu a promis Biancăi Ghelber că performanța acesteia de la Tokyo va fi premiată de municipalitate. Totodată, rezultatul obtinut de atleta SCM Bacău la Jocurile Olimpice a repus pe tapet becesitatea creerii unui teren de aruncări la un nivel competitiv

Cu un Personal Best de 74.18 metri, atleta SCM Bacău Bianca Ghelber s-a poziționat pe locul 6 în finala probei de aruncare a ciocanului la Olimpiada de la Tokyo. Este cel mai bun rezultat băcăuan la ultimele patru ediții ale Jocurilor Olimpice. Prin urmare, o performanță care merită premiată de municipalitatea băcăuană. Cu atât mai mult cu cât există și cadrul legal, oferit de HCL 147/2008, ce i-ar putea aduce atletei de 31 de ani o recompensă de până la 15.000 euro. De altfel, ieri, Bianca Ghelber și antrenoarea sa, Mihaela Melinte au fost invitate de primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu care a ținut să le felicite pentru parcursul de la Tokyo. Primarul a vorbit și despre o posibilă premiere, precizând că aceasta se va face „în funcție de posibilitățile bugetare”.

„Îi mulțumim domnului primar și sperăm ca promisiunile să se concretizeze”, a declarat Bianca Ghelber. „Important este să fim sprijiniți deoarece fără sprijin ne este foarte greu să facem performanță. Ceea ce facem, facem pentru Bacău”, a spus și antrenoarea Biancăi, Mihaela Melinte. „Săptămâna aceasta, Sport Club Municipal Bacău va face o solicitare scrisă către municipalitate pentru ca reușita Biancăi Ghelber la Tokyo să fie recompensată din punct de vedere financiar. Din 2004, de la Monica Roșu, noi nu am mai avut un rezultat așa bun la Jocurile Olimpice. Avem încredere că factorii decidenți, în speță Consiliul Local vor răsplăti rezultatul obținut de Bianca Ghelber și Mihaela Melinte, un rezultat mare și pe deplin meritat având în vedere munca depusă. Ar fi aberant ca tocmai o astfel de performanță sa nu fie răsplătită”, a precizat directorul SCM Bacău, Ion Șarban. Totodată, s-a discutat și despre necesitatea unui teren de aruncări adecvat.

Asta în condițiile în care secția de aruncări a SCM Bacău are la dispoziție un sector improvizat în spatele terenurilor de tenis. „Vă imaginați cum se antrenează poloneza Wlodarczyk și vedeți în ce condiții suntem nevoiți să ne antrenam noi. Și cu toate acestea, am reușit să facem performanță”, a punctat antrenoarea Mihaela Melinte, care a adăugat: „Dar de ce să nu facem performanțe și mai mari? De ce să nu cânte și nouă imnul? Am speranța că factorii locali vor reuși să amenajeze, eventual chiar pe stadionul Municipal, un teren de aruncări propice marii performanțe”. Același discurs și din partea Biancăi Ghelber: „Este esențial să ne putem antrena aici, în Bacău, în condiții cât mai bune. Mai ales că eu vreau ca la Olimpiada de la Paris, din 2024, să obțin un rezultat și mai bun decât cel reușit la Tokyo”.

Concluzia a aparținut directorului SCM Bacău, Ion Șarban: „Dorința noastra este ca stadionul Municipal să reintre în circuitul funcțional, astfel încât această arenă să devină un templu al atletismului băcăuan. Lucrul acesta se poate face cu costuri relativ mici dacă amenajările se vor face pe module. Mai întâi un teren de aruncări, apoi o pistă de alergări, totul în funcție de banii disponibili la momentul respectiv, astfel încât, a la longue, stadionul să deservească sportivii de performanță, dar și să satisfacă dorința cetățenilor de a face sport, de a alerga”. Este vremea ca vorbele să nu mai zboare în vânt, precum ciocanul Biancăi Ghelber. E vremea premierilor. Și a unor condiții de pregătire decente. Cerem prea mult cumva?