Platoul din fața casei de Cultură din Bacău a fost, sâmbătă, 17 aprilie, plin ochi de modele retro ale unor cunoscute, dar și invidiate mărci de autoturisme și automobile, expuse în ediția din acest an a Retroparadei primăverii 2021, organizată de Filiala Bacău-Neamț a Retromobil Clubului Român (RCR). În condițiile impuse de pandemie, ediția din 2020 a fost anulată în Bacău, dar ediția din 2021 a fost singulară în zona Moldova.

„Anul trecut am organizat o retroparadă doar la Piatra Neamț – ne-a spus Neculai Marin, președintele Filialei Bacău-Neamț a RCR. În această primăvară, în Bacău, au fost expuse circa 60 de vehicule istorice, ale unor membri din filialele Bacău, Neamț, Vrancea, Iași și Suceava. Dacă la edițiile precedente abia adunam 10-12 mașini, acum s-a ajuns la număr de cinci ori mai mare. Pasiunea și dorința de colecționarilor se vede că este din ce în ce mai mare, dar și dorința oamenilor de a ieși în public este, desigur, mai mare”. Astfel, și vizitatorii retroparadei au fost foarte mulți.

Veterana Fiat Simca Balilla

Cea mai veche mașină expusă a fost și în acest an mașina Fiat Simca Balilla din 1937, bine toaletată de proprietarul ei, elvețianul Felix Peter, naturalizat în comuna Măgura. „Am adus mașina din Avignon (Franța) – ne-a spus Felix. A fost o ruină și am avut mult de lucru la ea. Dar sunt îndrăgostit de astfel de bijuterii. Aici, în România, am adus-o în anul 2006. Eu am găsit-o, la cei de la care am preluat-o, într-un grajd, abandonată. Era ruginită toată. Dar, mi-a plăcut și am luat-o”.

Celelalte mașini expuse erau mai noi și recondiționate profesional, între care și camioane, dar și o motocicletă rusească din 1962.

Între exemplarele expuse am remarcat mașinile americane, dar și pe cele germane și, evident, și câteva exemplare din gama Dacia – de la primul model la Dacia 1400, însă și celebra mașină Oltcit. Nu putea lipsi nici mașina Trabant, un exemplar recondiționat de la zero, care aparține chiar președintelui Filialei Bacău-Neamț a RCR, precum și un Fiat 1300 din anul 1965, îngrijit de fiul acestuia. Impresionante au fost și cele trei exemplare de mașini ARO, foarte bine conservate și recondiționate, dar și autoturismele din mărci mai rar văzute, precum și decapotabilele sau exemplarele de mic litraj, din gama Fiat 500 sau Volkswagen.

Decapotabila germană SS

De la Iași, la retroparadă a venit și Marian Aftenie, cu o superbă replică la Volkswagen 11 SS, din 1929, preluată în 1969. „Mașina – spunea Marin – este pe șasiu de Volkswagen Kapa, cu motor de 1300, preluată direct din Germania. Consumă 6% la drum, cu 120-130 km la oră. VW 11 SS este un model cu motor VW Beetle Retro, o veritabilă mașină de epocă”.