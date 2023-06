Duminica tuturor sfinţilor români

În Duminica a doua după Rusalii Biserica Ortodoxă Română prăznuieşte şi pomeneşte în mod solemn şi special, pe toţi sfinţii români amintind în felul acesta că neamul nostru s-a născut creştin şi este păstrător al credinţei celei adevărate.

Sfinţii au fost şi sunt eroi ai Duhului Sfânt în viaţa pământească pe care o înfrumuseţează şi o întăresc luptând contra răului de tot felul. Ei sunt vitejii Bisericii, pe care o slujesc, o împodobesc şi o înalţă prin gânduri, cuvinte şi fapte de credinţă, de dreptate, de bunătate, de dragoste, de curăţenie, de răbdare, de smerenie, de veghe şi luptă continuă pentru desăvârşire. Sfinţii unui popor sunt dovada cea mai înaltă a credinţei vii, neschimbate, lucrătoare, aducătoare de roade a unui neam. Unii din aceşti sfinţi, cei mai cunoscuţi, sunt pomeniţi aparte peste an. Pe lângă ei însă avem mulţime uriaşă de sfinţi care au rămas ascunşi vederii omului dar nu şi lui Dumnezeu Atotştiitorul.

Sunt cinstiţi martirii, mărturisitorii, cuvioşii, arhiereii şi voievozii , care neîncetat de-a lungul veacurilor , au adus jertfă prinosul credinţei româneşti . Acum sunt cinstiţi deopotrivă şi “eroi ai credinţei” dar şi “ eroii neamului”-cei ce s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea credinţei şi a pământului strămoşesc , care au murit în închisori, în deportări suferind prigoane şi persecuţii din partea regimului communist ateu. Multi dintre ei nu sunt cunoscuţi după numele lor,dar Dumnezeu îi are trecuţi şi pe aceştia în Cartea Vieţii .

Biserica Ortodoxă Română şi-a dobândit autocefalia în 1885 şi de aceea , sfinţii au fost trecuţi în calendar relativ târziu ,deşi au existat şi au fost cinstiţi din cele mai vechi timpuri. Aşa mărturiseşte şi mitropolitul cărturar Dosoftei care scrie : “ am avut şi noi românii sfinţi ,oameni cuvioşi, am avut la diferite epoci oameni iluştri prin ştiinţă şi pietate, am avut sihaştri şi voievozi ,ce au dus o viaţă tot aşa de aleasă precum cea a sfinţilor din Tebaida “ ( Vieţile sfinţilor).

Unii dintr acesti sfinţi sunt cinstiţi pe plan local bucurându-se de o evlavie deosebită.Amintim aici pe Sfântul Antipa de la Calapodeşti –sfânt din zona noastră a Bacăului.

Vii sunt cuvintele Apostolului Pavel care zice : “ Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au săvârşit viaţa şi urmaţi-le credinţa “ ( Evrei XIII ,7 ).

Tuturor sfinţilor din neamul românesc, astazi le aducem cinstire urmându-le exemplul vietii lor şi totodată ne rugăm către dânşii zicând :

Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: mucenici, care aţi murit pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte îngeri în trup; mărturisitori, care aţi păzit dreapta credinţă; şi voievozi, care ne-aţi aparăt Biserica şi neamul, staţi tari, precum aţi şi stat, înaintea tronului lui Dumnezeu, rugându-vă cu lacrimi să ne ierte păcatele şi să ne întoarca spre toată fapta cea bună şi mântuitoare .

Pr.Liviu Burlacu

Centrul “Izvorul Tămăduirii”-Bacău