S-a pregătit pentru o carieră didactică dar viața a decis altfel: pentru Oana Farțade – Scurtu fiecare zi a ajuns să aibă o anume dulceață pentru că își petrece timpul în laboratorul său de cofetărie în care creează și recreează diferite bunătăți. Și pentru că trebuia să poarte un nume, i-a spus, simplu, «Dulcegăriile Mariei». Maria este fiica sa, datorită căreia a pus în cui latina și s-a apucat să învețe limbajul gustului.

Rețetele de la BUNICA și ingredientele naturale

“Am simțit înclinația către dulciuri de când făcea bunica prăjituri; de fapt, de la ea am învățat să fac primele blaturi”, povestește Oana. Bunica are acum 85 de ani și este mâna ei dreaptă în laborator. Și furnizor de rețete. Cea care i-a insuflat Oanei dragostea pentru patiserie este pe jumătate unguroaică. Are caietul ei cu rețete scrise acum peste 50 de ani și o cărticică în limba maghiară.

“Mă ajută pe partea de prăjituri de casă, fursecuri, cornulețe cum nu le mai face nimeni. Sunt foarte migăloase, iau mult timp, trebuie aluat fraged, nucă, mult zahăr, unt sau untură”, ne spune Oana. “Totul este lucrat de noi: cremele, blaturile le facem de la zero, fără premixuri sau alte adaosuri. Nuca e nucă, fructele sunt fructe. Folosesc frișcă vegetală doar în post; în rest frișca are 35% grăsime și untul, 85%, nu folosim margarină.”

Punct. Și de la capăt

“De profesie sunt filolog, am terminat franceză-latină, am și un master în comunicare la Cluj. Am trecut prin mai multe domenii, am fost și doi ani în învățământ însă nu m-am regăsit nicăieri. Când a apărut Maria în viața mea am decis să mă reorientez și m-am dedicat pregătirii pentru acest domeniu extrem de interesant, al produselor de cofetărie și patiserie”, povestește Oana. A început în 2013, cu un spațiu închiriat în Șerbănești.

Chiria și utilitățile erau, totuși, prea mari pentru o afacere aflată la început. După un an a restructurat o anexă a casei, și-a mutat aparatele și a autorizat-o ca punct de lucru. “Am început să lucrez pe bază de comenzi pe Facebook, apoi am început colaborări cu mai multe cafenele din oraș. M-a lovit, însă, și pe mine legea antifumat”. Cafenelele și-au pierdut clienții, le-au scăzut vânzările și au renunțat la prăjituri și torturi.

“Acum lucrez pe bază de comenzi pe Facebook sau prin telefon. Am clienți fideli, lucrez pentru nunți, pentru botezuri sau alte evenimente private sau corporate și merg la târguri de profil. Adică, pregătesc aici și transport produsele chiar și în București. Pe viitor, mă gândesc să relochez întregul laborator acolo”, declară tânăra antreprenoare.

Teoria gustului

Oana spune că preferă să se concentreze pe gustul produselor, mai puțin pe decorarea lor. De aceea nu folosește pastă de zahăr la decorare. “Mie îmi place partea care privește crearea de gust, decorul e ca teoria formelor fără fond: prăjituri umflate, cu formă multă dar din care fondul lipsește cu desăvârșire. Nu voi renunța niciodată la gust, nu fac niciun compromis de dragul unei forme deși coloranții puternici par a fi mai atractivi. Am preferat să-mi fidelizez clienții prin gust”.

Concurență și recomandări

Este o adevărată explozie pe partea de cofetărie în Bacău. În plus, sunt o mulțime de persoane care lucrează acasă și se bazează pe comenzile de pe Facebook. Însă, Bacăul este un oraș în care nu îți poți face nici un plan. “Am fost la un târg de nunți și, la prima participare am obținut, în mod surprinzător, o mulțime de comenzi. La a doua participare, cu un stand mult mai dichisit, am fost dezamăgită”, povestește Oana. Nu există un tipar comportamental, clientul este imprevizibil.

“Sunt clienți care știu ce vor, dar, în general, mulți lasă la latitudinea mea. Și uneori inventez eu câte o rețetă pe loc. Sunt unii care doresc să experimenteze noi idei dar sunt și clienți care vor același tip de tort întotdeauna”. Gustul, însă, e cea mai bună recomandare.

“Pe FB recomandările cele mai multe sunt în comentarii la postările celor care pregătesc evenimentele speciale din viața lor. Mă bucur că am avut feedback pozitiv, cei care ne-au contactat ulterior au rămas plăcut impresionați de gust și au revenit cu alte comenzi”.

