Viceprimarul Dragoș Ștefan și-a depus vineri candidatura pentru funcția de primar al municipiului Bacău. Alături de echipa sa, viceprimarul se declară încrezător în șansele sale și în viitorul Bacăului.

Acesta a depus și lista cu semnăturile susținătorilor săi.

„M-am întâlnit cu băcăuanii la ei în cartier, din nou, după ce timp de patru ani, în calitate de viceprimar, am ținut audiențe săptămânal, am fost la predarea locuințelor ANL, am coordonat acțiunile de deszăpezire pe timp de noapte, am intervenit în urma inundațiilor. Am încercat să îi sprijin acolo unde era nevoia cea mai mare, punctual. Le mulțumesc acum pentru votul de încredere. Avem multe de făcut, de continuat, de reparat în orașul nostru”, a mai spus edilul.