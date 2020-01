Europarlamentarul Dragoș Benea a catalogat anul 2019 ca fiind un an al turbulențelor dar care a demonstrat tăria legăturilor dintre membrii partidului. Dânsul a spus că legăturile sunt trainice, imposibil de pus la îndoială atunci când ele se bazează pe oameni de bună-credință, nu pe impostori sau ipocriți.

“În multe privințe, 2020 va fi un an hotărâtor pentru organizația noastră politică. Am pășit într-un an al deciziilor și asumărilor, care trebuie să ne găsească mergând, cu determinare, pe drumul cel bun. Nu putem atinge obiectivele pe care ni le vom fixa decât conlucrând, sub imboldul loialității, implicării și inteligenței care au fost și sunt trăsăturile distinctive ale organizației noastre politice”,a precizat Dragoș Benea.

“Munca în echipă, de la mic la mare, va fi pentru noi decisivă și, tocmai de aceea, va trebui să ne asigurăm că toată lumea este implicată sută la sută în asta”, a mai declarat europarlamentarul.